Widerstand gegen Hitler Weisse Rose: Vor 100 Jahren wurde Sophie Scholl geboren Eine Gruppe von Münchner Studenten leistet mit Flugblättern und Wandinschriften Widerstand gegen das Hitler-Regime. Am 18. Februar 1943 werden die Geschwister Sophie und Hans Scholl verhaftet. Die Gruppe, die sich «Die Weisse Rose» nennt, fliegt auf. Ihre Mitglieder wissen, dass der NS-Staat ihre Taten mit dem Tod bestraft. Christoph Bopp 08.05.2021, 05.00 Uhr

Sophie Scholl zwischen ihrem Bruder Hans (links) und Christoph Probst auf dem Münchner Ostbahnhof am 22. Juli 1942. Keystone/AP

Vor 100 Jahren, am 9. Mai 1921, kam Sophie Scholl auf die Welt. 1943 wird sie verhaftet, als sie mit ihrem Bruder Hans regimekritische Flugblätter in der Uni München auslegt. Bei der Vernehmung durch die Gestapo sagt sie: «Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.» Ihr Todesurteil stand schon fest.

Eine schwer durchschaubare Beziehung

Wer war Sophie Scholl? «Sobald jemand Ansprüche stellt, werde ich, glaube ich, sehr empfindlich», schrieb Sophie Scholl an ihren «Verlobten», Fritz Hartnagel. Die beiden schrieben sich Briefe, bei denen man sich heute etwas wundert, wie das sein kann. Er ist ein junger Offizier in der Wehrmacht, eingesetzt bei Stalingrad, und kommt 1943 nur mit viel Glück und Erfrierungen aus dem Kessel heraus. Da ist seine «Briefpartnerin» schon tot. Hingerichtet durch das Fallbeil. Natürlich möchten wir wissen, was das für eine Beziehung war, werden es aber nicht erfahren. Auf jeden Fall keine Verlobung.

Sophie schreibt ihm, sie könne nicht begreifen, wie man Soldat sein könne. «Sage nicht, es ist für’s Vaterland.» Er kann nur antworten: «Du bringst mich in einen grossen Konflikt, wenn Du mich nach dem Sinn des ganzen Blutvergiessens fragst. . . . Aber ich kann Dir trotzdem nicht zustimmen, denn ich habe nicht den Mut, aus solch einer Ansicht die Konsequenzen zu ziehen.»

Die Ikone des Widerstands – ein Missverständnis?

Jeder weiss, wie es weitergehen muss in diesem Text: Sie aber hat die Konsequenzen gezogen . . .

Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk. (1830) wikipedia

Falsch wäre es nicht, aber auch nicht richtig. Das Bild von Sophie Scholl ist mittlerweile so überdeckt, dass es schwierig ist, damit zurechtzukommen. In den Verfilmungen der «Weissen Rose» ist Sophie die Lichtgestalt, die Ikone des Widerstands, eine Art Marianne mit der Trikolore auf den Barri­kaden von Paris – «Die Freiheit führt das Volk» heisst das Gemälde

von Eugène Delacroix. Nüchterne Historiker spielen ihre Rolle herunter. Der Bruder und sein Kollege waren die Widerständler, sie lief nur mit.

Je mehr wir von Sophie Scholl wissen, desto rätselhafter wird sie. Daran hat die ältere Schwester Inge Scholl ihren Anteil, die nach Kriegsende dafür sorgte, dass die Erinnerung an den kurzen Akt des studentischen Widerstands nicht erlosch. Sophie schwärmte nicht für Hitler, wie Inge das kurzzeitig tat, aber sie leistete ihren Dienst in den nationalsozialistischen Jugendorganisationen mit Hingabe. Und das selbst nach ihrer grössten Kränkung, als sie als HJ-Gruppenführerin abgesetzt wurde, und noch darüber hinaus.

Hans Scholl (fotografiert von der Gestapo). HO

Auch ihr Bruder Hans Scholl war in der HJ sehr aktiv. Die Geschwis­ter waren den NS-Jugendorganisationen beigetreten, obwohl ihr Vater das ausgesprochen nicht wollte. Und auch Hans erlebte 1938 eine Demütigung,

als er wegen «bündischer Umtriebe» – Aktivitäten ausserhalb der offiziellen Nazi-Jugendorganisationen – in ein Verfahren gezogen und dort «widernatürlicher Unzucht mit einem Schutzbefoh­lenen» bezichtigt wurde. Er hatte sich kurzzeitig in einen fast gleichaltrigen Jugendlichen verliebt. Die Gefängnisstrafe blieb ihm erspart, weil nach dem Anschluss Österreichs 1938 eine Amnestie ausgesprochen wurde.

Solche Sinneswandel – von begeisterten Nationalsozialisten zu bekennenden Widerständlern – sind nicht selten. Auch die meisten Mitglieder der 20.-Juli-Verschwörung haben sie in ihrer Vita. Dennoch kann man beides schlecht miteinander vergleichen. Es war nicht die Enttäuschung darüber, dass sich das bewunderte System als ein unfähiges herausstellte, welche die jungen Leute dazu trieb, «Nieder mit Hitler» und «Freiheit» an die Mauern Münchens zu pinseln.

Den verblendeten Deutschen die Augen öffnen

Alexander Schmorell. Wikipedia

Die ersten Flugblätter, welche Hans Scholl und Alexander Schmorell verfassten und versandten, ­waren ein deutlicher moralischer Appell an die Deutschen. Sie nannten die Verbrechen der Wehrmacht, der SS-Einsatzgruppen im Osten und den Völkermord an den Juden beim Wort. «Wollt ihr so sein?» Das war die Frage, die an die Leser gerichtet wurde. Die Kapitulation der 6. Armee vor Stalingrad Anfang 1943 lieferte nur den Anlass, der dem Appell Ak­tualität verlieh. Es ist eines der erstaunlichsten Zusammentreffen, welches die jüngste Geschichte ­liefert: Goebbels’ «Wollt ihr den ­totalen Krieg»-Rede im Berliner Sportpalast und die Verhaftung von Hans und Sophie Scholl in der Universität München am 18. Februar 1943.

Die «Wende» von Stalingrad machte die Nazis nervös

Die Ereignisse von 1942/43 machten nicht erst im Nachhinein deutlich, dass das nationalsozialistische Regime im Begriff war, sämtliche Grenzen der Rationalität oder Zivilisation hinter sich zu lassen. Goebbels sprach von «Nibelungentreue», das machte viele hellhörig. Im mittelalterlichen «Nibelungenlied» waren die Burgunden am Hofe Etzels in einem Festsaal verschanzt bis auf den letzten Mann niedergemacht worden. Also führte der offizielle Kurs der nationalsozialistischen Regierung geradewegs in den Untergang.

Den jungen Studenten muss das klar geworden sein. Der Anstoss zum Widerstand mit Wandparolen und Flugblättern ging wohl von Hans Scholl und Alexander Schmorell aus. Aber sie hatten keine Mühe, gleichgesinnte Helfer zu finden. Sophie Scholl war nicht die Anstifterin. Aber sie verkörperte mit ihrer intellektuellen Entschlossenheit die Überzeugung, dass richtig war, was da getan wurde. Es war ihnen klar geworden: Sie konnten anders sich selbst gegenüber nicht weiter leben.

Sie trafen auf einen NS-Staat, der ebenso entschlossen war, den Weg in die Selbstvernichtung zu gehen und nichts zurückzulassen. Die Münchner Studenten streben keinen Umsturz an wie die Offiziere des 20. Juli 1944. Sie eignen sich deshalb nicht vorbehaltlos zur Heroisierung. Ihr Widerstand war einer Idee geschuldet, führte nicht direkt zu einer Tat. Die DDR hat das gespürt. Das war nicht antifaschistischer Widerstand, wie sie ihn gern der Arbeiterklasse zuschrieb.

Es wird andere Unrechtsregimes geben. Vielleicht sogar in Europa. Aber mit dem NS-Regime werden sie nicht vergleichbar sein. An den historischen Umständen gemessen auf jeden Fall nicht. Und an den weltanschaulichen hoffentlich schon gar nicht.

SWR und BR haben auf Instagram unter @ichbinsophiescholl ein Projekt gestartet, das die letzten zehn Monate des Lebens von Sophie Scholl erlebbar macht.