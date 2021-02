Wissen-Schwerpunkt H@ppy Birthd@y! Das Email wird 50 – und ist aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken Getty / Stefan Bogner Während wir E-Mails beantworten, läuft die Inbox voll. Und es geht von vorn los. Jährlich steigt die elektronische Nachrichtenflut – und das seit 50 Jahren. Muss das sein? Raffael Schuppisser 27.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Manche Dinge sind praktisch, doch es gibt einfach viel zu viele von ihnen, und so werden sie zur Plage. Dazu gehören Plastiksäcke und E-Mails. Erstere verschmutzen die Umwelt und müllen die Meere zu. Letztere verstopfen unsere Postfächer und rauben uns Zeit, manchmal sogar den letzten Nerv.

Mit einer einfachen Massnahme ist es gelungen, die Plastiksäckliplage einigermassen erträglich zu machen. Seit sie an der Supermarktkasse 5 Rappen kosten, ist die Nachfrage nach ihnen um 80 Prozent zurückgegangen. Liesse sich mit derselben Methode nicht auch die Mailflut verebben? Kostete ab morgen jedes E-Mail fünf Rappen, würde sich jeder zweimal überlegen, ob die Nachricht tatsächlich nötig sei – und ob wirklich drei Kollegen ins CC aufgenommen werden müssen. Schliesslich kosten sie je weitere 5 Rappen. Und einfach so, die Plastiksäckli zeigen es, will niemand einen Fünfer ausgeben.

Spammails wären kein lukratives Geschäftsmodell mehr – kein in Kenia gestrandeter Urgrossenkel würde in fehlerhaftem Deutsch mehr um Geld betteln. Verarmen würden wir dabei auch nicht, schliesslich würden wir mit jedem erhaltenen Mail auch 5 Rappen erhalten. Und überteuert sind nun 5 Rappen gewiss nicht, sind doch Mails viel schneller und zuverlässiger als die Post, die für eine Sendung einen ganzen Franken will. Kurz: Die Welt wäre nahezu perfekt.

Ein nie enden wollender Kreislauf, der sich selbst antreibt

Die Idee ist verlockend, doch nicht mehr als ein Gedankenexperiment. Sie widerspricht dem E-Mail fundamental. Über das sogenannte Simple Mail Transfer Protocol lassen sich computerbasierte Nachrichten austauschen, ohne dass dafür eine zentrale Poststelle nötig wäre. Den ersten elektronischen Brief verschickte der amerikanische Informatiker Ray Tomlinson 1971.

Dabei etablierte er das @-Zeichen, um den Benutzernamen von der Domain abzutrennen. Ja, der Affenschwanz ist tatsächlich schon ein halbes Jahrhundert alt.

Bei der breiten Masse kamen Mails freilich erst an, als sich Computer mit Internetanschluss um die Jahrtausendwende in den Arbeitszimmern der Haushalte verbreiteten. «Insofern sind wir heute, auf ein Menschenleben übertragen, eben erst am Ende der Pubertät angelangt. Höchste Zeit also, dass nicht mehr weiter alles aus dem Ruder läuft», schreibt der Literaturwissenschafter Thomas Strässle in seinem eben veröffentlichten Buch «Wer anderen eine E-Mail schreibt …» (siehe Interview).

Ein vernünftigerer, ja etwas erwachsenerer Umgang mit den E-Mails täte tatsächlich gut.

Denn noch unterlaufen uns dieselben Fehler wie vor zwanzig Jahren: Mails verfehlen immer wieder mal das Ziel, gehen an den falschen «Herr ­Meyer» oder unbemerkt auch noch an den Chef, der im CC war. Das ist zwar peinlich und hat bestimmt schon zu Kündigungen geführt.

Das eigentliche Problem besteht aber darin, dass wir wie ein menschlicher Router ständig mit Informationen jongliere. Dabei erhalten wir Mails, bei denen man scheinbar nach minutenlangem Scrollen noch an kein Ende kommt, die wie ein Pingpongball hin und her geschickt werden, ohne dass dies mit einem Erkenntnisgewinn einhergehen würde, oder – am Schlimmsten – die im Kreis herumgereicht werden.

Dabei trägt jeder auf seine Weise zum Problem bei: Wenn wir am Freitagabend unseren Posteingang abgearbeitet haben, ist das ein gutes Gefühl. Aber nur für uns. Den anderen haben wir die Mailbox gefüllt und sie damit mit neuer Arbeit versorgt. Doch weil auch das Wochenende zum Abtragen genutzt wird, finden wir am Montag unsere Box wieder voll vor. Ein nicht endender Kreislauf treibt sich selbst an.

Zu behaupten, wie eingangs ge­schehen, dass ein Mail nichts kostet,

ist natürlich kurzsichtig. Denn Zeit ist Geld. Und mit Mails verbringen

wir viel Zeit, viel zu viel. 2012 wollte Tom Cochran, der damals in der Geschäftsleitung von Atlantic Media sass, herausfinden, wie teuer ein Mail zu ­stehen kommt: Er liess eine Statistik erstellen über alle im Unternehmen empfangenen und verschickten Nachrichten, ermittelte ihre durchschnittliche Zeichenlänge und verknüpfte sie mit der Lese- und Schreibgeschwindigkeit sowie mit dem Lohn der Mitarbeiter. Das Ergebnis: Jedes gesendete oder empfangene Mail kostet die Firma 95 Rappen.

Das klingt nach wenig. Bedenkt man aber, dass ein durchschnittlicher Büroangestellter täglich etwa 120 Mails empfängt und selbst ja auch 40 verschickt, so verursacht er damit dem Unternehmen Kosten von 150 Dollar pro Tag.

Täglich werden 39-mal mehr Emails verschickt, als es Menschen gibt. Chesky_w / iStockphoto

Ein Fluch. Wir könnten so produktiv sein, wären da nicht die Mails, die uns von der Arbeit abhalten. Natürlich ist das überspitzt. Wenn wir ständig zum Telefonhörer greifen oder einen Brief schreiben müssten, um zu den Informationen zu gelangen, die wir in einem Mail erfragen, bräuchte das noch viel mehr Zeit. Nur würden wir dabei wohl strukturierter vorgehen und mehr überlegen. Es ist ja nicht so, dass Mails generell schlecht wären. Es ist ihre schiere Masse, die nervt.

Ein Mail ist gut, 306 Milliarden Mails nerven

Und so wird in regelmässigen Abständen das E-Mail für tot erklärt. Gerade jetzt wieder. Während der Pandemie haben viele Unternehmen die Vorteile von Büro-Chat-Plattformen wie Teams oder Slack erkannt. Damit lässt sich die Menge an internen Mails minimieren. Für die Kommunikation mit Menschen ausserhalb des Unternehmens gilt das aber nicht. Eine Studie prophezeit, dass die Anzahl verschickter Mails weiter steigen wird. Derzeit sind es 306 Milliarden, 2024 sollen es 361 Milliarden sein – pro Tag.

Im privaten Bereich wurde das Mail zwar über weite Strecken durch Whats­app und andere Messenger abgelöst. Dafür flattern die Rechnungen immer öfter in die Mailbox statt in den Briefkasten. Im medialen System hat sich die Funktion des E-Mails einfach verschoben. Es hat nun einen offizielleren Anstrich, ja eine Aufwertung erhalten, nervt aber nach wie vor.

Die Mail oder das Mail? Beides ist gemäss Duden richtig. Wenn man bedenkt, dass «E-Mail» eigentlich eine Abkürzung für «elektronische Post» ist, wäre der feminine Artikel logischer. Dennoch hat sich in der Schweiz und in Österreich, anders als in (Nord-)Deutschland, «das Mail» durchgesetzt.