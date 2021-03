Yoga fürs Gesicht Vergessen Sie Botox und Co.: Die richtigen Grimassen und Handgriffe lassen Falten verschwinden Face Yoga sowie die Massage mit Heilsteinen werden bei Beautyfans immer beliebter. Wer täglich rangeht, soll bald eine verjüngende Wirkung im Gesicht feststellen. Unsere Autorin hat sich auf die Spur eines Riesenhypes gemacht. Rahel Koerfgen 20.03.2021, 05.00 Uhr

Sieht teilweise lustig aus, ist aber sehr wirkungsvoll: Gesichtsyoga soll die Haut straffen und den Alterungsprozess verlangsamen. Bilder: Shutterstoc

Botox, Hyaluron, Anti-Falten-Creme: Viele Frauen und Männer scheuen keine Kosten, um möglichst lange jung und frisch auszusehen. Gerade in Coronazeiten werden munter Lippen auf- und Falten weggespritzt. Ganz ohne Hemmungen. Denn: Maskenpflicht und Homeoffice sorgen dafür, dass die anfänglichen Spuren der Eingriffe ungesehen bleiben. Mehrere hundert, wenn nicht tausend Franken werden oftmals dafür ausgegeben.

Geht es nach dem neuesten grossen Beautytrend in der westlichen Welt, kann man sich dieses Geld getrost sparen. Indische Yogis schwören bereits seit Jahrhunderten darauf: Gesichts­yoga. Einfache Übungen, Massagetechniken und Akupressur sollen den Teint zum Leuchten bringen, die Gesichtszüge entspannen, Falten mit der Zeit wegzaubern und den Alterungsprozess verlangsamen – es scheint zu funktionieren: In einer unabhängigen Umfrage in den USA, deren Resultate diese Woche publiziert wurden, belegt Gesichtsyoga Platz 1 in der neusten und zugleich wirkungsvollsten Beautyroutine von 1000 befragten Frauen.

Viele Menschen, die ihren Körper in Form bringen wollen, beginnen mit Poweryoga, um Muskeln aufzubauen. Warum sollte das nicht auch im Gesicht funktionieren, wo sich 57 Muskeln finden? Mit den Übungen werden sie aber nicht nur trainiert und damit gestrafft, sondern gewisse auch entspannt. Die Massage wiederum regt den Blutkreislauf an, was das Gesicht vitaler erscheinen lässt. Zudem wird die Lymphdrainage angekurbelt. Die Haut wirkt mit der Zeit weniger geschwollen, der Teint ebenmässiger.

Wunder darf man vom Gesichts­yoga nicht erwarten. Es dauert eine Weile, bis erste Ergebnisse sichtbar werden. Am schnellsten im Hals- und Stirnbereich. Da kann schon nach wenigen Tagen eine Veränderung zu sehen sein – aber nur, wenn man die Übungen täglich ausführe, sagt Chantal Arnold. Die Zugerin hat sich vor drei Jahren von Fumiko Takatsu, der Pionierin des modernen Face-Yogas, ausbilden lassen und bietet seither entsprechende Workshops an. Arnold:

«Freunde haben mich auf mein strahlendes Gesicht angesprochen und mich ermutigt, diesen Schritt zu wagen.»

Das Interesse an ihrem Angebot sei gross, vor Corona schnellte die Kurve steil nach oben, wie sie sagt. Jetzt bietet Arnold auch Online-Kurse an. «Die meisten Leute kommen mit spezifischen Problemen zu mir, etwa Verspannungen im Kieferbereich. Andere, weil sie sich einen frischeren Teint wünschen.» Wichtig sei, Geduld zu haben. «Wer verkrampft auf schnelle Resultate hofft, erreicht gar nichts. Die Achtsamkeit einem selber gegenüber ist genau so wichtig wie die Übungen selbst», so Arnold.

Massage mit Heilsteinen: Der grosse Hit

Im Hype um Face Yoga feiert eine weitere Schönheitsphilosophie aus Fernost Erfolge: Die Gesichtsmassage mit Jade- und Rosenquarzrollern sowie Gua Shas, flachen Gesichtsschabern aus Heilsteinen mit wellen- oder herzförmigen Rundungen stammen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Auch hier werden mit Akupressur und sanften Rollbewegungen Durchblutung und Lymphfluss angeregt, was die Haut praller wirken lässt und Giftstoffe schneller abtransportiert. Durch den kühlen Stein und den leichten Druck werden zudem Schwellungen rund um die Augen gelindert und die Poren verkleinert.

Apropos Stein: Welchen man wählt für die tägliche Pflegeroutine, ist nicht ganz unerheblich. Jade wirkt entspannend und entgiftend, Rosenquarz harmonisierend und straffend, und Obsidian löst Blockaden und wirkt positiv aufs Gemüt.

