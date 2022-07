1. August: Was Redner in früheren Krisenjahren sagten

Zeitenwende Die Welt ist im Umbruch – was sagten Redner am 1. August in früheren Krisenjahren? Keystone Europa und damit auch die Schweiz stehen vor grossen Herausforderungen. Nicht zum ersten Mal. Wie war das am Ende des Zweiten Weltkriegs, bei der Ölkrise oder dem Mauerfall? Wir haben damalige 1.-August-Reden ausgegraben. Deborah Stoffel, Julia Stephan, Bruno Knellwolf, Annika Bangerter, Julian Schütt 0 Kommentare 30.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Krieg in der Ukraine verändert Europa und damit auch die Schweiz. Es ist die Rede von einer Zeitenwende. Anlässlich des Nationalfeiertages blicken wir zurück. Zurück an Ereignisse, die ebenfalls die hiesige Gesellschaft durchrüttelten und neue Lebensrealitäten schufen. Inwiefern sie das nationale Selbstverständnis wandelt, zeigt sich in den damaligen 1.-August-Reden.

Zwei Männer betrachten auf dem Dach des Bundeshauses nach dem Krieg die zerfetzte Fahne der Schweizer Botschaft aus Berlin. Bild: Photopress/Keystone

Von Julian Schütt

Es gibt wichtige Reden. Es gibt auch unwichtige. 1.-August-Reden sind selten wirklich wichtig, aber Rituale, die ihre Berechtigung haben. Bundespräsidenten halten zwar nicht schon seit 1291 oder 1848 1.-August-Reden. Wie der Historiker Andreas Kley untersucht hat, ist der Brauch neueren Datums.

Als erster Bundespräsident trat Giuseppe Motta am Nationalfeiertag 1915 ans Rednerpult. Damals tobte der Erste Weltkrieg. Die Gegensätze zwischen Deutschfreundlichen und Frankophilen wirkten sich unheilvoll aus und drohten die Schweiz zu zerreissen. Es ging darum, Deutschschweiz und Romandie zu versöhnen. Der Zusammenhalt des Landes gehört seither zu den festen Bestandteilen von bundesrätlichen 1.-August-Reden – genauso wie die Beschwörung des Rütligeistes oder der Verweis auf den Bundesbrief.

Wirklich wichtige Reden pflegen Bundesräte aber nicht am 1. August zu halten. Justizminister Eduard von Steiger hielt seine berüchtigtste Rede erst Ende August 1942. Darin benützte er das Bild vom «schon stark besetzten kleinen Rettungsboot», das nicht alle aufnehmen kann. So rechtfertigte er die umstrittene Flüchtlingspolitik des Bundesrates im Zweiten Weltkrieg. Man beschloss damals eine totale Einreisesperre für jüdische Flüchtlinge. Ein Erlass, der für viele von ihnen einem Todesurteil gleichkam.

Im Jahr 1945 war Eduard von Steiger erstmals Bundespräsident. Seine Vorgänger hatten es als 1.-August-Redner einfacher gehabt. Sie konnten die allgemein verbreitete Angst vor einem deutschen Überfall zum Ausdruck bringen und das Recht auf eine Weiterexistenz der arg bedrängten Schweiz betonen, ­genau wie es jetzt die ­Ukraine nach dem russischen Überfall tut.

Eduard von Steiger

Ehemaliger Bundespräsident PD

1945 war in Europa wieder Frieden. In der Schweiz gab es erste politische Auseinandersetzungen über die Schattenseiten der Kriegsjahre. Man stritt über nazifreund­liche Offiziere in der Armee, über Nazigranden und italienische Faschisten, die Asyl in der Schweiz bekommen wollten. Es gab auch erste Debatten über das Versagen des Schweizer Vollmachtenregimes im Krieg.

In diese Zeit fiel Eduard von Steigers 1.-August-Rede. Er ging auf konkrete Kritik und Sorgen der Leute nicht ein. Im Speech drückte vielmehr die Arroganz der Macht durch, wie sie sich das Vollmachtenregime des Bundesrates nach wie vor erlauben konnte. Am Nationalfeiertag darf man gewiss ein bisschen stolz auf sein Land sein, aber von Steigers Rede strotzte vor Überheblichkeit. «In seltener Einigkeit» habe das Schweizervolk «der ganzen Welt gezeigt, dass der Schweizer auch vor den Grossen und Mächtigen aufrecht bleibt».

Bundespräsident von Steiger hätte bei seinem Emmentaler Landsmann Gotthelf oder beim Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler lernen können, wie man sich ohne Dünkelhaftigkeit ausdrückt. Spitteler gibt in seiner legendären Rede «Unser Schweizer Standpunkt» (gehalten am 14. Dezember 1914) gar explizit Tipps, wie man sich als Redner verhalten soll. Der Schweizer Standpunkt zeichne sich durch «Bescheidenheit» aus. «Vor allem nur ja keine Überlegenheitstöne». Man soll die patriotischen Fantasien von einer vorbildlichen Mission der Schweiz «bitte möglichst leise» ausdrücken. «Ehe wir andern Völkern zum Vorbild dienen könnten, müssten wir erst unsere eigenen Aufgaben mustergültig lösen.»

Für Bescheidenheit war Eduard von Steiger, Mitglied der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, Vorgängerin der SVP, so wenig zu haben wie für Schuldeingeständnisse. Wenngleich Eduard von Steiger selbst keine Reden von Format zu Stande brachte, wollte er als Justizminister aber sehr wohl die Werke von begnadeten Rednern zensieren, sofern sie Ausländer waren. Sogar Winston Churchill hätte seine berühmte «Let Europe arise!»-Rede vom 19. September 1946 in Zürich zuerst dem Bundesrat vorlegen müssen, wäre es nach von Steiger gegangen. Der Gesamtbundesrat wollte sich jedoch nicht lächerlich machen und begnügte sich mit ein paar vernachlässigbaren Auflagen.

Während Churchills Rede heute noch präsent und im Kern gültig ist, war Eduard von Steigers 1.-August-Rede von 1945 schon nach wenigen Tagen völlig vergessen. Am 6. und 9. August 1945 warfen die USA in Hiroshima und Nagasaki Atombomben ab. Niemand wollte mehr hören, wie die kleine Schweiz es der ganzen Welt gezeigt habe.

Ausstellung von Plakaten zur Abstimmung zum Frauenstimmrecht. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Von Annika Bangerter

Das Geschlecht sorgte 1971 für Schaulustige und lieferte Schlagzeilen. So titelte das «Aargauer Tagblatt» : «Biberstein: Stauffacherin am Rednerpult.» Das Bundesfeierkomitee habe mit seiner Idee, eine Frau referieren zu lassen, gut entschieden, hiess es. Denn: «Jedermann wollte wissen, wie diese Aufgabe von einer Frau gelöst wurde.»

Als drittletztes Land Europas – nur Portugal und Liechtenstein brauchten noch länger – räumte die Schweiz den Bürgerinnen 1971 ihre politischen Rechte ein. An den einzelnen Stimmen der Frauen war man am Nationalfeiertag dennoch nicht interessiert. Ein Blick in die damalige Berichterstattung zeigt: Nur sehr wenige Rednerinnen waren es, die ein paar Monate nach Annahme des Frauenstimmrechts die fahnengeschmückten Bühnen betraten. Noch seltener gingen die lokalen Medien auf den Inhalt ihrer Ansprachen ein.

PD

Anders im Fall von Annemarie Manz-Köhli. Mit der Redaktorin des «Badener Tagblatt» trat in Baden AG erstmals überhaupt eine Frau als Rednerin auf. Vaterländischen Jubel stimmte sie nicht an, auch keine «Nun-ist-alles-gut-Rede». Sie verwies vielmehr auf die nach wie vor prekäre Situation von Helvetia’s Töchter:

«Wenn wir auch stimmen dürfen, stimmt unsere Stellung in der Gesellschaft noch lange nicht.»

Mädchen würden in erster Linie für die Rolle der Mutter und Hausfrau erzogen, von gleichen Bildungschancen zwischen den Geschlechtern sei noch lange keine Rede und das Gesetz bevormunde und benachteilige die Frauen noch immer. Und nicht zuletzt, würden diese für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt, als ihre männlichen Kollegen.

«Eine sehr selbstherrliche Schweiz»

Manz-Köhli forderte die Anwesenden auf, sich zu informieren, sich für die Politik zu interessieren und sich einzubringen. «Wenn ich Interesse sage, meine ich damit nicht ‹zur Kenntnis nehmen›, sondern mitverfolgen, mitdenken, aber auch mitarbeiten und nicht bloss mitmeckern.»

Ihren Appell richtete sie an die Männer, die bis vor einigen Monaten alleine über die Geschicke des Landes bestimmt hatten. «Denn nicht wahr: Sie haben aus der Schweiz gemacht, was sie heute ist: eine eher langweilige, zuweilen auch eine sehr selbstherrliche Schweiz.»

Allerdings schiebt Manz-Köhli hinterher: Sie bezweifle, ob es die Frauen besser hinbekommen hätten. Die Journalistin zitierte dafür eine Leserin, die ihr schrieb: Sie habe es immer mit dem Mittelweg gehalten und fühle sich trotzdem als gute Schweizerin. Für Manz-Köhli drückte diese eine Haltung aus, die stellvertretend für viele stünde. Eine, die sie bedauerte und kritisierte.

Mehr als 50 Jahre später würde man gerne mehr über die Reaktionen auf den Festbänken wissen. Wie reagierten die Feiernden darauf, dass es statt Pathos Provokation gab? Blickten sie verdutzt, erbost oder eher peinlich berührt? Ein Zuhörer soll geraunt haben: «Die hat es ihnen wieder einmal gesagt», sonst ist nichts dazu überliefert.

Immerhin hat die lokale Presse die Rede von Annemarie Manz-Köhli passagenweise wiedergegeben. Das passierte damals nur wenigen Rednerinnen. So druckte etwa der «Walliser Bote» über fast eine ganze Seite hinweg die 1.-August-Ansprache eines Vikars ab. Dazu wurde ein Foto von singenden Jugendliche gezeigt und festgehalten: «Zwei Besonderheiten wies die 1.-August-Feier (...) in Brig auf: Es sprach eine Frau, Frau Dr. Holenstein, und ein amerikanischer Studentenchor trat auf (unser Bild).» Was Frau Dr. Holenstein zu sagen hatte? Nebensache. Obwohl sie die einzige Rednerin im ganzen Oberwallis war, ging die Redaktion mit keiner Silbe auf ihre Ansprache ein.

Bei der Frau auf der Bühne handelte es sich um Anne-Marie Holenstein, die erste Sekretärin der entwicklungspolitischen Organisation «Erklärung von Bern». Zumindest im Vorfeld sorgte sie für eine kleine Schlagzeile: So kündigte der «Walliser Bote» den Anlass mit dem Titel «Eine Rednerin» an.

Passanten betrachten 1973 die leere Autobahn bei Basel an einem der drei autofreien Sonntage während der Erdölkrise. Bild: Keystone

Von Bruno Knellwolf

Der Öl-Schock sass tief. Auch damals war ein Krieg Auslöser der Energiekrise. Israel war 1973 von den arabischen Nachbarn im Norden und Süden angegriffen worden und schlug zurück. Die arabischen Staaten drosselten darauf die Ölförderung, um Druck auf die Länder des Westens auszuüben. Benzin und Öl wurden teuer und knapp. Der Bund führte deshalb Sparmassnahmen ein. Er beschloss unter anderem drei autofreie Sonntage. So verwandelte sich das Land erstmals am 25. November 1973 in eine Fussgängerzone. Der Preis der Treibstoffe vervierfachte sich innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Da war aber nicht nur die Energiekrise: In Deutschland mordeten die Terroristen der Roten-Armee-Fraktion und verängstigten auch die Gesellschaft in der Schweiz, ebenso wüteten palästinensische Terroristen in diversen Ländern und der Vietnamkrieg war noch im Gang.

Energiekrise und Krieg waren somit das beherrschende Thema der 1.-August-Rede von Bundespräsident Ernst Brugger. «Manches, was nach einer langen Periode der politischen Stabilität, des wirtschaftlichen Aufschwungs, des Arbeitsfriedens und der Vollbeschäftigung als festgefügt und gesichert erschien, gerät ins Wanken», sagte Brugger. «Wir werden in sehr direkter Weise mit den Grenzen des technischen Fortschrittes, des Wirtschaftswachstums, des Wohlstandes und – als Folge davon – mit den konkreten Gegebenheiten des Verzichts konfrontiert.»

Ernst Brugger

Bundespräsident PD

Und als wär’s ein Satz aus einer heutigen 1.-August-Rede: «Wir haben auch zur Kenntnis nehmen müssen, ob uns das passt oder nicht, dass wir von weltweiten Entwicklungen betroffen werden und dass im Ausland ausgelöste Krisen an unseren Grenzen nicht haltmachen.»

Brugger forderte deshalb am 1. August 1974, sich von der Geschäftigkeit des Alltags zu lösen und sich zur Besinnung auf die bedrohliche Lage zu zwingen. Keiner soll sagen, dass ihn das nichts angehe, dass es vielmehr Sache des Staates und seiner Behörden sei, mit der heutigen Situation fertig zu werden. Ob der Staat seine Bürger und der Bürger seinen Staat verstehe, könne zur Schicksalsfrage unserer Demokratie werden.

Und Brugger fragte sich, ob sich nicht zu viele darauf beschränkten, «ihrer Unzufriedenheit mit der Gegenwart lautstark Ausdruck zu geben, überspannte Forderungen an die Zukunft zu stellen, intellektuelle Masslosigkeit zu üben, in egoistischer Weise einseitigen Privatinteressen nachzujagen oder mit revolutionärer Rhetorik alles zu bekämpfen, was uns umgibt? Hat es nicht viele andere, die in Gleichgültigkeit abseits stehen und die sich nicht einmal dann aufschrecken lassen, wenn versucht wird, mit Terror und Gewalt die Grundlagen unseres Rechtsstaates aufzuweichen?» Heute wäre das sozusagen ein Gruss an die Putin-Versteher.

Um darauf zu fordern: «Weder mit Illusionen noch mit Gleichgültigkeit und Fatalismus kommen wir weiter, auch nicht mit einer Abwehr aus Angst und mit bloss negativen Reaktionen.» Man müsse die Realitäten und das Realisierbare im Auge behalten und gleichzeitig offen bleiben und sich sowohl vor ideologischer Abkapselung als auch vor reaktionärer Verknöcherung zu schützen wissen. «Denn aus der Unrast unserer Tage dringen Fragen, die wir nicht einfach überhören können: Fragen nach dem Sinn des technischen Fortschritts und des überbordenden Konsumbetriebes, nach den Grenzen eines unbarmherzigen Leistungsprinzips, nach Chancengleichheit, nach unserer Verantwortung gegenüber der Dritten Welt, nach der Aufgabe des Kleinstaates in einer verunsicherten Welt.»

Diese Probleme löse niemand anders als wir selbst. Freiheit im schweizerischen Sinn habe weder mit Ungebundenheit noch mit Gleichgültigkeit noch mit Raffgier zu tun. Die Demokratie sei ein grossartiger Versuch, den einzelnen Menschen an der öffentlichen Macht teilhaben zu lassen. Das setze aber urteilsfähige und informierte Menschen voraus.

Am Tag, als die Mauer fiel, schwieg der Bundesrat. Die Begründung: Man könne nicht zu allem Stellung beziehen. Bild: Lionel Cironneau/ap

Von Julia Stephan

Am 1. August 1990 haben viele staatstragende Reden das Ende des Kalten Krieges begleitet. Manche Sätze hallen bis heute nach. US-Präsident Ronald Reagans prophetische Worte «Reissen Sie diese Mauer nieder» im Jahr 1987 in Berlin oder der Satz des deutschen Aussenministers Hans-Dietrich Genscher 1989, dessen Schluss bei der Balkonrede in Prag im Jubel der geflüchteten DDR-Bürger unterging («Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise … möglich geworden ist»). Solche rhetorische Waffen hatten der Mauer erhebliche Risse zugefügt.

Und die Schweiz? Abgesehen von Friedrich Dürrenmatt, der die Schweiz mit einem Gefängnis verglich und das Land damit gegen sich aufbrachte, kennt die politische Schweiz keine wegweisenden Reden aus dem Jahr 1990. Innen- wie aussenpolitisch steckte man in einer tiefen Identitätskrise. 1989 musste die erste Bundesrätin der Schweiz abtreten. Der Fichen-Skandal machte aus der sauberen Schweiz einen Schnüffelstaat. Kulturschaffende boykottierten die für 1991 geplanten Feierlichkeiten zu 700 Jahren Eidgenossenschaft.

Auch gegen aussen rang die neutrale Schweiz in einer Welt ohne Ost-West-Spannung mit ihrer Rolle. Am 10. November 1989, einen Tag nach dem Mauerfall, liess das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten ausrichten, es sei unmöglich, dass Aussenminister René Felber zu allen politischen Ereignissen Stellung beziehe. «Schliesslich geschieht fast jeden Tag etwas Wichtiges.» Die offizielle Schweiz hatte den Mauerfall verschlafen.

Als Bundespräsident Arnold Koller (CVP) am 1. August 1990 seine Radio- und Fernsehansprache hielt, wurden in Berlin 148 Kilometer Mauer abgebaut und 1,7 Millionen Tonnen Bauschutt abgetragen. Kollers Rede zwei Monate vor der deutschen Wiedervereinigung ist kein rhetorisches Feuerwerk. Der Nachbar im Norden bleibt unerwähnt. «Der Umbruch in Ost- und Mitteleuropa wird auch unser Land beeinflussen», erklärte der stets nüchterne Koller.

Arnold Koller

Bundesrat Keystone

Mit seiner Rede bereitete Koller das Volk auf einen möglichen Eintritt der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt vor. Der Bundesrat sei «überzeugt», dass die Schweiz zu einem «echten europäischen Engagement» bereit sei. «Dann wird Europa auch unsere vitalen Anliegen und Besonderheiten ernst nehmen», so Koller, der sich wie seine Kollegen für einen Beitritt in den EWR einsetzte.

Der scheinbar unauflösbare Konflikt zwischen den helvetischen Eigeninteressen, deren Aufgabe als Identitätsverlust hochstilisiert wurde, sowie der Suche nach einem Anschluss an Europa sollte nach dem knappen «EWR»-Nein des Stimmvolks 1992 zu einem Dauerbrenner werden. Der Konflikt hat die SVP gross gemacht und reicht mit dem Scheitern der Verhandlungen über ein EU-Rahmenabkommen bis in unsere Zeit.

Auch Kollers Bundesratskollege Kaspar Villiger (FDP) nimmt zu diesem Schweizer Problem, das Dürrenmatt in seiner berühmten Gefängnis-Rede zur trockenen Feststellung «Wer dialektisch lebt, kommt in psychologische Schwierigkeiten» veranlasst hatte, ausführlich Stellung. Am 1. August 1990 weilte Villiger als Feriengast in Pontresina. Der Verteidigungsminister schwärmte vom Engadiner Bergpanorama mit seinen «mit Gletschern gepanzerten Gipfeln» – ein schiefes Bild, das gewollt oder ungewollt bei der heutigen Leserin Réduit-Fantasien auslöst.

Kaspar Villiger

Bundesrat Keystone

Doch auch «weit weg vom hektischen Geschehen dieser Welt» fand Villiger deutliche Worte für die Schweiz: «Der Zustand unseres Landes scheint in einem sonderbaren Kontrast zu diesem Europa der Hoffnung zu stehen», so Villiger. Es müsse gerade am Nationalfeiertag beschäftigen, «ob wir nach 700 Jahren in einer eigentlichen Identitätskrise stehen oder ob wir einen schmerzhaften Anpassungsprozess durchmachen, wie er in Zeiten des Umbruchs des Zeitgeists häufig nötig» sei.

Villiger hatte in seiner Rede die Zeitenwende erkannt: Es sei «absehbar, dass aus der wirtschaftlichen Weltmacht Europa auch eine politische werden könnte», sagte er. Zwanzig Jahre später steht diese EU weitgehend geeint vor einem neuen alten Gegner – aus dem Osten – und die Schweiz schaut zu.

Die Hygienemaske gehörte in der Pandemie plötzlich zum Alltag wie Schlüssel, Portmonee und das Smartphone. Sie war das Sichtbarste an der Krise. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Von Deborah Stoffel

Es ist das, was sie nicht sagte, das in der 1.-August-Ansprache von Simonetta Sommaruga im Nachhinein ins Auge sticht. Der Sommer 2020 bot eine Verschnaufpause nach der ersten Welle; ein rund einmonatiger Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen lag hinter der Schweiz. Er hatte sein Ziel nicht verfehlt: Die Ansteckungszahlen waren tief, die Pandemie hatte sich gefühlt in Luft aufgelöst. Süsse Normalität erfüllte die langen Tage.

Sommaruga appellierte und dankte in ihrer typischen Art, freundlich und ohne Überheblichkeit. Der Dank ging an die Pflegefachkräfte, die Müllabfuhr, die Lehrerinnen und Lehrer. All jene, die sich mit einem neuen Prädikat schmücken durften: systemrelevant. Der Appell zielte auf die Solidarität, welche die erste Welle gebracht hatte, etwa auf jene, die für die betagte Nachbarin die Einkäufe erledigt hatten, um sie vor der Ansteckung zu schützen.

Im Zentrum der Rede stand der Brief eines Bergbauern. Die Coronakrise habe alle getroffen, Solidarität sei gefragt, hatte dieser dem Bundesrat geschrieben und ins Couvert einen Teil seiner AHV-Rente gelegt. Ein Exempel staatsbürgerlichen Pflichtgefühls. Sommaruga sagte dazu: «In den Wochen, die wir hinter uns haben, hat mir dieser Brief beispielhaft gezeigt: Die Schweiz verhebt». Die Pandemie daure aber an. Also brauche es weitere gemeinsame Anstrengungen.

Was Sommaruga nicht sagte: Die politische Schweiz war aus dem Gleichgewicht geraten, und den Bundesrat hatte darüber der Mut verlassen. Zwar waren die Zustimmungswerte zur Pandemiepolitik nach dem ersten Lockdown hoch. Trotzdem war die Landesregierung Kritik ausgesetzt. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hatte sie längere Zeit per Notrecht regiert. Der Bundesrat habe Gefallen gefunden an der Machtballung, lautete der Vorwurf.

Simonetta Sommaruga

Bundespräsidentin Keystone

Aus der Konstellation heraus beging der Bundesrat einen Monat nach der Nationalfeier den folgenreichsten Fehler seiner Pandemiepolitik. Er verpasste es, früh gegen die zweite Welle anzugehen, und verlor sich in Konsultationen mit Kantonen. Wertvolle Zeit verstrich, viele Tote waren die Folge. Die Übersterblichkeit lag Ende 2020 rund 12 Prozent über dem langjährigen Mittel. Hatte die Schweiz die erste Welle noch gut gemeistert, gehörte sie in der zweiten zu den Schlusslichtern in Europa. Bei minimalem wirtschaftlichen Schaden zwar, aber das konnten auch die Dänen von sich sagen, die nur einen Bruchteil der Schweizer Toten zu beklagen hatten.

Nicht Solidarität, sondern Zaudern dominierte die Pandemiepolitik. Die Kleinteiligkeit der Schweizer Willensbildung und der Individualismus lähmten die Pandemiebekämpfung über den Jahreswechsel hinaus. Die Impfkampagne harzte erst wegen logistischer Probleme und Verbeamtung – einige Kantone legten über Ostern eine Impfpause ein –, dann wegen der Impfskepsis. In keinem Land in Europa seien die Impfgegner so präsent wie in der Schweiz, wunderte sich der deutsche «Spiegel». Dabei habe das Land milde Coronamassnahmen. Noch heute sind in der Schweiz, die Globuli aus der Grundversicherung bezahlt, mehr als 25 Prozent der Bevölkerung nicht gegen Corona geimpft.

Im Freiheitsrausch fanden auf der Strasse und an der Urne Rechtsnationale und Esoterikerinnen zusammen. Mysteriöse Tell-Wiedergänger führten die Protestumzüge an und fanden in Ueli Maurer einen Unterstützer im Bundesrat. Die Referenden gegen das Covid-Gesetz fielen zwar beide durch. Fast 40 Prozent der Bevölkerung hatten aber gegen das Gesetz gestimmt – und hätten ein Chaos in Kauf genommen. Für einige von ihnen war es der erste Kontakt mit der direkten Demokratie, eine politische Erweckung wie in den Neunzigerjahren nach der Abstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum brachte Covid aber nicht. Die Stimmbeteiligung sackte danach wieder ab.

Die Schweiz verhebt? Sommaruga konnte die Entwicklungen im August 2020 nicht voraussehen. Aufrütteln mit ehrlicher Härte wäre angesichts der Bedrohung – die dieses Jahr in Gestalt einer Stromlücke zurückkehrt – aber kaum verkehrt gewesen. Stattdessen setzte sie auf naive Erbauung, wie sie Tradition hat am 1. August. Die Schweiz ist geübt in Realitätsverweigerung. Zöge ein schwerer Sturm auf über dem Bundeshaus, es würden wohl zusätzliche Geranienkästen montiert.

