Winter Hier macht Schlitteln besonders Spass: 9 Pisten in der Schweiz Austoben und Bewegung im Schnee, aber ohne Ski und Snowboard: An diesen Orten lohnt sich der Schlittelspass ganz besonders. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 02.12.2022, 13.36 Uhr

Schlitteln gehörte neben Skifahren und Snowboarden zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der hiesigen Bevölkerung im Winter. Das Angebot ist gross. Deshalb schaffen wir mit diesen Tipps einen Überblick.

Bergün/Bravuogn GR

Von Preda nach Bergün – 6 km

Die Schlittelpiste von Preda nach Bergün führt unter Viadukten hindurch. Bild: PD

Mit dem Zug der Rhätischen Bahn gelangt man nach Preda, zum Ausgangspunkt der wohl bekanntesten Schweizer Schlittelpiste. Bereits die Zugfahrt ist ein Abenteuer, von wo aus man Schlittlerinnen und Schlittler beobachten kann. Da auf der geschlossenen Passstrasse geschlittelt wird, hat die Strecke ein ebenmässiges Gefälle und ist für Familien mit Kindern geeignet.

Eine Alternative für mehr Adrenalin gibt es in Bergün. Noch engere Kurven und mehr Gefälle bietet die vier Kilometer lange Schlittelbahn Darlux-Bergün: Zum Ausgangspunkt gelangt man mit der Sesselbahn. Weitere Informationen zu den beiden Schlittelbahnen und zum Nachtschlitteln-Angebot gibt es auf der Website.

Heuberge, Fideris GR

Von den Berghäusern Arflina und Heuberge ins Tal – 12 km

Es soll gar der längste Schlittelweg der Schweiz sein: Die Route von den Berghäusern Arflina und Heuberge ins Tal ist 12 Kilometer lang. Die kurvenreiche Strecke führt über 1100 Höhenmeter ins Tal. Es gibt auch ein Nachtschlitteln-Angebot, bei dem die Stirnlampe den Weg weist.

Schlitten können im Berghaus Arflina gemietet werden. Zu den Berghäusern gelangt man mit Bussen. Weil die Busse Gäste auf der Piste befördern, ist mit Gegenverkehr zu rechnen. Möchte man diesen vermeiden, nutzt man die Piste zwischen 14.30 und 16 Uhr. Das empfiehlt sich insbesondere für Familien mit kleineren Kindern oder Anfängerinnen und Anfänger. Talwärtsfahrende Busse sind aber auch dann unterwegs.

Brambrüesch, Chur GR

Von Brambrüesch nach Känzeli – 4 km

Brambrüesch: Schlitteln mit Aussicht nur unweit von der Stadt Chur. Bild: PD

Dieser Schlittelweg eignet sich für Familien mit Kindern, da die Route eine gleichmässige Neigung aufweist. Besonders lohnenswert ist die Strecke wegen des Ausblicks auf die verschneiten Bündner Bergen. Mit der Gondel kommt man bequem von der Talstation Brambrüesch am Churer Stadtrand zum Ausgangspunkt der Schlittelpiste. Hier kann man auch Schlitten mieten.

Andermatt: Oberalppass UR

Vom Nätschen nach Andermatt – 4,7 km

Das Skigebiet am Nätschen. Bild: Urs Hanhart (Januar 2011)

Die Oberalppassstrasse ist im Winter verkehrsfrei und wird zur Schlittelpiste. Weil die Piste über die Passstrasse führt, ist die Neigung sanft und die Route bei Kindern beliebt. Da auch Winterwanderer und Skifahrerinnen auf der Strecke unterwegs sind, muss man Rücksicht nehmen.

Zum Start der Schlittelpiste auf dem Nätschen gelangt man ab Andermatt entweder mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn oder mit dem Gütsch-Express (Mittelstation). Schlitten kann man beim Sportshop direkt am Bahnhof Andermatt mieten.

Kronberg, Jakobsbad AI

Vom Kronberg nach Jakobsbad, 7 km

Vom Kronberg aus bietet sich eine wunderbare Aussicht. Bild: PD

Die längste Schlittelpiste der Ostschweiz startet auf dem Kronberggipfel. Diesen erreicht man bequem mit der Seilbahn. Von hier führt der Schlittelspass über teils steile Strecken, kurze Wegstücke geht man je nach Schneeverhältnissen zu Fuss. Die Piste ist präpariert und punktuell mit Netzen gesichert. Gewisse Stellen haben es in sich: Die Strecke eignet sich deshalb nicht für Anfänger und ist anspruchsvoll.

Bei Vollmond kann man den Schlittelweg an ausgewählten Daten auch abends heruntersausen.

Obersimmental, Lenk BE

Von der Bergstation Leiterli zur Hubelmatte Pöschenried – 6 km

Die Engstligenalp in Adelboden-Lenk. Bild: PD

Während der 6 Kilometer langen Strecke rast man rund 700 Höhenmeter bergab. Kurve um Kurve geht es hinunter zur Hubelmatte. Der Schlittelweg wird täglich präpariert. Jeweils samstags kann man nachtschlitteln.

Via Schlittenshuttle erreicht man von der Hubelmatte Pötschenried die Talstation der Gondelbahn Betelberg. Der Shuttle fährt, wenn der Schlittelweg geöffnet ist. Man kann auch zu Fuss zum Ausgangspunkt gehen. An der Talstation Leiterli gibt es Schlitten zu mieten.

Weissenstein, Solothurn SO

Vom Weissenstein nach Nesselboden/Oberdorf oder Gänsbrunnen – 4,5 km

Der Weissenstein ist das Naherholungsgebiet in der Region Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi (3. Januar 2019)

Der 4,5 km lange Schlittelweg vom Weissenstein nach Nesselboden und weiter nach Oberdorf ist schnell und kurvig – da bekommen Sie richtig Tempo. Schlitten können an der Bergstation der Seilbahn gemietet werden – von Plastikschlitten und Bobs raten die Verantwortlichen ab.

Neben der beliebten Route am Südhang gibt es noch einen zweiten Schlittelweg, der sich gut für Familien eignet. Der Weg führt nach Gänsbrunnen. Von hier aus gelangt man mit dem Zug durch den Weissensteintunnel wieder zurück zur Seilbahnstation.

Melchsee-Frutt, Kerns OW

Von Melchsee-Frutt zur Stöckalp – 8 km

Die längste Schlittelpiste der Zentralschweiz startet in Melchsee-Frutt. Bild: Manuela Jans-Koch (30. Januar 2022)

Mit 8 Kilometern ist der Schlittelweg von Melchsee-Frutt zur Stöckalp der längste in der Zentralschweiz. Zum Ausgangspunkt gelangt man von der Stöckalp mit der Gondel. Trotz knapp 1000 Meter Höhendifferenz muss man je nach Schneeverhältnissen den Schlitten zwischendurch ziehen. Schlitten kann man vor Ort oder über den Webshop mieten. Am Freitag- und am Samstagabend gibt es ein Nachtschlitteln-Angebot.

Saas-Fee VD

Vom Kreuzboden nach Saas-Grund – 11 km

Vom Kreuzboden führt der Schlittelweg über 11 Kilometer ins Dorf. Dabei bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Mischabelkette und die Mattmarkregion. Den Ausgangspunkt erreicht man mit der Gondelbahn ab Saas-Grund. Schlitten kann man vor Ort mieten.

An ausgewählten Daten gibt es auch abends einen Schlittelplausch. Im Angebot ist eine Stirnlampe inbegriffen.

Tipps für einen sicheren Schlittelplausch Jedes Jahr ereignen sich beim Schlitteln Unfälle. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) gibt deshalb folgende Tipps: Helm tragen: Für Kinder wie auch für Erwachsene wird das Tragen eines Helms empfohlen, um Schädel- und Hirnverletzungen zu vermeiden. Zur Ausrüstung gehören auch geeignete Winterbekleidung und Schuhe mit gutem Profil.

Markierte Wege benutzen: Um gefährliche Hindernisse zu vermeiden, sollte man speziell markierte Strassen und Wege benutzen. Das Betreten von Schneesportpisten ist in der Regel verboten.

Sitzend fahren: Besonders gefährlich ist es, auf dem Bauch liegend zu schlitteln. Nur wer aufrecht auf dem Schlitten sitzt, hat das Gefährt unter Kontrolle.

Tempo anpassen: Die meisten Unfälle passieren, weil man nicht rechtzeitig bremsen kann. Schlittler sollten sich mit der Brems- und Lenktechnik vertraut machen.

