Wer sich einwickelt, kann länger draussen bleiben: Wolldecken sind das Trendaccessoire dieses Modeherbsts Bild: Getty Wegen Corona sind wir diesen Herbst häufiger draussen als in Innenräumen. Das könnte ein Moderevival für tragbare Wolldecken bedeuten. Katja Fischer De Santi 26.09.2020, 05.00 Uhr

Auf den Stühlen der Gartenbeiz stapeln sie sich schon: kariert, gestreift, flauschig bis kratzig und stets bereit, um über zitternde Knie und kalte Füsse geschlungen zu werden. Wolldecken in allen Farben und Varianten werden uns diesen Winter oft begegnen. Denn während die Coronaviren in den überheizten Räumen besonders gerne ihr Unwesen treiben, sitzen wir frierend draussen. In der Gartenbeiz im November (wenn der Heizpilz aussteigt), im unterkühlten Zug im Dezember, in der etwas zu gut durchlüfteten Stube bei Freunden, im eigenen Garten rund um den Silvesterfunken.