Wigoltingen Von der Flüchtenden zur Insta-Queen: Wie die Syrerin Shahinaz Bilal ihre Kochkunst zelebriert Die syrische Kurdin Shahinaz Bilal kam vor fünf Jahren in die Schweiz. In der Schweiz ist sie immer noch vorläufig aufgenommen. In den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, avanciert die Hobbyköchin jedoch zum Star. Über 46'000 Follower hat die Kurdin bereits. Monika Wick 22.12.2020, 11.30 Uhr

Shahinaz Bilal fotografiert ihre Gerichte für Instagram. Auf der Plattform folgen ihr bereits mehr als 46'000 Personen. Bild: Donato Caspari (Wigoltingen, 15. Dezember, 2020)

Shahinaz Bilal steht in ihrer kleinen Küche in ihrer Vierzimmerwohnung in Wigoltingen und bereitet eine Mahlzeit aus Auberginen, Fleisch, Reis und vielen verschiedenen Gewürzen zu. Der Duft, der sich dabei im Raum verbreitet, mutet für eine schweizerische Nase exotisch und fremd, gleichzeitig sehr interessant und gluschtig an.

Das Rezept für das Gericht stammt aus Shahinaz Bilals ehemaliger Heimat Syrien. Bis 2012 lebte die 57-jährige Frau mit ihrer Familie in Aleppo, einer Stadt im Norden des Landes. Während ihr Mann Mostafa in seiner eigenen Praxis als Zahnarzt praktizierte, sorgte sich Shahinaz Bilal um die Erziehung der sechs gemeinsamen Kinder und führte den Haushalt. Neben dem grossen Haus in der Stadt Aleppo besass die Familie ein grosses Gartenhaus am Stadtrand, in dem sie die Wochenenden verbrachte, sowie ein Sommerhaus in den Bergen.

Mutabel, ein Auberginendip. Eines der Gerichte von Shahinaz Bilal. Bild: Donato Caspari

Kurdische Köstlichkeit: Mutabel Auberginendip Zutaten:

1 Aubergine

1 EL Naturjoghurt

1 EL Tahini (Sesampaste)

1 EL Zitronensaft

½ TL Salz

100 gr Hackfleisch

1 Prise Salz und 1 Prise schwarzer Pfeffer

½ Tasse Petersilie

½ Tasse Granatapfel

2 EL gebratene Nüsse

Zerdrückter Knoblauch zum Dekorieren des Gerichts Zubereitung: Die Aubergine grillieren, schälen und in kleine Stücke schneiden. Die restlichen Zutaten bis und mit 1/2 TL Salz gut mischen. In eine Servierplatte geben und mit gebratenem Fleisch, einer Prise Salz und einer Prise schwarzer Pfeffer anrichten. Mit Petersilie, Granatapfel, Nüssen und Knoblauch dekorieren. Nach Belieben kann auf das Fleisch verzichtet werden.



Radikale Islamisten trieben die Familie zur Flucht

Die Idylle wurde getrübt, als radikale Islamisten die Stadt belagerten und weite Teile davon zerstörten. «Das Leben war sehr gefährlich. Täglich wurden Menschen erschossen oder ausgeraubt», erinnert sich Shahinaz Bilal. «Zudem fehlte es uns an Wasser, Strom, Essen oder Medikamenten», fügt sie hinzu.

Auch die Angst, von einer Fliegerbombe getroffen zu werden, war für die Familie Alltag. «Erschwerend war auch, dass wir Kurden sind. Alle Leute waren gegen Kurden, was uns zusätzlich Angst machte», wirft Mostafa Msallam ein. Schweren Herzens entschloss sich das Paar dazu, ihre Heimat zu verlassen, um sich und die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Maeruk, mit Schokolade gefüllte Teigbällchen. Bild: PD

Kurdische Köstlichkeit: Maeruk Mit Schokolade gefüllte Teigbällchen Zutaten:

3 Tassen Mehl

1 Beutel Backpulver

1 Beutel Trockenhefe

4 EL Zucker

2 EL Butter

1 TL Anis

1 Teelöffel Fenchel

½ Tasse Mazolaöl

¾ Tasse lauwarme Milch (je nach Mehlsorte möglicherweise etwas mehr)

1 Tafel Schokolade Zubereitung:

Mischen Sie die trockenen Zutaten und giessen Sie zunächst das Öl und die Milch schrittweise ein, kneten Sie und lassen Sie den Teig eine Stunde gären. Kleine Kugeln formen und mit einem Stück Schokolade befüllen. Nach dem Füllen wird das Ganze ungefähr eine halbe Stunde bei 180 Grad im Ofen gebacken.

So beluden sie ihre Autos mit lebensnotwendigen Dingen und flüchteten erstmals zu Verwandten in den Irak. Nach drei Jahren holte die Familie das Schicksal ein. Mitglieder des Islamischen Staates belagerten und kontrollierten grosse Teile des Iraks, sodass Shahinaz Bilal und ihr Mann sich dazu entschlossen haben, nach Europa zu reisen.

Die Schweiz kannten sie von Geschäftsreisen

Da das Paar die Schweiz von früheren Geschäftsreisen bereits kannte und schätzte, stellten sie hier einen Asylantrag. Seit fünf Jahren wohnen Shahinaz Bilal und Mostafa Msallam mit ihren beiden jüngsten Söhnen in Wigoltingen. Tochter Sara, die gemeinsam mit den Eltern in die Schweiz einreiste, lebt mittlerweile mit ihrem Ehemann in Deutschland und arbeitet als Zahnärztin. Ihre weiteren Kinder leben im entfernteren Ausland.

Ein kurdisches Gericht von Shahinaz Bilal. Bild: Donato Caspari

Da die Familie lediglich über den Status «Vorläufig aufgenommen» verfügt, ist ihr das Reisen untersagt. «Einige Kinder und meine beiden Enkelinnen habe ich schon sieben Jahre nicht mehr gesehen», erzählt Bilal. Ändern würde das eine dauernde Aufenthaltsbewilligung. «Dazu muss man fünf Jahre in der Schweiz leben, gut integriert sein und die Sprache beherrschen», erklärt sie.

In allen drei Punkten ist die Familie auf gutem Weg. Die beiden Söhne Rami und Ibrahim reden perfektes Schweizerdeutsch und stecken mitten im Architekturstudium respektive einer Ausbildung zum Automobilfachmann.

Mit Rassismus waren sie nie konfrontiert

Dank einer Lehrerin, die sie seit ihrer Ankunft unterstützt hat, sprechen auch Bilal und ihr Mann Deutsch. «Sie hat uns sechs Monate lang dreimal die Woche privat unterrichtet», sagt sie voller Dankbarkeit. Bis heute besucht das Paar eine Sprachschule und das Sprachen-Café in Frauenfeld.

«Wir gehen regelmässig und sind immer pünktlich – wie die Schweizer», sagt Mostafa Msallam lachend. Das Erlernen der Sprache war für Shahinaz Bilal sehr wichtig.

Shahinaz Bilal Bild: Donato Caspari

«Ich wollte nie, dass meine Kinder für mich übersetzen müssen.»

Mit Rassismus sah sich Bilal nie konfrontiert: «Wir hatten viel Glück und sind nur nette Leute getroffen.» Aus vielen Begegnungen entstanden Freundschaften, die das Paar pflegt. Gemeinsam mit anderen Familien feierten sie in vergangenen Jahren Geburtstage, Weihnachten, Silvester oder den 1. August.

Seit zwei Jahren postet sie ihre Gerichte auf Instagram

Vielfach steuert Shahinaz Bilal zu den Festen eine kulinarische Köstlichkeit bei. Das Kochen ist seit jeher eine grosse Leidenschaft von ihr. «Ich koche gerne syrische, kurdische und arabische Speisen. Mittlerweile kenne ich auch viele europäische Rezepte und kombiniere die Stile miteinander», erklärt sie. Oftmals öffnet Bilal auch ihren Kühlschrank und lässt sich von den vorhandenen Lebensmitteln zu einer Kreation inspirieren. Eine weitere Leidenschaft ist das ansprechende Dekorieren und Präsentieren ihrer Speisen.

Vor über zwei Jahren hat sie damit begonnen, Fotos davon auf ihrem eigens dafür eingerichteten Instagram-Account zu veröffentlichen. «Ich habe grosse Freude daran, meine Erfahrung an Leute weiterzugeben, die noch nicht kochen können», erklärt sie. Ihre Idee scheint Anklang zu finden, denn mittlerweile folgen ihrem Account über 46'000 Menschen aus aller Welt.

Obwohl Shahinaz Bilal durch das Kochen die Verbundenheit mit ihrer alten Heimat pflegt, möchten sie und ihre Familie in der Schweiz bleiben. «Wir fühlen uns sehr wohl hier und haben viele Freunde gefunden. In Syrien wartet niemand mehr auf uns.»

Shahinaz Bilal ist auf Instagram unter shahinaz_bilal zu finden.