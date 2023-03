Viel Regen und Schnee entschärfen Trockenheit

Wetter Aufholjagd beim Niederschlag: Kann sie die Trockenheit entschärfen? Drohen jetzt gar Hochwasser? Die Niederschläge der letzten und kommenden Tage sind dringend nötig. Rettet uns das durch den Frühling? In den Bergen führt das Wetter nun zu grosser Lawinengefahr. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 27.03.2023, 17.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis am Wochenende werden noch bedeutende Niederschlagsmengen erwartet. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Noch ist es März, doch das Wetter tut, als sei schon April: Es zeigt sich von seiner wechselhaftesten Seite. Gerade noch hat man im T-Shirt auf dem Balkon sitzend den Sonnenschein genossen, schon folgen heftige Regenschauer, die hin und wieder gar von Schneeschauern abgelöst werden, Graupel und Hagel inklusive.

Angesicht des bis anhin äusserst trockenen Winters ist die feuchte Luft willkommen. Das sieht auch der Hydrologe Massimiliano Zappa so: «Die gefallenen und noch prognostizierten Niederschläge in den Alpen und im Mittelland sind ein sehr guter Anfang, um das regional zum Teil sehr grosse Defizit auszugleichen», sagt der Forscher, der am Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) tätig ist. Allerdings: Noch immer zu regenarm sei es im Tessin, und auch das Engadin habe nur wenig Niederschlag erhalten.

Die derzeit herrschenden Regentage sollten sich im April und Mai noch ein paarmal wiederholen – und sich im Tessin überhaupt einmal ereignen, so Zappa. «Das Risko eines Trockensommers wäre damit nicht gebannt, aber doch regional entschärft.»

Insgesamt sollen bis am Wochenende gemäss Meteo Schweiz noch bedeutende Niederschlagsmengen fallen. Bis Anfang April zeichnen sich in der Nord-, West- und Ostschweiz denn auch leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen ab. Aber ausgerechnet im Mittel- und Südtessin ist nach wie vor von keinem oder nur geringem Niederschlag auszugehen.

Schneedefizit zu ausgeprägt für Hochwasser

Trotz der gebietsweise starken Niederschläge wird die Hochwassergefahr kurzfristig nicht steigen, wie Massimiliano Zappa sagt. Dies gelte insbesondere für die Situation in den grossen Flüssen. Denn das Schneedefizit in den Alpen sei zu ausgeprägt, wodurch zu wenig Schmelzwasser in die Flüsse gelange.

Auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hält fest, dass sich zurzeit kein grösseres Hochwasser abzeichne. Es könne aber sein, dass insbesondere kleinere Gewässer lokal deutlich ansteigen würden. Nach aktueller Einschätzung könne es am Donnerstag und Freitag zu höheren Abflüssen kommen, falls es bis in höhere Lagen regne und hierdurch eine intensive Schneeschmelze verursacht werde. «Genauere Angaben sind zurzeit aufgrund der aktuell noch unsicheren Niederschlags- und Temperaturentwicklung – so viele Tage voraus – nicht möglich», schreibt das Bafu.

Besonders auffällig diesen Winter war das Schneedefizit, das sich in vielen geschlossenen Skiliften und langen Kunstschneebändern manifestierte. So verzeichneten fast alle Messstationen im Alpenraum stark unterdurchschnittliche Schneemengen. Dieser «Schneemangel von heute ist potenziell die Trockenheit im kommenden Sommer», hält das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF fest.

Zwar gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder niederschlagsarme Winter, in denen plötzliche, heftige Niederschläge das Defizit aufzuholen vermochten. Aber noch ist dies nicht geschehen: Auch nach den verbreiteten Schneefällen in den letzten Tagen am Alpennordhang lägen die Schneemengen in allen Höhenlagen weiterhin deutlich unter dem langjährigen saisonalen Mittel, hält das Bafu fest.

Um aus dem derzeitigen Negativrekord ein Durchschnittsjahr zu machen, bräuchte es überdurchschnittlich viel Regen und Schnee in den kommenden Wochen. Doch fällt der Niederschlag im Frühling grösstenteils als Regen, wird dieser nicht gespeichert. Vielmehr fliesst das Wasser dann rasch ab. Ausserdem wird ein Teil des Niederschlags in den kommenden Frühlingswochen zunehmend durch die erblühende Vegetation verdunstet und gelangt so gar nicht erst in die Gewässer oder ins Grundwasser.

Besser anseilen auf den schneearmen Gletschern

Auch den Gletschern tut der vergangene und noch kommende Niederschlag mehr als gut. Noch vor einem Monat lag schätzungsweise nur halb so viel Schnee auf den Gletschern wie normal. Auf Twitter drückte es der Glaziologe Matthias Huss nach einer Messkampagne auf dem Grossen Aletschgletscher letzten Freitag so aus: «2021 war gut, 2022 war schneearm und 2023 ist noch schlechter. Aber zum Glück soll jetzt noch mehr Schnee kommen.»

Denn welche katastrophalen Auswirkungen schneearme Gletscher haben können, zeigte sich im vergangenen Jahr: Wenig Schnee im Winter und anhaltende Hitzewellen im Frühjahr und Sommer liessen die Schweizer Gletscher so stark schmelzen wie noch nie zuvor.

Für die nun beginnende Skitourenhochsaison bedeuten die nur mässig eingeschneiten Gletscher, dass man Vorsicht walten lassen sollte. So schreibt etwa die oberhalb des Aletschgletschers gelegene Konkordiahütte auf ihrer Website, dass trotz der Niederschläge der vergangenen Tage immer noch nicht sehr viel Schnee auf dem Gletscher liege. «Die Abfahrt vom Jungfraujoch ist aber gut machbar. Sich auf dem Gletscher anzuseilen, sei jedoch keine schlechte Idee», schreibt das Hüttenteam.

Auch die Länta-Hütte im bündnerischen Valsertal, am Fusse des Rheinwaldhorns, empfiehlt «für die Begehung der nur mässig überschneiten Gletscher die Mitnahme der kompletten Gletscherausrüstung».

Achtung vor grosser Lawinengefahr

Vorsicht geboten ist derzeit vor allem auch wegen der Lawinensituation. Der Neuschnee der letzten Tage hat in Kombination mit teils heftigem Wind gebietsweise für grosse Lawinengefahr (Gefahrenstufe 4 von 5) gesorgt. Am Alpennordhang, im Wallis und in Nordbünden seien verbreitet grosse Triebschneeansammlungen entstanden, die sich spontan als Lawine lösen könnten, warnt das SLF.

In allen Gebieten seien zudem vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2200 Metern innerhalb der Schneedecke kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden. «Mit dem zusätzlichen Neuschnee sind wieder vermehrt Brüche in diesen Schwachschichten zu erwarten. Lawinen können Teile der Altschneedecke und stellenweise auch die gesamte Schneedecke mitreissen», heisst es beim SLF. In den nächsten Tagen nehme die Gefahr von trockenen Lawinen zwar langsam ab, aber mit der Sonneneinstrahlung und der Erwärmung würden Nass- und Gleitschneelawinen möglich.