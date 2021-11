Handpflege leicht gemacht: Peelings, Masken und Cremes

Winterpflege Effektives Beautyritual: Im Handumdrehen zu zarter Haut Genug von rauen, rissigen und kältegebeutelten Händen? Mit einem Klecks Bodylotion ist die Sache leider noch nicht geritzt. Ein kleines, aber effektives Beautyritual schafft aber Abhilfe - und bringt die Erkenntnis: Handpflege kann ganz unkompliziert sein. Rahel Empl Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Kaffeepulver findet sich in praktisch jeder Küche. Daraus lässt sich ein wirkungsvolles Peeling mixen, das die Hände streichelzart macht. Bild: Shutterstock

Sie leisten jeden Tag Schwerstarbeit, unsere Hände. Nicht nur sorgt das Zweiergespann für den gewissen Grip im Leben, sei es bei der Arbeit, beim Sport, in der Küche oder im Garten, es verleiht Emotionen Ausdruck: Manche Menschen gestikulieren mehr, andere weniger, aber wir alle tun es. Unsere Hände widerspiegeln auch die eigene Geschichte: An ihnen lässt sich in etwa das ­Alter erraten anhand von Fältchen oder Pigmentflecken, ob wir körperliche Arbeit verrichten oder zeitlebens nur auf Tastaturen herumtippen. Sie sind unsere Visitenkarte: Während gepflegte Hände unwillkürlich für einen guten Eindruck sorgen, befeuern schmutzige, raue Pranken ein negatives Bild, sodass das Gegenüber im Stummen die Pandemie lobt, bei der Händeschütteln ein Tabu ist.

Gut, insbesondere im Winter ist es kein Kunststück, dass die Haut an den Händen rau wird. Das geht ganz fix, keine andere Jahreszeit fordert unsere Hände derart; der Wechsel zwischen klirrender Kälte draussen und furztrockener Heizungsluft drinnen strapaziert die dünne Haut am Handrücken. Den Rest geben ihr häufiges Händewaschen und Desinfektionsmittel. Wer nun schuldbewusst zur Körperlotion greift und denkt, die Sache sei damit geritzt, irrt. Trockene, rissige Hände verlangen nach ein bisschen mehr Hingabe.

Ein gute Mischung: Salz, Kaffee und Öl

Alle, die mit sanften Pfoten durch den Winter kommen möchten, sollten alle zwei Wochen ein paar Minuten in ein kleines Beautyritual investieren. Dies fängt mit einem unkomplizierten DIY-Peeling an, um abgestorbene Hautschüppchen loszuwerden. Die Zutaten dafür lassen sich alle in der Küche finden: Man vermische drei Esslöffel Meersalz mit jeweils zwei Esslöffeln Kaffeepulver und flüssigem Kokosöl (Olivenöl tut’s auch), verreibe die Masse in kreisenden Bewegungen für etwa drei Minuten auf den Händen – und staune danach über unglaublich zarte Haut. Der hohe Mineralienanteil des Salzes strafft die Haut und bewahrt sie vor dem Austrocknen. Das im Kaffee enthaltene Koffein wieder­um fördert die Durchblutung und reduziert dunkle Verfärbungen. Das Öl heilt rissige Stellen und macht die Haut weich – nun ist sie perfekt für den nächsten Schritt vorbereitet: für die Maske.

Mit einer Folienmaske baden die Hände in leistungsstarken Anti-Aging-Seren. The Gold Mask von Star Skin, 15.50 Fr., douglas.ch Bild: zvg

Dafür reicht es im Grunde, die Hände grosszügig mit Handcreme einzureiben, danach Baumwollhandschuhe überzuziehen und das Ganze über Nacht einwirken zu lassen. Folienmasken, die derzeit den Beautymarkt erobern, haben ­allerdings einen nachhaltigeren ­Effekt, da sie getränkt sind mit hoch konzentrierten Seren.

Falls das zu viel des Guten ist, dann tun Sie Ihren Händen wenigstens den Gefallen, sie mit einer milden und PH-neutralen Seife unter lauwarmem Wasser zu waschen. So bleibt die schützende Hautbarriere im Gleichgewicht. Investieren Sie in eine Handcreme, die Glycerin enthält, weil das Feuchtigkeit bindet.

Die Investition lohnt: Das Intensive Hand Treatment von Sensai spendet viel Feuchtigkeit und wirkt gegen Pigmentflecken. 65 Fr. (50 ml), globus.ch Bild: zvg

Ausserdem sollten draussen stets Handschuhe getragen werden, damit der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draussen nicht so krass ausfällt.

An Fäustlingen aus Teddyfell führt für Trendbewusste in diesem Winter kein Weg vorbei. Von Max Mara, 159 Fr., bei mytheresa.com Bild: zvg

Mit Fäustlingen aus Teddyfell ist man modisch auf der Höhe, aber auch das Norwegermuster wird noch immer gern gesehen – US-Politiker Bernie Sanders hat es zu Beginn des Jahres vorgemacht. Ein grosses Plus dieser Handschuhe: Sie lassen unseren Händen Bewegungsfreiheit. Und die haben sie sich verdient.

Diese Fäustlinge im Norwegermuster geben dank einem kuschelweichen Fleece-Futter schön warm. Von Barts, 26.90 Fr., transa.ch Bild: zvg