Die erste Hitzewoche schon im Mai, folgt der Jahrhundertsommer

Wetter Hitzealarm am Freitag: Kommt ein nächster Jahrhundertsommer so wie 2003? Die Schweiz im ersten Hitzefieber, Strassenkaffees und Badis locken. Temperaturen über 30 Grad im Mai sind im Schweizer Mittelalnd nicht sehr häufig. Lässt das auf einen mediterranen Jahrhundertsommer hoffen wie 2003? Zwei Meteorologen erklären, was es für einen Supersommer braucht. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Sommer schon im Frühling: Da locken die Seen und Flüsse so wie hier der Rhein bei Diessenhofen. KEYSTONE/Melanie Duchene

Welch ein Tag, welche eine Woche. Für den Freitag sagen die Meteorologen 32 Grad Celsius voraus und schon jetzt rinnt uns Bleichgesichtern der Schweiss von der Stirn. Am Seeufer wachsen die Strandbaren wie Pilze aus dem Boden, die Luft riecht nach gemähtem Gras und Blumenduft – oder nach gegrillter Bratwurst. Fröhliche Gesichter in den Strassenkaffees, der Badi, an ausverkauften Open-Airs und in Fussballstadien. Endlich reden wir wieder übers Wetter und nicht mehr über Corona. Die Leichtigkeit ist zurück.

Erinnerungen an den Jahrhundertsommer

Erinnerungen an den Jahrhundertsommer 2003 kommen auf - als uns Nordälpler das mediterrane Lebensgefühl über Monate nicht mehr losgelassen hat. Und so bleibt es vorderhand. Thomas Schlegel von Meteo Schweiz sagt für die nächsten Tage Hochdruck voraus: «Warme und zu Beginn trockene Luftmassen aus Südwesten und die starke Sonneneinstrahlung führen zu sommerlichen Wetterbedingungen.»

Und das schon im Mai. Ist das normal? Tatsächlich sei es für den Mai recht heiss, sagt SRF-Meteorologe Felix Blumer:

«Im Normalfall würden die Temperaturen zu dieser Jahreszeit am Nachmittag bei rund 19 Grad im Mittelland und bei etwa 21 Grad im Tessin liegen. Momentan sind die Werte rund 6 bis 8 Grad höher und liegen zwischen 25 und 29 Grad».

Felix Blumer, Meteorologe und Moderator bei SRF Meteo Srf / SRF

Bereits haben die Meteorologen den ersten Hitzetag dieses Jahres gemessen. «Am Sonntagnachmittag gab es in Visp 30 Grad», sagt Blumer. Solch einzelne Hitzetage gibt es in der Regel zu dieser Jahreszeit vor allem in den Föhngebieten rund um Chur und im Rhonetal — in jedem zweiten Jahr zumindest einmal. Dagegen gibt es im schweizerischen Mittelland nur alle fünf bis zehn Jahre einen Mai-Hitzetag. Mit dem Klimawandel ist die Tendenz aber zunehmend.

Rekord-Hitzetag am 25. Mai 2009

Hitzephasen kommen im Mai somit nur sporadisch vor. Blumer erwähnt das Jahr 1969.Damals stieg das Thermometer just über die Eisheiligen an mehreren Orten auf mehr als 30 Grad an. Drei aufeinanderfolgende Hitzetage gab es zudem im Mai 2009. «Der 25. Mai 2009 war bis jetzt der wärmste Maitag überhaupt in der Schweiz mit einem Höchstwert von 35,1 Grad in Sitten», sagt der Zürcher Meteorologe. Ausgerechnet im Jahrhundertsommer 2003 gab es aber im Mai keinen Hitzetag. Auch 2018 nicht. Jener Sommer war aber ohnehin nicht sonderlich heiss, sondern vor allem sehr trocken war.

Was es für einen Supersommer braucht

Es braucht also keine Mai-Hitze für einen Supersommer. «Dafür muss sich der Jetstream weit nach Norden verschieben. Allerdings stabilisiert sich dieser globale Starkwind noch nicht im Mai, sondern erst Ende Juni. Befindet sich der Jet-Stream am Siebenschläfertag, also am 27. Juni, weit im Norden, ist die Chance gross, dass es lange Zeit trocken und heiss sein wird», erklärt Blumer. Thomas Schlegel von Meteo Schweiz spricht vom bekannten «Omegahoch», das bei uns für lang anhaltendes schönes Wetter sorgt. Dafür braucht es eine blockierte Wetterlage über Mitteleuropa, das die Störungen vom Atlantik fernhält.

Was aber die Auslöser für ein solches Omegahoch und somit die ersten Anzeichen für einen heissen Sommer sind, ist gemäss Schlegel schwierig abzuschätzen. Auch Blumer sagt, langfristige Aussagen seien kaum möglich. «2020 befanden wir uns in einer ähnlichen Konstellation wie heute, nachdem die Monate März und April auch extrem sonnig, trocken und warm waren. Im Laufe des Mais schlug das Wetter aber um», sagt Blumer.

In schlechter Erinnerung ist uns der Sommer 2021. Dabei war der Juni – etwas überraschend – der viertwärmste Juni in der Schweiz überhaupt. Allerdings gab es auch da schon kräftigen Regen, da der Jet-Stream nur knapp nördlich der Schweiz war. Der Juli war in der Folge eher kühl und sehr nass. Tiefdruck beherrschte den Sommer 2021. «Eine südwestliche Strömung transportierte immer wieder feuchte Luftmassen Richtung Schweiz», fasst Schlegel zusammen.

Prognosen frühestens ab Ende Juni

«In welche Richtung der Sommer 2022 gehen wird, lässt sich frühestens Ende Juni einigermassen abschätzen», sagt Blumer. «Vorhersagen für einen ganzen Sommer im Sinne ‹wie wird das Wetter in den einzelnen Wochen oder Monaten› sind aktuell noch nicht möglich», sagt auch Schlegel. Es gebe zwar Modell-Abschätzungen, ob der Sommer als Ganzes eher über den langjährigen Erwartungen liege, aber wie dann die effektive Ausprägung sei, bleibe abzuwarten. Immerhin zeigt der aktuelle Trend der Modelle in Richtung warmer Sommer.

Sommerlich angefühlt haben sich die ersten Gewitter dieses Jahres. Die Gewittersaison beginnt typischerweise im Laufe des April und Mai. In St. Gallen zum Beispiel hat es im April einmal und im Mai bereits drei Mal kräftig geblitzt. So viel wie sonst etwa im ganzen Monat Mai. Angesichts der Wetteraussichten könnten noch einige Donnerschläge dazu kommen.

Gar nicht so trocken wie gefühlt

Und weil wir diesen Frühling die Giesskanne schon oft zu den frisch gesetzten Pflänzchen getragen haben, vermuten viele auch eine grosse Trockenheit. Tatsächlich trifft das nur für gewissen Regionen der Schweiz zu.

Im Tessin und in Graubünden hat es unterdurchschnittlich geregnet. «Die Gebiete auf der Alpennordseite waren sogar leicht überdurchschnittlich feucht. Entsprechend ist aktuell keine grosse Trockenheit vorhanden», sagt Schlegel von Meteo Schweiz. Generell nimmt die Trockenheit aber zu.

