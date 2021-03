Wildtiere Dreizehn neue Arten: Grosse Säugetiere sind in der Schweiz auf dem Vormarsch Die bislang grösste Erhebung der Schweiz zeigt, dass der Naturschutz Erfolg hat – doch für manche Arten wie etwa viele Fledermäuse sieht es trotzdem düster aus. Niklaus Salzmann 24.03.2021, 05.00 Uhr

Der Luchs – einst ausgerottet – ist dank Umsiedlungen nun auch in der Nordostschweiz wieder heimisch. Thomas Marmet Der Steinbock war eines der ersten Tiere, die vom Menschen ausgerottet und wiederangesiedelt wurden. Markus Stähli Weniger gut steht es viele der dreissig Fledermausarten in der Schweiz, wie das Braune Langohr. René Güttinger/RGBlick Der Lebensraum des Schneehasen verändert sich mit dem Klimawandel. Patricia Huguenin & Audrey Margand Den hübschen Gartenschläfer kriegen wir nur selten zu Gesicht. René Güttinger/RGBlick Die Zwergmaus ist das kleinste Nagetier der Schweiz. Jacques Gilliéron Noch kleiner ist die Etrusker Spitzmaus, das kleinste Säugetier der Welt: Sie wiegt rund zwei Gramm und kommt im Tessin vor. Jacques Gillieron

99 Säugetierarten gibt es in der Schweiz, zwölf mehr als vor einem Vierteljahrhundert. Ein Grund zum Jubeln? So einfach ist es nicht. Denn erstens gibt es einige «neue» Arten, die schon früher da waren, aber nicht als solche erkannt wurden. Zum Beispiel die Walliser Spitzmaus.

Sie lässt sich nur mit genetischen Methoden oder Messungen am Schädel von anderen Spitzmausarten unterscheiden. Diese Tiere sind nicht neu in der Schweiz, werden aber erst seit 2002 als eigene Art gezählt.

Ähnlich bei den Fledermäusen: Hier hat sich gezeigt, dass es in der Schweiz nicht nur zwei, sondern drei Arten von Langohren gibt. Aber das Verbreitungsgebiet der einzelnen Arten ist kleiner als früher geglaubt. Das Graue Langohr gilt als stark gefährdet, das Alpenlangohr ist sogar unmittelbar vom Aussterben bedroht.

Der Goldschakal ist ein regelmässiger Gast

Daneben gibt es aber auch Arten, die tatsächlich neu in der Schweiz aufgetaucht sind. Der Goldschakal beispielsweise, ein Verwandter des Wolfs, erobert den Kontinent von Osteuropa her. In den letzten Jahren gab es immer wieder Sichtungen in der Schweiz.

Die Fledermäuse bedroht, der Goldschakal auf dem Vormarsch: Das ist symptomatisch. Viele der kleineren Säugetierarten stehen unter Druck, während die grossen sich ausbreiten. Dies geht aus dem neuen «Atlas der Säugetiere Schweiz und Liechtenstein» hervor, der am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Mehr Futter für den Rothirsch

Co-Herausgeber Roland Graf von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sagt: «Bei vielen der grösseren Arten spielt der gute Schutz eine Rolle. Aber auch das Nahrungsangebot ist grösser geworden. Der Rothirsch zum Beispiel findet in den Bergregionen mehr Futter als vor fünfzig Jahren. Die Weiden sind wegen des Klimawandels früher im Jahr schneefrei, und wegen der Düngung wachsen die Pflanzen stärker.»

Dass ein Wildtier von der Landwirtschaft profitiert, ist aber die Ausnahme. Vielen macht die intensive Bewirtschaftung zu schaffen. Stark geschrumpft sind zumindest regional die Bestände des Feldhasen. Seine Jungtiere fallen im häufig gemähten Grünland oft den Landmaschinen zum Opfer.

Die dreizehn neuen Säugetiere Im neuen Säugetieratlas sind vier Fledermausarten erfasst, die in der Ausgabe von 1995 gefehlt hatten: die Nymphenfledermaus, das Kryptische Mausohr, die Mückenfledermaus und das Alpenlangohr. Verschwunden ist dagegen die Mittelmeer-Hufeisennase. Raubtiere gibt es drei neue: den Goldschakal, den Marderhund und die Kleinfleck-Ginsterkatze. Hinzu kamen weiter zwei Nagetiere und zwei Insektenfresser: die Italienische Schermaus, die Südliche Erdmaus, die Walliser Spitzmaus und die Etrusker Spitzmaus. Auch der Damhirsch und das Baumwollschwanzkaninchen wurden neu nachgewiesen.



Aber auch das Insektensterben wirkt sich auf Säugetiere aus. Von den dreissig Fledermausarten der Schweiz sind mehr als die Hälfte bedroht. Das Nahrungsangebot durch Insekten ist knapp, und möglicherweise machen ihnen auch die Pestizide zu schaffen, die sie mit den Insekten zu sich nehmen.

Abgesehen von der intensiven Landwirtschaft scheint bei gewissen Fledermausarten auch die Lichtverschmutzung ein Problem zu sein. Durchs Mittelland zieht sich ein nächtlicher Kunstlichtstreifen, der ihren Lebensraum entzweischneidet. Er bildet für sie eine ähnliche Barriere wie eine Autobahn für flugunfähige Tiere.

Igelpfoten auf dem Farbkissen

Der erste Säugetieratlas der Schweiz war 1995 erschienen. In die neue Ausgabe sind nun 1'141'000 Beobachtungen eingeflossen, die seither in der nationalen Datenbank «Info Fauna» erfasst wurden. Diese Datenbasis liefert laut Medienmitteilung das bislang genaueste Bild über das Vorkommen von Säugetieren in der Schweiz und Liechtenstein.

Dabei sind längst nicht nur direkte Sichtungen eingeflossen. Die Fachleute haben unter anderem auch Spuren und Kot berücksichtigt und mit genetischen Analysen Arten nachgewiesen. Dabei konnten sie auch auf Hilfe aus der breiten Bevölkerung zählen. So haben Freiwillige sogenannte Spurentunnel für Igel kontrolliert. In solchen tappen die Tierchen über ein Farbkissen und hinterlassen Spuren auf einem weissen Papier.

Ein Igel hat Spuren hinterlassen. Anouk Taucher

Und sogar Hauskatzen – in Naturschutzkreisen nicht immer gern gesehen – haben ihren Teil dazu beigetragen: In der Region Solothurn wurden Besitzerinnen und Besitzer von Katzen aufgefordert, dem Museum zu melden, was ihre Haustiere für Beute anschleppten. Darunter fanden sich auch seltene Tiere wie die gefährdete Wasserspitzmaus.

Gefahr für die Eichhörnchen

«Von den 99 Säugetierarten kennt die Bevölkerung nur einen kleinen Teil», sagte Roland Graf an der Medienkonferenz. «Genau das wollen wir mit diesem Buch ändern.»

Übrigens könnte in der Schweiz bald die Hundertergrenze erreicht sein. Es gibt Säugetierarten, die stehen vor der Tür. Doch nicht alle sind in der Schweiz erwünscht. Das aus Nordamerika stammende Grauhörnchen zum Beispiel hat sich nach Aussetzungen in Norditalien etabliert. Wenn es die Schweiz erreicht, könnte es die einheimischen Eichhörnchen verdrängen – so geschehen in Grossbritannien.

Dann doch lieber das Stachelschwein. Ja, auch dieses Tier kommt in Norditalien vor, es wurde bereits in der Nähe des Lago Maggiore gesichtet. Ganz heimisch ist aber auch das Stachelschwein in Europa nicht. Es wurde einst von den Römern aus Nordafrika gebracht.

Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie / Roland Graf / Claude Fischer (Hrsg.): «Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein». 488 Seiten, rund 420 Fotos, 120 Karten und 160 Diagramme, gebunden, ca. 100 Fr. Verlag Haupt 2021.