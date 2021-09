Ungeimpfte unter Druck: Fünf Menschen erzählen

Wir haben zugehört Warum lassen Sie sich nicht impfen? Fünf Menschen erzählen Ilustration: CHM Rund 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind nicht gegen das Coronavirus geimpft. Seit Montag können sie weder spontan in ein Restaurant noch ins Fitnessstudio. Wie gehen sie damit um? Und ändert dies ihre Haltung? Annika Bangerter und Katja Fischer de Santi 0 Kommentare 17.09.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Warum ich mich nicht impfen lasse? Ich sehe für mich keinen Grund und keinen Nutzen. Ich sage nicht, dass Covid-19 eine komplett harmlose Krankheit ist. Aber für mich ist es eine Viruskrankheit von vielen, mit der wir leben lernen müssen. Das ­Virus wird weiter mutieren. So wie es Viren seit Urzeiten tun. Mit einer Impfung werden wir dem nicht beikommen.

Für mich ist unser Körper ein komplexes und wundervolles System, in das ich so wenig wie möglich eingreifen möchte.

Ob ich eine andere Lösung sehe, um gegen Corona etwas zu tun? Ja, die Stärkung des Immunsystems steht für mich an oberster Stelle. Zudem dürfen wir uns daran erinnern, dass das Sterben zum Leben gehört. Ich habe selbst lange in Spitälern gearbeitet, weiss, was die moderne Medizin leisten kann, und bin dankbar, dass sie mir zugänglich ist. Ich finde aber auch, dass sie langfristig oft mehr Schaden anrichtet als hilft. Da bin ich mittlerweile sehr kritisch.

Wenn man mir sagt, dass wir Ungeimpften schuld seien, dass das Pflegepersonal in den Spitälern komplett am Anschlag laufe, dann werde ich hässig. Die Lage unseres Gesundheitssystems war schon lange vor Corona prekär. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen und andere Prioritäten in unserem Gesundheitswesen. Spitzenmedizin und stetige Lebensverlängerung können nicht immer das oberste Ziel sein.

Was mir wichtig ist zu sagen: Unsere Welt kränkelt schon lange. Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft. Ich weiss nicht genau, worum es wirklich geht in dieser Geschichte und ich suche auch nicht nach einem Schuldigen. Es ist zu komplex. Aber eines weiss ich, im Namen der Gesundheit passiert das alles nicht. Wir vergiften schon lange unser Trinkwasser und unser Essen und es war dem Staat noch nie möglich, sich da für die Gesundheit der Bevölkerung einzusetzen. Und jetzt plötzlich kommt der Impfstoff, um uns alle zu retten?

Was jetzt passiert, ist eine sekundäre Zwangsimpfung. Darüber bin ich empört.

Meinen Alltag habe ich so eingerichtet, dass ich trotz der Einschränkungen immer noch ein gutes Leben haben kann. Ich arbeite selbstständig als Ernährungsberaterin. Wäre ich angestellt, müsste ich reisen, es sähe anders aus, der Druck wäre gross.

Ich fühle mich schon von der Gesellschaft ausgegrenzt und nicht mehr frei. Gerade für unsere Kinder tut es mir sehr leid, wenn ich nicht mit ihnen ins Hallenbad oder nicht in die Bibliothek kann. Was mir auch zu denken gibt: Ich kenne kaum jemanden, er sich aus gesundheitlichen Überlegungen impfen liess, die meisten taten und tun es, um an die daran geknüpften Privilegien zu kommen. Das ist Manipulation. Meine Freiheit und meine Gesundheit sind meine wichtigsten Güter. Ich lasse mich nicht erpressen.



Ich bin nicht prinzipiell gegen das Impfen und habe auch keine Angst vor dem Impfstoff. Mühe bereitet mir aber, dass die Massnahmen immer wieder geändert werden. Das kann ich oft nicht nachvollziehen. Viele Menschen fuhren diesen Sommer beispielsweise in die Ferien. Zuvor lockerten bei uns die Behörden die Vorschriften. Es war aber klar, dass die Fallzahlen mit der Reiserei wieder zunehmen würden. Dennoch gab es keine Quarantäne mehr für die Rückkehrer. So etwas verstehe ich nicht.

Da frage ich mich schon, ob die Impfung denn auch wirklich schützt oder ob sich die Menschen trotz Impfung schon bald wieder gegenseitig anstecken.

Mit der Pandemie hatte ich bislang keine Probleme. Ich suche die Massen nicht. Im Gegenteil. Ich kann auch zu Hause bleiben und habe es hier schön. Vor Corona schütze ich mich, indem ich Abstand halte zu Menschen. Auf soziale Kontakte verzichte ich aber nicht gänzlich. Ich treffe allerdings fast nur Leute, die keine Grossveranstaltungen besuchen. Ja, vielleicht bin ich zu sorglos unterwegs. Aber ich mache mir keine Gedanken darüber, dass ich mich bei meinen erwachsenen Kindern oder meinem Enkel anstecken könnte. Denkt man zu viel darüber nach, bestimmen solche Ängste den Alltag.

Eingeschränkt fühle ich mich von der Zertifikatspflicht nicht. Ich bin kein Restaurantgänger und muss nicht auswärts essen. Mein grosses Hobby übe ich sowieso im Freien aus: Ich fotografiere. Einzig das Schwimmbad vermisse ich. Vor Corona war ich regelmässig dort. Früher habe ich auch grosse Reisen unternommen. Heute brauche ich das nicht mehr. Ich habe einen Garten und muss nicht mehr weg.

Mit der Zertifikatspflicht habe ich aus einem anderen Grund Mühe. Da wird einem etwas aufgezwängt und vorgeschrieben. Das mag ich nicht. Zudem stört es mich, dass ich registriert würde und meine Daten hinterlassen müsste. Solange ich ohne Zertifikat noch einkaufen kann, komme ich aber problemlos durchs Leben.

Impfen lassen würde ich mich schon, wenn die Situation wirklich extrem wird.

Zum Beispiel wenn sich alle Nachbarn mit dem Virus angesteckt hätten. Die gefährlichere Delta-Variante beschäftigt mich nicht sonderlich: Ich habe meinen Zenit erreicht, alles, was noch kommt, ist ein Plus. Mit einem Arzt oder einer Ärztin habe ich bislang nicht über Corona gesprochen. Mit ihnen hatte ich keinen Kontakt, denn solange ich mich wohlfühle, brauche ich keinen Doktor. Ich gehe auch nicht zur Vorsorgeuntersuchung.



Soll ich mich impfen lassen? Diese Frage stelle ich mir immer wieder und wäge ab. Wenn ich an das Personal in den Spitälern denke, kommen bei mir Zweifel auf: Tue ich ihnen unrecht mit meiner Entscheidung? Aber sobald ich an einen möglichen Impftermin denke, sträubt sich etwas in mir.

Das Bauchgefühl stimmt nicht. Und ohne das, kann ich nicht aktiv werden.

Für mich ist der Impfstoff zu wenig lange auf dem Markt, dass ich ihn mir spritzen lassen möchte. Mögliche Nebenwirkungen in zehn, zwanzig Jahren sind heute noch unbekannt. Das hemmt mich. Gleichzeitig ist mir das Risiko von Long Covid bewusst. Sport und Bewegung sind mir wichtig und es würde mir psychisch zusetzen, wenn ich kaum mehr Treppensteigen könnte, ohne ausser Atem zu kommen. Dann denke ich aber: Auf die gesamte Bevölkerung gesehen, ist nur ein kleiner Teil von Long Covid betroffen – und schiebe den Gedanken von mir.

Die Zertifikatspflicht ärgert mich. Damit wird auf die Ungeimpften grosser Druck ausgeübt. Ich habe deswegen nun eine Reise abgesagt. Das Testen ist mir zu teuer. Dass die Kosten für Tests nicht mehr vom Staat übernommen werden sollen, spaltet die Gesellschaft. Ich finde es nicht fair. Klar man könnte auch sagen, es sei nicht fair, sich nicht impfen zu lassen. Ich empfinde diesbezüglich bereits einen grossen Druck. Die Impfung fühlt sich für mich daher nicht mehr freiwillig an.

Es erstaunt mich nicht, dass es Widerstand gibt – etwa in Form von Demonstrationen. Mir gehen diese in eine zu ­extreme Richtung. Die Position der «Freunde der Verfassung» habe ich mir genauer angeschaut, fand mich aber darin nicht.

Verschiedene Denkweisen gehören zu einer Gesellschaft. Es ist wichtig, dass nicht die ganze Bevölkerung Ja und amen sagt, zu dem was die Regierung beschliesst.

Das gibt Denkanstösse, wie man ein Thema auch noch anders anschauen kann. Eigentlich wollte ich mich noch etwas länger nicht impfen lassen. Aber allzu lange schiebe ich die Impfung vermutlich nicht mehr hinaus, ich fühle mich durch die Zertifikatspflicht zu stark eingeschränkt. So kann ich im Winter nicht mehr spontan in der Halle klettern gehen, was mir sehr viel bedeutet. Dasselbe gilt für Konzerte: Es ärgert mich, dass ich in Zukunft entweder einen Test bezahlen oder absagen muss.

An der Schule, an der ich unterrichte, hat die Schulleitung das Impfen nicht thematisiert. Darüber bin ich froh. Wir wissen ja alle, dass es empfohlen ist, da muss die Schulleitung nicht nachdoppeln. Ich hatte nie Angst, dass ich mich in der Schule anstecken oder das Virus weitergeben könnte. Den Abstand und die Hygienemassnahmen halte ich ein.

Mein Umfeld besteht sowohl aus Geimpften als auch aus Ungeimpften. Das führt immer wieder zu spannenden Diskussionen. Bislang konnten beide Seiten Verständnis füreinander aufbringen, worüber ich sehr froh bin. Es wäre schlimm für mich, wenn das Impfen auch noch Freundschaften spalten würde.

Ich zähle zu den Genesenen. Mit dem Coronavirus habe ich mich zu Beginn der Pandemie infiziert – im März 2020. Seither habe ich zwei Antikörpertests machen lassen; den ersten im vergangenen Oktober und den zweiten in diesem Sommer. Gemäss meinem Hausarzt waren die Werte sehr hoch und haben sich vom ersten zum zweiten Test sogar erhöht. Somit bin ich geschützt vor dem Virus. Solange dies der Fall ist, möchte ich mich nicht impfen lassen.

Ich mache mir Sorgen, dass meine natürlich erzeugten Antikörper durch die künstlichen beeinträchtigt werden könnten.

Bislang fand ich niemanden, der mir diesbezüglich konkret Auskunft geben konnte. Stets heisst es: Wer ein Zertifikat will, muss entweder genesen oder geimpft sein. Nur stimmt das so nicht. Da meine Ansteckung länger als sechs Monate zurückliegt und ich damals keinen Covid-Test machen durfte, bekomme ich kein Zertifikat. Wie gut mein natürlicher Schutz ist, interessiert niemanden mehr.

Hätte ich keine oder nur noch wenige Antikörper, würde ich mich sofort impfen lassen. Das steht für mich ausser Frage. Doch so? Tausende von Menschen haben wie ich die Krankheit durchgemacht. Sie werden in der aktuellen Strategie vergessen. Meiner Meinung nach wären für die Genesenen Antikörpertests Pflicht, um das Zertifikat zu bekommen und – je nach Testresultat – auch zu verlängern.

Dass ich aktuell über kein Zertifikat verfüge, schränkt mich ein. Ich bin ehrenamtlich für Organisationen und Vereine tätig. Oft habe ich dafür Sitzungen in Restaurants. In dieser Woche musste ich zuvor in ein Nachbardorf fahren und fast eine Stunde lang für einen Test anstehen. Das ärgert mich.

Es geht mir dabei nicht ums Geld für den Test, sondern um die Zeit.

Natürlich könnte ich impfen gehen. Das bekomme ich auch oft zu hören: Mach es doch einfach, dann ist es erledigt. Aber aus den genannten Gründen möchte ich die Impfung nicht.

Meine Fragen und mein Anliegen habe ich dem Bundesamt für Gesundheit gemailt. Es kam eine standardisierte Antwort zurück mit dem Verweis auf ihre Website. Auch den Kanton und den Kantonsarzt schrieb ich an. Letzterer schrieb ausführlich zurück, wies aber darauf hin, dass für alle die gleichen Regeln gelten würden. Gesundheitlich gesehen, sei ich genesen, rechtlich aber nicht. Er riet mir zur Impfung, da ich damit noch besser geschützt sei. Was dabei mit meinen natürlichen Antikörpern passiert, konnte er mir auch nicht schlüssig beantworten.

Mich ärgert es, dass die Genesenen so vernachlässigt werden. Ich hoffe, dass wir, die über ausreichend Antikörper verfügen, bald ein Zertifikat erhalten. Bis dahin versuche ich, mit regelmässigen Tests meinen Alltag zu bewältigen.

Ich bin im dritten Trimester schwanger und erwarte bald mein Kind. Für mich war von Anfang an klar, dass ich mich nicht impfen lasse. Ich bin als Schwangere nicht bereit, bei diesem Experiment teilzunehmen. So fühlt es sich nämlich an. In einer Apotheke erhalte ich kaum eine Schmerztablette. Und als Schwangere bekomme ich zudem stets zu hören: je weniger medikamentöse Einflüsse, umso besser. Trotzdem wird mir nun geraten, mich impfen zu lassen. Das stimmt für mich nicht.

Die Impfung basiert zudem auf der neuen mRNA-Technologie. Ich vertraue diesbezüglich nicht blind, die Langzeitfolgen sind unbekannt.

Ich bin eine impfkritische Person, aber keine Gegnerin. Ich wäge jeweils ab und frage mich: Was hilft mir?

Seit etwa zehn Jahren setze ich mich mit der Ernährung auseinander. Mein Fokus liegt seither darauf, wie ich gesund bleibe, anstatt darauf, mich prophylaktisch impfen zu lassen. Damit bin ich bislang gut gefahren.

Ich verstehe alle, die sich impfen lassen: Sei es aus Angst vor dem Virus, andere anzustecken oder ausgegrenzt zu werden. Als Schwangere gehöre ich einer Risikogruppe an. Davon habe ich erstmals in einem Gespräch mit einer Bekannten erfahren – und war sehr erstaunt. Klar, seitdem ich schwanger bin, bin ich häufig müde und komme morgens fast nicht aus dem Bett. Aber gleichzeitig fühle ich mich sehr gestärkt. Dies, obwohl man sagt, dass das Immunsystem in der Schwangerschaft herunterfährt. Als besonders gefährdete Person fühle ich mich daher nicht.

Eine Impfung wäre für mich allenfalls ein Thema, wenn ich grosse Angst vor dem Virus hätte, aber dem ist nicht so.

Deshalb schränke ich mich auch nicht besonders ein. An Partys oder Festivals gehe ich nicht, da ich schlicht zu müde dafür bin. Aber Freunde treffe ich weiterhin, auch drinnen.

Unter Schwangeren beobachte ich unterschiedliche Verhaltensweisen: Einige sind genauso locker wie ich unterwegs, andere trauen sich nicht, Zug zu fahren, und tragen die Maske selbst draussen. Allerdings weiss ich von keiner Schwangeren in meinem Umfeld, die sich impfen liess. In der Praxis meines Gynäkologen stand irgendwann ein Schild mit dem Hinweis, dass ab dem zweiten Trimester die Covid-Impfung nun zugelassen sei. Mein Arzt hat das Thema von sich aus aber nicht angesprochen und für mich war es sowieso klar. Deshalb haben wir nie darüber gesprochen.

Eine Schwangerschaft wurde schon vor der Pandemie pathologisiert. Man darf dies und jenes nicht mehr essen oder machen. Corona kommt jetzt noch obendrauf. Nun heisst es: Auf jeden Fall musst du dich schützen, darfst nur Menschen mit Masken treffen und selbst mein Partner hätte ursprünglich nicht beim Ultraschall dabei sein dürfen. Das hat mich sehr gestört und ich habe mich gewehrt. Schliesslich bekamen wir einen Randtermin und konnten gemeinsam an die Untersuchung.

Der Medizinsoziologe Michael Deml forscht an der Universität Genf unter anderem zur Impfskepsis. Aktuell befindet er sich für einen Forschungsaufenthalt in Südafrika. Wir erreichen ihn per Videoanruf.

Die Zertifikatspflicht kommt bei den Ungeimpften nicht gut an. Wird die Gesellschaft dadurch noch stärker gespalten?

Das muss sich zeigen. Wichtig zu betonen ist, dass es sich um keinen Impfzwang handelt. Es gilt aber: Wer am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss Verantwortung übernehmen. Das ist nichts Neues: In den USA müssen Eltern seit 1905 ein Impfzertifikat vorlegen, wenn sie ihre Kinder auf eine öffentliche Schule schicken wollen.

Was sind die häufigsten Gründe, weshalb Personen auf die Corona­impfung verzichten?

Impfskepsis ist kein neues Phänomen. Es gibt sie, seitdem die Impfungen entdeckt wurden. Bevor die Pandemie ausbrach, erforschte ich, weshalb Eltern ihre Kinder impfen lassen oder nicht. Wer an Kinderimpfungen zweifelt, stellt ähnliche Fragen wie zur Covid-Impfung: Ist sie sicher, notwendig und effektiv? Bei Sars-CoV2 kommt hinzu: Vor 2020 wussten wir nichts vom Virus, nach einem Jahr schon gab es Impfstoffe. Innerhalb kurzer Zeit mussten extrem viele Informationen verarbeitet werden. Das überfordert und verunsichert.

Die Gruppe von Impfskeptischen scheint sehr divers zu sein.

Systematisch erhobene Daten fehlen noch. Dass es nicht den einen Impfskeptiker gibt, wussten wir aber bereits vor der Pandemie. Häufig vertreten sind Menschen, die der Alternativ- oder Komplementärmedizin zugewandt sind. In den USA beobachten wir zudem, dass Impfskepsis und Rechtspopulismus immer stärker zusammenspielen.

Viele der noch Ungeimpften schliessen eine Impfung nicht kategorisch aus. Der Appell der Behörden aber scheint sie nicht zu er­reichen. Wieso?

In der Schweiz ist die Impfkam­pagne sorgfältig aufgegleist. Doch die Aussagen der Behörden bleiben für viele Menschen abstrakt. Anders ist es, wenn der Hausarzt oder die Apothekerin die Aussagen im persönlichen Gespräch un­terstreichen. Das Vertrauensver­hältnis spielt in der Aufklärung rund um das Impfen die entscheidende Rolle.

Sie forschen auf der ganzen Welt zur Impfskepsis, zurzeit gerade in Südafrika. Worin zeigen sich Unterschiede?

In Südafrika ist die Impfkampagne erst gerade gestartet. Noch ist es zu früh, um vergleichen zu ­können. Momentan stellen sich hier vor allem Probleme bezüglich des Zugangs. Es gibt etwa ­Menschen, die sich das Busticket zum Impf­zentrum nicht leisten können. Von sehr vielen höre ich, dass sie froh über die Impfung sind. Hier kennt praktisch jeder jemanden, der an Corona gestorben ist.