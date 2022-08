Werdenberger Festspiele feiern Opernpremiere

Werdenberg Sommernachtstraum trifft Stand-Up-Comedy: Die Werdenberger Festspiele feiern mit den «Lustigen Weibern von Windsor» Opernpremiere Ein frivoler Don Juan, selbstbestimmte Frauen und ein shakespearescher Spuk – Otto Nicolai kannte das Rezept für ein gefälliges Opern-Brio. Die Werdenberger Schloss-Festspiele auch: Auf dem See wird eine turbulente Inszenierung der «Lustigen Weiber von Windsor» gezeigt. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 06.08.2022, 14.09 Uhr

Geister, Elfen und Insekten piesacken Sir John Falstaff (Florian Spiess) bei der nächtlichen Scharade. Bilder: Robin Egloff

«Oh süsse Anna! », tenort es als Runnig Gag vom Wohnwagendach. Das Publikum gluckst. Man wundert sich schon: Wann hat sich dieser jahrhundertealte Slapstick eigentlich ausgekichert? Regisseur Matthias Harre hält wacker mit «verstrachelten» Ibiza-Sprüchen, Regenbogensocken und Selfiesticks dagegen. Irgendwann weiss man nicht mehr, ob man sich in einer Comedy-Show oder Buffo-Oper befindet. Aber egal: Unterhalten werden die Premierengäste der Werdenberger Festspiele bestens.

Playboy statt Pantoffelheld

Während der Komponist Otto Nicolai seine «lustigen Weiber von Windsor» in einer Kleinstadt des 17. Jahrhunderts verordnet, karrt Regisseur Matthias Harre sie inklusive Wohnwagen und Rennrad auf einen Campingplatz der Gegenwart. Um dem 1849 uraufgeführten Werk noch den letzten Staubkrümel vom Libretto zu pusten, dichtete er die Dialoge um, und nicht nur das: Der Protagonist Sir John Falstaff (Florian Spiess) ist in Werdenberg kein plumper Pantalone, sondern ein Playboy in Skinny-Jeans und Muskelshirt. Counterparts bieten ihm die Ehegatten Herr Fluth (Christian Büchel) und Herr Reich (Clemens Morgenthaler), die versuchen, ihre Midlife-Crisis im allzu engen Velodress wegzuradeln. Als additionale Erzählerfigur führt der Schauspieler Dominik Roeska als Fengg durch die Geschichte. Er ist Wart des Campingplatzes, Kapitän, Pfarrer und klingt im Ton wie der Talkmaster einer Late-Night-Show, die so beginnt: Die Nachbarinnen Frau Fluth und Frau Reich stellen fest, dass Sir John Falstaff ihnen gleichlautende Liebesbriefe gesendet hat und beschliessen dem Schürzenjäger eine Lektion zu erteilen. Mit einem Laubsack, einem Alten-Tanten-Kostüm und jeder Menge Schadenfreude konterkarieren sie Falstaffs unehrenhafte Absichten.

Am Ende ist alles gut: Falstaff (vorne im Bild) ist geheilt von seinen amourösen Eskapaden, Anna (Mitte in weiss) bekommt ihren Fenton.

Währenddessen wird Töchterchen Anna Reich vom Bourgois Spärlich (Papas Favorit) und dem Prahlhans Dr. Cajus (Mamas Favorit) umgarnt. Ihr Herz hat Anna allerdings längst an den mittellosen Fenton verloren. Ein mitternächtlicher Mummenschanz führt zur Katharsis des Lebemannes Sir John Falstaff. Mücken stechen, Wespen surren, Waldelfen hopsen – Shakespeares Sommernachtstraum trifft mozartscher Ensemble-Wirrwarr. Am Ende ist es nicht das Schicksal, das die Fäden löst, sondern drei Frauen, die genüsslich Männer-Egos zerschreddern.

Werdenberger Schloss wird zur Geisterburg

Für die Inszenierung griff man tief in die Requisitenkiste: Beim Konspirieren werden mit der Heckenschere Sonnenblumen geköpft, der Chor richtet sich in Wurfzelten ein. Es ist viel, aber gut. Nach zwei Akten Materialschlacht setzt mit Frau Reichs Ballade das Schauermärchen ein. Die Regie setzt abrupt auf hübsche Bilder. Tänzerinnen schweben in illuminierten Flügeln über die Bühne (Kostüme: Kerstin Köck), das Werdenberger Schloss wird zur Geisterburg.

Anna Gschwend (als Anna Reich) und Mindaugas Jankauskas (als Fenton) singen sich gemeinsam in lyrische Sphären.

Irritierend steif ist plötzlich der Festspielchor inszeniert – vielleicht, um musikalischen Unsicherheiten gegenzusteuern. Mehr agogische Freiheit hätte man hingegen dem starken Solistenensemble gewünscht. Gar gemächlich legt der Dirigent Karl Hardegger die Tempi an, trotzdem gelingt es der Sinfonietta Vorarlberg nuanciert zu musizieren.

Jardena Flückiger (Frau Fluth, links) und Katrin Auzinger (Frau Reich, rechts) lassen Florian Spiess (Falstaff) im Laubsack verschwinden.

Heitre Laune, lyrische Romantik

Eine bezaubernde Anna Reich ist die gebürtige Buchserin Anna Gschwend. Mit ihrem goldenen Sopran sorgt sie für berührende Momente, besonders im Duett mit dem Tenor von Mindaugas Jankauskas. Sehr souverän singt die Baslerin Jardena Flückiger die exponierte Koloratur-Partie der Frau Fluth, ihre Busenfreundin Frau Reich gibt Katrin Auzinger als vitaler Späthippie mit warmem Mezzosopran.

Die Ehegatten Herr Fluth und Herr Reich mit den potentiellen Schwiegersöhnen. (Christian Büchel, Clemens Morgenthaler, Noriaki Yamamura und André Sesgör, von links nach rechts).

Am nachhaltigsten bleibt der Bass von Florian Spiess in Erinnerung, der sich als frivoler Hobby-Poet die Sympathie des Publikums ersingt. Ein Höhepunkt stimmlicher Expressivität ist das Buffo-Duett von Falstaff und dem eifersüchtigen Herr Fluth. Für Situationskomik sorgen Dr. Cajus (André Sesgör) und Spärlich (Noriaki Yamamura) – sogar die Enten im See echoen quakend ihr Gezanke. Zum Schluss gibt es eine Regenbogenhochzeit: «Oh süsser Cajus!», trällert Spärlich plötzlich. Das Publikum jauchzt. Es könnte so einfach sein, mit dem Humor.

