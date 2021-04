Wetter Eiskalte Polarluft verlängert den lawinenreichen und tödlichen Winter Innert eines Tages ist die Temperatur um bis zu 15 Grad gefallen. An einigen Orten erleben wir den kältesten April seit Jahrzehnten. Der schneereiche Winter hat zu vielen Lawinentoten geführt. Bruno Knellwolf 07.04.2021, 13.45 Uhr

Der Winter ist zurück. Der blühende Magnolienbaum ist eingeschneit.

Der Oleander steht wieder in der Garage. Mit dem T-Shirt gekleidet, hat man ihn vor drei Wochen ins Freie getragen – als Symbol für den Beginn des Frühlings. Im Garten zeigten sich die ersten Ansätze von Blüten am Birnenbaum und auch das Gras hat mit Wachsen begonnen. Nun liegt alles, was frisch aus der Erde oder aus der Knospe gestiegen ist, wieder unter einer Schneedecke. Möglich wurde das mit einem regelrechten Temperatursturz am Montag. In einigen Regionen der Schweiz zeigte das Thermometer plötzlich 10 bis 15 Grad weniger als am Vortag.

Tiefster Aprilwert seit Jahrzehnten

Der Winter ist also zurück und das mit Rekordwerten. Weil es nach der Kaltfront aus Skandinavien in der Nacht aufklarte und sich der Sternenhimmel zeigte, gab es an einigen Orten den tiefsten gemessenen Wert für den April. In Wädenswil stammte der Rekordtiefstwert der 30-jährigen Messreihe vom 13. April 1986 und lag bei –3,8 Grad. Diese Woche wurden nun –4,2 Grad gemessen. In Ebnat-Kappel im Toggenburg wurde nach Angaben von Meteo Schweiz mit –9 Grad der bisherige Tiefstwert in einer Messreihe gemessen, die 1971 gestartet ist.

Die Kälte kommt wie schon mehrmals dieses Jahr aus dem Norden Skandinaviens. Dort liegt ein umfangreiches und immer noch kräftiges Tiefdruckgebiet, welches hinter einer markanten Kaltfront die sehr kalte und mässig feuchte Luft aus Nordwesten in die Schweiz gebracht hat.

Das Kaltluft-Förderband hat sich schon Mitte März installiert

Ein Kaltluft-Förderband hat sich schon Mitte März über Europa installiert. Tagelang ist zwischen einem Hochdruckgebiet über dem Atlantik und einem Tiefdruckgebiet über Südosteuropa kalte Polarluft zu den Alpen geflossen. In den Bergen gab es den vielen Neuschnee, bis zu 1,5 Meter, über den sich die Skifahrer in der Schweiz noch immer freuen.

Wunderbare Schneeverhältnisse in den Schweizer Bergen – hier in Laax. Keystone

Wie jetzt hat es schon ab Mitte März vereinzelt Schnee bis ins Flachland gegeben und nach dem angenehmen Frühlingsbeginn blieb die Temperatur wegen der Polarluft zu tief. Erst gegen Ende März und Anfang April war wieder T-Shirt-Wetter angesagt. Die Märzbilanz ist denn auch recht ausgeglichen. Trotz der langen Periode mit winterlichen Verhältnissen bewegte sich die Temperatur im ersten Frühlingsmonat im landesweiten Mittel im Bereich der Norm der letzten 40 Jahre. Jetzt hat uns diese Polarluft wieder im Griff mit ihrem arktischen Kaltluftausbruch und den Stürmen über Skandinavien.

Hasel blühte zwei Wochen früher als normal

Die Vegetation hatte zuerst von der Wärme im Februar und Anfang März profitiert. Der Frühlingsbote Hasel blühte 13 Tage früher als im Durchschnitt. Auch der Huflattich blühte 19 Tage früher als normal. Doch die Polarluft Mitte März bremste die Entwicklung der Vegetation. Trotzdem machte sich der Vorsprung durch den warmen Frühlingsbeginn noch bemerkbar. In Liestal zeigte sich zehn Tage früher als normal am 25. März der Blühbeginn der Kirschbäume. Jetzt aber gab es in der Nacht auf Bodenhöhe Temperaturen von –9 Grad. So erfriert, was bereits blüht. Und auch Blüten können Frostschäden davontragen, welche später zu Ernteausfällen führen.

Der Winter hält noch einmal Einzug. Eveline Beerkircher

Im Mitteland halten sich die paar Neuschneezentimeter noch und in den Bergen liegt immer noch sehr viel Schnee, auch wenn die meisten Skiorte die Bahnen nun abstellen. Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF war dieser Winter schneereicher als normal, vor allem unter 2000 Meter, was die aufgrund der stetigen Erderwärmung oft totgesagten Skiorte in tieferen Lagen freute. Sowohl die Neuschneesummen als auch die Schneehöhen, mit Ausnahme des westlichen Mittelandes, waren überdurchschnittlich. Am aussergewöhnlichsten waren die Schneemengen für die tiefen Lagen des Puschlavs und des Bündner Rheintals.

So viel Neuschnee in kurzer Zeit wie nur selten

Wegen der häufigen Schneefälle im Dezember und Januar war die Lawinensituation dauernd kritisch. So wurden an rund zwei Dutzend Messstationen nördlich des Alpenhauptkammes die grössten Januar-Neuschneesummen seit 1968 registriert. Am aussergewöhnlichsten war die Drei-Tages-Neuschneesumme vom 13. bis am 15. Januar in der Ostschweiz. Im Oberengadin gab es gut zwei Meter Neuschnee, so viel wie nie mehr seit dem Lawinenwinter 1951. Oft herrschte deshalb diesen Winter sehr grosse Lawinengefahr. Im Januar rasten dementsprechend sehr viele Lawinen zu Tale. Und mit der Winterrückkehr Mitte März war die Lawinensituation in der Höhe plötzlich wieder kritisch, besonders im Wallis und in Graubünden. Erst Ende März entspannte sich die Lawinengefahr mit dem frühlingshaften Wetter.

27 Tote, ein Wintersportler wird noch vermisst

Die vielen Lawinen führten zu manchem Unglück. 215 Lawinen stürzten ins Tal, in denen 296 Menschen verunglückten. Somit hat es mehr als doppelt so viele Personenlawinen gegeben wie in normalen Wintern. Bis am 30. März starben 27 Menschen in Lawinen, was deutlich über dem langjährigen Mittel von 18 Todesopfern bis Ende März liegt. Eine Person wird immer noch vermisst. Alle Opfer waren Wintersportler, die sich im ungesicherten Gelände aufhielten, elf Personen waren auf Touren unterwegs, 16 auf Variantenabfahrten.

Aussergewöhnlich war, dass ein tödlicher Lawinenunfall im Schweizer Jura geschah, was vor 30 Jahren letztmals beklagt wurde. Auffällig war, dass mehr Unfälle als sonst an Wochenenden, vor allem an Samstagen, passierten als in den letzten 20 Jahren. Einen Zusammenhang mit dem Freizeit- und Risikoverhalten wegen der Coronapandemie können die SLF-Forscher aber daraus nicht festmachen.

So sind wir im Moment mehr als bedient mit Winter. Am Freitag ist nach einer nochmals eiskalten Nacht, in der die Obstbauern nochmals um ihre Birnen- und Apfelblüten fürchten müssen, aber genug mit der Kälte. Muss auch, denn nächste Woche wird der Böögg verbrannt. Diesmal zwar nicht wie üblich in Zürich, sondern in der Urner Schöllenenschlucht. Egal, der Winter muss trotzdem weg. Die Fasnacht, die das sonst erledigt, ist ja dieses Jahr ausgefallen.