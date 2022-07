Ozonloch: ETH-Forscher beweisen Zusammenhang mit Wetter-Extremen

Wetter-Phänomene Nicht nur der Klimawandel ist Schuld: Auch ein dünne Ozonschicht führt zu extremem Wetter Forscher der ETH Zürich haben erstmals einen Zusammenhang zwischen der Zerstörung des Ozons über der Arktis und extremen Wetterphänomenen auf der Nordhalbkugel nachgewiesen. Deborah Stoffel 07.07.2022, 17.00 Uhr

Ist die Ozonschicht dünn, gelangt mehr Sonnenstrahlung bis zur Erde. Karl-Josef Hildenbrand / KEYSTONE

Gemeinhin bekannt ist das Ozonloch über der Antarktis. Dass auch über der Arktis das schützende Ozon der Stratosphäre zerstört wird und ein Loch in der Ozonschicht entsteht, ist weniger bekannt. Zuletzt war das in den Frühlingsmonaten 2011 und 2020 der Fall.

Damals beobachteten Klimaforschende in Mittel- und Nordeuropa ausserordentlich warmes und trockenes, in den polaren Gebieten hingegen speziell nasses Wetter. Auch in der Schweiz war es im Frühjahr 2020 aussergewöhnlich warm und trocken.

Bessere Wetterprognosen

Bisher war der Zusammenhang zwischen der Ozonzerstörung und den Wetteranomalien umstritten. Nun ist es Forschenden der ETH Zürich zusammen mit der Universität Princeton und weiteren Universitäten gelungen, einen ursächlichen Zusammenhang nachzuweisen.

Das Wetter wird beeinflusst durch den Ozonabbau in der Stratosphäre. Damit Ozon dort abgebaut wird, müssen die Temperaturen in der Arktis sehr tief sein. Normalerweise absorbiert Ozon die von der Sonne abgegebene UV-Strahlung und erwärmt dadurch die Stratosphäre. Das trägt im Frühjahr zum Zerfall des Polawirbels bei. Ist aber weniger Ozon vorhanden, kühlt sich die Stratosphäre ab und der Wirbel wird stärker. Das wirkt sich auf die Erdoberfläche aus. Ein starker Polarwirbel erzeugt dann das extrem warme, trockene oder extrem nasse Wetter.

Diese neuen Erkenntnisse könnten helfen, künftig genauere Wetter- und Klimaprognosen zu erstellen und ermöglichten Temperaturänderungen besser vorherzusagen.