«What’s Going On» Die Hymne der «Black lives Matter»-Bewegung wird 50 – Marvin Gaye hat dem Protest einen eingängigen Klang gegeben Vor 50 Jahren schuf die Soul-Ikone Marvin Gaye die Hymne «What’s Going On». Der Sound spiegelte die Wut und Verzweiflung der damaligen Generation. Er überdauerte die Jahrzehnte und ist als Hymne der «Black Lives Matter»-Bewegung aktuell wie eh und je. Stefan Künzli 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Song ist für den Soul das, was Sgt. Pepper für die Popmusik ist.

- Rolling Stone (Musikmagazin) youtube

Detroit produzierte nicht nur Autos, die amerikanische Stadt im Mittleren Westen war auch Heimat der Hitfabrik Motown, des wohl erfolgreichsten und einflussreichsten Labels der Musikgeschichte. Zwischen 1961 und 1971 brachte Motown 537 Singles heraus, wovon mehr als die Hälfte die amerikanischen Charts erreichten.

Noch wichtiger als die beispiellose Hit-Bilanz: Mit Motown und ihren Vorzeigekünstlern Stevie Wonder, The Supremes mit Diana Ross, Temptations, Jackson Five mit dem jungen Michael Jackson und Marvin Gaye erreichte eine schwarze Musik von schwarzen Künstlern erstmals ein gemischtrassiges Publikum und damit den amerikanischen Mainstream. Insofern lieferte Motown mit seinem Sound einen entscheidenden Beitrag zur Emanzipation, Gleichberechtigung und Integration der Afroamerikaner in die amerikanische Gesellschaft – mitten in der aufgeheizten Phase der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

In den USA, wo Martin Luther King daran war, gleiche Rechte für Schwarze zu erkämpfen, stand die rassenschrankenüberwindende Musik von Motown an der Front des Civil Rights Movement. Obwohl Label-Boss Berry Gordy weder Politik noch Gesellschaftskritik in den Songs seines Labels duldete. Mit seinem Schwager, dem hochpolitisierten Sänger Marvin Gaye, kam es deshalb immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Denn er verstand seine sexuell aufgeladenen Songs politisch.

Das Mieseste, was der Motown-Chef von Marvin Gaye gehört hat

Zur Jahrzehntwende, nach den Morden an Martin Luther King und Malcolm X, wurde das politische und gesellschaftliche Klima in den USA rauer.

Demonstranten gehen im April 1968 in Memphis nach der Ermordung von Martin Luther King auf die Strasse. Bild: Getty Images

Wie konnte der fröhliche, unbeschwerte Sound aus Motown ernst genommen werden, wenn die Ghettos brannten? Das zufriedene Lächeln einer Diana Ross passte nicht zur Wut und Verzweiflung der amerikanischen Jugend.

Motown schlitterte in eine Sinn- und Richtungskrise und mit dem Label auch das damalige Aushängeschild Marvin Gaye. Er landete zuvor eine ­Reihe von Hits wie «Ain’t No Mountain High Enough» (1967), «Your Precious Love» (1967), «Ain’t Nothing Like the Real Thing» (1968) und «You’re All I Need to Get By» (1968) sowie den Millio­nenseller «I Heard It Through the Grapevine».

Einer der Klassiker von Marvin Gaye: «Ain’t No Mountain High Enough». youtube

Marvin Gaye litt schwer unter dem Tod seiner Duettpartnerin Tammi Terrell im März 1970. Dazu machte ihm das Vietnam-Trauma ­seines Bruders zu schaffen, er ver- sank in Drogen, einer Depression und einer Schaffenskrise. Er hatte die Nase voll von all den euphorischen 3-Minuten-Liebes­hits und suchte nach Tiefe und Sinn.

Kurz zuvor schrieb Renaldo «Obie» Benson, Gründungsmitglied der Motown-Band Four Tops, einen Song, der vom «Bloody Thursday», von den Anti-kriegsprotesten in der Universitätsstadt Berkeley inspiriert war, die von der Polizei blutig niedergeschlagen wurden. Doch der Song passte nicht zur geschniegelten schwarzen Gesangstruppe. Zu politisch, zu provokativ.

Selbst die Hippie- und Folk-Ikone Joan Baez und zunächst auch Marvin Gaye lehnten den Song für sich ab. Schliesslich nahm Gaye sich des Songs doch noch an, schrieb die Lyrics um und liess den Vietnam-Zorn seines Bruders einfliessen. Dazu ersetzte er den typischen Uptempo-Motown-Rhythmus durch einen versöhnlichen, ruhig fliessenden ­Groove, der mit den Liedzeilen von Polizeigewalt und protestierenden Hippies kontrastierte. Mit schmeichelnder Stimme sang er dazu Zeilen wie

«Don’t punish me with brutality. Talk to me. So you can see, what’s going on».

Label-Chef Gordy soll gemäss Überlieferung ausser sich gewesen sein. «Das ist das Mieseste, das ich je von ihm gehört habe», wird er zitiert. Dazu vermisste er die eingängige Melodie und das Hit-Potenzial. «Was hat der Dizzy-Gillespie-Quatsch in dem Song zu suchen?», fragte er. Erst als Marvin Gaye seinem Schwager drohte, nie mehr für Motown zu singen, lenkte Gordy schliesslich ein. «What’s Going On» wurde zum Hit, und Marvin Gaye schaffte den Sprung vom Schnulzen- zum Protestsänger.

Marvin Gaye (1939–1984)

Der Hit des Protestsängers läuft bis heute. Bild: Getty Images

Auch Bewusstsein für die Umwelt geschaffen

Angesichts des durchschlagenden Erfolgs forderte der Label-Chef den Sänger sogar auf, ein ganzes Album in dem Stil zu produzieren. Das gleichnamige Album enthielt neben dem Titelstück die drei weiteren Hits «Mercy Mercy Me», «Inner City Blues» und «Save The Children». Aber «What’s Going On» war noch viel mehr: Ein epochales, quasi sinfonisches Konzeptalbum, ein in sich geschlossenes Album, das künstlerisch und inhaltlich Standards setzte. Über hochkomplexe Arrangements mit Elementen aus Gospel, Jazz, Funk und Klassik sang Gaye mit Engelsstimme politische Texte über Obdachlosigkeit, Drogensucht, Korruption, Rassismus und Vietnamkrieg.

Das Album bildete die soziale und politische Realität jener Zeit ab und wurde zum Soundtrack einer neuen Generation. Dabei spiegelte Marvin Gaye nicht nur das neue Selbstbewusstsein der afroamerikanischen Gemeinschaft. Mit Zeilen wie «Everybody thinks we’re wrong, simply because our hair is long» verstand er es auch, die weisse Hippie-Jugend abzuholen.

Der Titelsong ist die Protest- und Bürgerrechts-Hymne schlechthin. Aber Marvin Gaye hat im Album nicht nur über Rassismus und gegen den Krieg in Vietnam gesungen, sondern auch ein Bewusstsein für Umweltschutz geschaffen. Was damals noch sehr unüblich war. «Who really cares, to save the world?... There’ll come a time/ When the world won’t be singing)/ Flowers won’t grow», singt er in «Save The Children», und «Mercy Mercy Me (The Ecology)» wurde zu einem der erfolgreichsten Popsongs, der unseren Umgang mit der Umwelt anprangerte: «Oil wasted on the ocean and upon our seas/ Fish full of mercury/ Oh Jesus, mercy, mercy me».

Gemäss dem seit dem 9. November 1967 monatlich erscheinenden Musikmagazin «Rolling Stone» ist «What’s Going On» für den Soul, was «Sgt. Pepper» für die Popmusik ist. Der britische «Guardian» krönte das Werk sogar zum «besten Album aller Zeiten», noch vor dem Gesamtwerk der Beatles. «What’s Going On», Song und Album, hat die Jahrzehnte überdauert, musikalisch und inhaltlich. Unzählige Male wurden die Songs gecovert, gesampelt und remixt. Zuletzt von der Bewegung «Black Lives Matter». In Zeiten von Polizeigewalt und anhaltendem Rassismus ist «What’s Going On» aktuell wie damals.