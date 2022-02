Gehirnjogging: Übungen für das Gedächtnistraining zu Hause

Beim Gedächtnis gilt das Motto «Use it or lose it». Es ist wie bei den Muskeln: Wer nicht regelmässig übt, verliert an Leistungskraft. Das Gehirn lässt sich im Alltag auf vielfältige Art und Weise trainieren. Eine Expertin erklärt, wie das genau geht.

Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 06.02.2022, 08.00 Uhr