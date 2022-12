Kein Schnee und viel zu warm: Was das für den Wintersport heisst

Wetter Viel zu warm und kein Schnee in Sicht – aber der verrückte Winter hat auch eine erfreuliche Seite Temperaturen, die eines Winters würdig sind, scheinen in weiter Ferne. Das ist ein Graus für Skifahrer, Langläufer und Skitourengänger, aber eine gute Nachricht für die Energieversorgung: zehn Fragen und Antworten zum derzeitigen Wetter. Deborah Stoffel, Mark Walther, Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

So wie in Grindelwald sieht es derzeit in vielen Skigebieten aus: Skifahrern bleibt nur ein schmales Kunstschneeband. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Die Festtage in diesem Jahr waren äusserst mild, was an sich keine Seltenheit ist. Tatsächlich waren die Weihnachtstage in der Vergangenheit nämlich oft von überdurchschnittlich warmen Temperaturen geprägt. Nur: Normalerweise fiel das Thermometer danach wieder und die Temperaturen verzeichneten um den 29. Dezember ein Minimum. Das wird dieses Jahr aller Voraussicht nach anders.

Bis Ende Jahr und auch in der ersten Januarwoche bleibt es warm. Insbesondere um Silvester dürften sich nach aktuellen Prognosen recht aussergewöhnliche 12 und 15 Grad in den Niederungen einstellen, in den Föhnregionen könnte es sogar 17 Grad warm werden. Eine Front Anfang nächster Woche dürfte immerhin ein bisschen Niederschlag bringen, aber viel Schnee wird wahrscheinlich auch in hohen Lagen nicht fallen. Ein Wintereinbruch ist demnach nicht in Sicht, denn der Zustrom von milder und zeitweise feuchter Atlantikluft dauert an. Ab wann es wieder kalt werde, lasse sich nicht sagen, hält die Meteorologin Regula Keller von Meteo Schweiz fest. Sie betont aber, dass der Winter noch nicht gelaufen sei. «Der Februar kann immer noch sehr kalt werden und viel Schnee bringen. Aber verlässliche Aussagen dazu, wann es wieder bis in tiefere Lagen schneit, lassen sich momentan nicht treffen», sagt sie. Denn Langzeitprognosen seien wie Kaffeesatzlesen.

Derzeit herrscht in der ganzen Schweiz keine oder nur geringe Hochwassergefahr. Die Situation scheint sich mit Blick auf den Wetterbericht wohl auch nicht so schnell zu verschlimmern. Denn eine Schneeschmelze allein führt nicht automatisch zu Überschwemmungen, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf Anfrage festhält: «Es braucht zusätzlich eine geschlossene Schneedecke auch in tieferen Lagen, eine längere Wärmeperiode und einen starken Anstieg der Nullgradgrenze in den Bergen.» Zudem müsse es langanhaltend und stark regnen, auch in höheren Lagen. Ebenfalls müssten die Böden bereits stark gesättigt sowie die Flüsse und Seen gefüllt sein, damit die Niederschläge schnell abfliessen könnten. Das ist momentan nicht der Fall.

Das SLF meldet aktuell verbreitet erhebliche Lawinengefahr. Ein grosses Problem ist der Altschnee: Insbesondere in den inneralpinen Gebieten des Wallis und Graubündens können dort Lawinen ausgelöst und gefährlich gross werden. Am Alpennordhang sind insbesondere Neu- und Triebschnee störanfällig, unterhalb von rund 2500 Meter sind kleine und mittlere Gleitschneelawinen möglich. Auf Ende Woche nimmt die Lawinengefahr langsam ab, heisst es im Lawinenbulletin. Schon jetzt hat sich die Lawinensituation deutlich beruhigt im Vergleich zu vor Weihnachten: Damals hatten viel Schnee und Regen dazu geführt, dass die Lawinengefahr auf Stufe 4, die zweithöchste Warnstufe, anstieg.

Der Blick auf die SLF-Schneekarte schmerzt wohl jeden Skitourengänger: Die Schneehöhen sind praktisch überall unterdurchschnittlich. Vor allem in tiefen und mittleren Lagen liegt deutlich weniger Schnee als im Mittel um diese Jahreszeit. Die Auswirkungen bekommen auch die SAC-Hütten zu spüren. So teilt beispielsweise die Etzlihütte, gelegen auf 2052 Meter im Kanton Uri, mit, dass viele Personen ihre Reservierung für Silvester storniert hätten. Zwar könne man mit den Ski zur Hütte laufen, beim Hinunterfahren müsse man aber sehr aufmerksam um die Steine kurven. Auch die Bergschule Bergpunkt rät, wenn möglich die Skitouren erst auf 2000 Meter zu starten. Denn weiter unten sei die Schneeunterlage, wenn vorhanden, sehr ruppig und damit schwierig zu fahren. «Normalerweise führen wir zu dieser Jahreszeit Touren durch, die unterhalb der Waldgrenze beginnen. Aber das ist in diesem Jahr keine gute Idee», sagt der Bergpunkt-Geschäftsführer Michael Wicky. Immerhin: Wo es nur schon ein paar Zentimeter auf die bereits vorhandene Schneedecke schneie, seien die Bedingungen gar nicht so schlecht.

Stand Dienstag haben schweizweit 695 Skilifte geöffnet. Das klingt nach viel, doch beinahe die Hälfte aller Skilifte (588), viele davon in kleinen und tiefer gelegenen Skigebieten, bleiben derzeit geschlossen. Schaut man sich die beliebtesten Skigebiete an, sieht es im Moment aber noch gut aus: In Zermatt sind gemäss Website alle Pisten (213 Kilometer) geöffnet, in Laax kann man 85 von 220 Pistenkilometern befahren. Im Gebiet Arosa Lenzerheide sind 112 von 225 Kilometer offen, in der Melchsee-Frutt acht von zehn Pisten und in der Silvretta-Arena in Samnaun sind 59 von 81 Pisten geöffnet.

Die meisten Beschneiungsanlagen funktionieren ab minus zwei Grad Celsius. Optimal für die Herstellung von Kunstschnee ist eine Temperatur von minus zehn Grad und kälter. Das US-Unternehmen Snomax hat ein Bakterienprotein entwickelt, das als Gefrierhelfer funktioniert und so Schnee bei bis zu fünf Grad gefrieren lässt. Die Mikroben gehören zu den eisbildenden Organismen und sind so leicht, dass sie von der Luftströmung bis in grosse Höhen getragen werden können. In der Atmosphäre wirken sie dann als Kristallisationskeime, indem sie für unterkühltes Wasser sorgen und so die Bildung von Schneeflocken auslösen. Das Bakterienprotein ist allerdings potenziell gesundheitsschädigend, weshalb es in Deutschland und Österreich für den normalen Skibetrieb verboten wurde. In Nordamerika und der Schweiz darf es verwendet werden. Die langfristigen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt sind weitgehend unerforscht.

«Wären die Wärme und der Regen der letzten Tage nicht gewesen, hätte man die kleineren Engadiner Seen, den St.Moritzersee und Champfèrsee, seit einer Woche begehen und befahren können», sagt Menduri Kasper. Er ist Geschäftsführer des Engadiner Skimarathons, der am 12. März 2023 stattfindet. Derzeit kann man also noch keinen der Engadiner Seen betreten. Die Situation ist aber gemäss Kasper nicht beunruhigend. In den letzten Jahren habe man schon ähnliche Bedingungen gesehen. «Wenn man an Weihnachten auf die Seen kann, ist das eigentlich recht früh.» Wenn es nur einen Tag nicht winde, würden auch die grösseren Seen an den Rändern zuzufrieren beginnen. Der Wind breche die an sich tiefen Temperaturen. «Wir machen uns noch keine grossen Gedanken», sagt Kasper. Falls es aber in einem Monat immer noch so ausschaue, dann würde es prekär. Schwieriger ist die Situation für die Reitsportveranstaltung White Turf. Damit sie im Februar stattfinden könne, müssten die Veranstalter in etwa zwei Wochen auf den St.Moritzersee gehen können, sonst werde es knapp, sagt Kasper.

Im Engadin haben alle Gemeinden offene Loipen, insgesamt sind 100 von insgesamt 242 Kilometern befahrbar, einige Streckenabschnitte wurden mit Kunstschnee ausgebessert. Auch die Loipen in die Seitentäler Val Roseg und Val Fex sind offen. Schweizweit sind aktuell 21 von 126 Loipenregionen offen. Die meisten Kilometer kann man im Val Müstair (23 km), in Campra im Tessin (20 km) und wie oben erwähnt im Engadin befahren.

Über die Weihnachtstage haben die Reserven in den deutschen Gasspeichern wieder leicht zugenommen. Die Füllstände stiegen zwischen dem 20. und dem 25. Dezember um einen Prozentpunkt auf 88,2 Prozent. Dieser Wert ist für die Jahreszeit überdurchschnittlich. Für die Schweiz sind gut gefüllte Gasspeicher in den Nachbarländern wichtig, weil sie selbst kein Erdgas fördert und über keine namhaften Speicher verfügt.

Die französischen Speicher haben ebenfalls eine Zunahme verzeichnet. Europaweit liegen die Füllstände stabil bei rund 83 Prozent.

Zwischen Weihnachten und Jahresende nimmt der Gasverbrauch üblicherweise ab, weil viele Produktionsstätten Betriebsferien machen. Dieses Jahr wird wegen der milden Temperaturen ausserdem weniger Gas zum Heizen verbraucht.

Seit Anfang November zehrt die Schweiz von der Wasserkraft ihrer Stauseen. Die Füllstände sind von 87 Prozent auf rund 74 Prozent am 19. Dezember gefallen. Mit der aktuellen Füllmenge liessen sich rund 6600 Gigawattstunden Strom produzieren. So viel verbrauchen die Schweizer Haushalte und die Wirtschaft in etwas mehr als einem Wintermonat.

Die Entwicklung passt in das Bild der vergangenen Jahre. Der Unterschied ist, dass die Stauseen für die Jahreszeit überdurchschnittlich gut gefüllt sind. Das ist ganz im Sinne des Bundesrates: Er liess im Herbst eine zusätzliche Wasserkraftreserve beschaffen für den Fall, dass die Energie gegen Ende Winter knapp wird. 400 Gigawattstunden kamen in einer Ausschreibung zusammen. Diese Menge halten die Kraftwerksbetreiber zurück für den Fall, dass die Energie gegen Ende Winter knapp wird.

