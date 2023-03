Wohnungsnot Eine Mietwohnung zu finden wird immer schwieriger: Diese zwölf Tipps sollten helfen Das Unwort ist in aller Munde: Wohnungsnot. Die Bevölkerungszahl steigt schnell, die Anzahl neuer Wohnungen langsam. Bezahlbarer Wohnraum ist deshalb inzwischen hart umkämpft. Hier finden Sie Tipps, wie Sie der Konkurrenz zuvorkommen können. Aylin Erol Jetzt kommentieren 22.03.2023, 12.17 Uhr

Ein Mehrfamilienhaus in Zürich, wo die Wohnungsknappheit besonders hoch ist. Bild: Severin Bigler / MAN

Steht im Inserat, dass man sich vorgängig per Mail für einen Besichtigungstermin melden soll? Oder dass nur ein einziger Massenbesichtigungstermin angeboten wird? Dann halten Sie sich an diese Spielregeln und versuchen Sie nicht, die Vermietenden telefonisch zu kontaktieren oder einen privaten Besichtigungstermin zu vereinbaren. Das kommt nicht gut an.

Ein Inserat für eine günstige 4½-Zimmerwohnung in Zentrumsnähe kann innerhalb weniger Tage schon wieder gelöscht sein. Deshalb heisst es für Bewerbende: schnell sein. Richten Sie sich am besten auf verschiedenen Immobilienplattformen wie immoscout24.ch, comparis.ch oder homegate.ch Suchabos ein, checken Sie Ihre Mails regelmässig und reagieren Sie auf ein Inserat, das Ihr Interesse weckt, noch an demselben Tag.

Danach heisst es auch beim Besichtigungstermin: je früher, desto besser. Können Sie individuelle Besichtigungstermine vereinbaren, schlagen Sie möglichst einen in den nächsten drei Tagen vor. So können Sie anderen Bewerbenden zuvorkommen. Oft geben Vormieterinnen und Vormieter nämlich einfach die Namen der ersten paar Bewerbenden an ihre Verwaltung weiter, da sie ihre Wohnung möglichst schnell und unkompliziert vergeben möchten.

Aber auch Vermieterinnen setzen oft auf das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dirk Renkert, Immobilienexperte bei Comparis, rät deshalb: «Verschicken Sie Ihre Bewerbung am besten noch an demselben Tag, an dem Sie die Wohnung besichtigt haben.» Damit das klappt, müssen die Bewerbungsunterlagen stets bereit und auf aktuellem Stand gehalten werden.

Bewerben Sie sich auf eine Wohnung, müssen Ihre Unterlagen so einwandfrei sein wie bei einer Stellenbewerbung. Neben korrekter Rechtschreibung kommt es auch darauf an, ob die Dokumente vollständig sind. Eingefordert werden meist ein Begleitschreiben mitsamt Foto, ein ausgefülltes Bewerbungsformular, ein Betreibungsregisterauszug, Lohnausweis, Arbeitsvertrag, Aufenthaltsbewilligung und teilweise auch Referenzen, entweder vom Arbeitgeber oder der jetzigen Verwaltung.

Versuchen Sie bereits beim Besichtigungstermin eine gute Beziehung mit den Vormietern oder Verwalterinnen aufzubauen. Seien Sie pünktlich, höflich, interessiert, aber nicht aufdringlich. So bleiben Sie positiv in Erinnerung. Bei Massenbesichtigungen kann das natürlich schwer werden. Oft ist deshalb das Begleitschreiben die einzige Möglichkeit, sich vorzustellen und aus der Masse herauszustechen. In diesem dürfen Sie dann durchaus für sich werben. Legen Sie ein vorteilhaftes Foto bei. Erklären Sie, weshalb Sie eine Wohnung benötigen und was Ihnen an diesem Wohnobjekt besonders gefällt.

Inzwischen finden in Städten oft nur noch Massenbesichtigungen statt. Da aus der Masse hervorzustechen ist schwierig. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Wahrscheinlichkeit, mit einer einzigen Bewerbung eine Mietwohnung zu finden, erhöht sich, wenn man sich bei Neubauten bewirbt. Dort sind nämlich meist gleich mehrere Wohnungen mit demselben Grundriss zu vergeben. Halten Sie deshalb stets Ausschau nach solchen Objekten, sowohl vor Ort als auch online auf Plattformen wie neubauprojekte.ch oder erstbezug.ch.

Muss es wirklich das In-Viertel in der Stadt sein? Oder die perfekt an den ÖV angeschlossene Agglo? Machen Sie sich auf die Suche, welche Standorte in den nächsten Jahren an Attraktivität gewinnen werden. Herausfinden können Sie das beispielsweise, indem Sie recherchieren, wo das ÖV- und Strassennetz ausgebaut wird oder wo in den nächsten Jahren neue Siedlungen entstehen sollen. Hier könnte Wohnraum noch bezahlbar und weniger umkämpft sein als in ein paar Jahren.

Die meisten Wohnungen werden auch heute noch unter der Hand vergeben. Lassen Sie deshalb Freunde, Familie, Nachbarn, Mitarbeitende und Bekannte wissen, dass Sie auf Wohnungssuche sind – und erwähnen Sie auch, welche Kriterien die Wohnung erfüllen muss. Irgendjemand kennt immer irgendjemanden.

Schreiben Sie auf Ihren Social-Media-Kanälen, dass Sie auf Wohnungssuche sind. Zusätzlich kann es sich auch lohnen, Facebook-Gruppen wie «Wohnung in Zürich» beizutreten. Ein Wohnungsinserat kostet auf den meisten Plattformen nämlich ein paar Franken. Wen dieses Geld reut, stellt seine Wohnung stattdessen gratis auf Facebook und Co.

Not macht erfinderisch. Deshalb bieten inzwischen viele Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen auf Facebook-Seiten oder auf Websites wie tauschwohnungen.com zum Tausch an. Sind Sie bereits in einer attraktiven Wohnung eingemietet, lohnt sich auch hier die Augen offen zu behalten.

Ein Jobwechsel steht bevor und Sie würden gerne die Stadt wechseln? Die Kinder sind ausgezogen und Sie suchen eine kleinere Wohnung? Oder umgekehrt: Nachwuchs ist auf dem Weg und Sie brauchen ein zusätzliches Zimmer?

Fragen Sie bei Ihrer Verwaltung nach, ob auch Wohnungen an anderen Standorten oder aber mit anderem Grundriss vermietet werden und ob Sie Bescheid erhalten könnten, falls eine frei wird. Betonen Sie, dass Sie das jetzige Verhältnis zur Verwaltung schätzen, sich aber ihre Lebensumstände geändert haben. Auch für Vermietende ist es nämlich attraktiv, eine Wohnung an Personen zu vergeben, die sie bereits kennen. Aber Vorsicht: Dieser Tipp ist nur zu empfehlen, wenn wirklich keine Spannungen zwischen Ihnen und Ihrer jetzigen Verwaltung bestehen.

Falls Sie eine Handynummer als Kontakt angegeben haben, sorgen Sie dafür, dass Sie erreichbar sind. Ruft die Verwaltung zwei Mal bei Ihnen an und die Mailbox geht ran, wird sie es kein drittes Mal versuchen. Die Liste ihrer Bewerberinnen und Bewerber ist lang. Da wird keine Zeit verschwendet.

Die Wohnungssuche ist kein Zuckerschlecken mehr und beansprucht viele Ressourcen. Wenn Sie trotz langer Suche keine neue Bleibe gefunden haben, müssen Sie sich fragen, ob Sie ihre Ansprüche senken müssen.

Immobilienexperte Renkert empfiehlt deshalb, sich folgende Fragen zu stellen: Muss ich wirklich in der Stadt leben oder wäre die Agglomeration nicht auch in Ordnung? Kann ich mir auch vorstellen, in einer anderen Wohnform, etwa einer WG, zu leben? Kann ich meinen Arbeitsalltag vielleicht auch so gestalten, dass ein weiterer Arbeitsweg nicht zu stark ins Gewicht fallen würde? «Gerade in der heutigen Zeit ist Homeoffice zu einem wichtigen Bestandteil geworden und erhöht grundsätzlich die Flexibilität bei der Wohnortwahl», sagt Renkert. Das solle man deshalb im Kopf behalten.