Tiere frieren nicht - das sind die cleversten Strategien

Tiere im Winter Wenn das Blut gefriert – wie Tiere sich vor der Kälte schützen Die Strassen sind auffallend leer – die Menschen haben sich in die Wärme zurückgezogen. Doch wie halten sich die Tiere warm? Das sind verblüffende Strategien.

Selbst für die robustesten Tiere gilt: Ernsthafte Probleme beginnen spätestens ab 0 Grad Celsius. Sollte das Körperinnere diese Temperatur erreichen, werden früher oder später die Körperflüssigkeiten gefrieren – mit fatalen Folgen. Da die Eiskristalle beim Wachsen ihr Volumen vergrössern, zerreissen sie dabei die Zellen und das Gewebe stirbt ab.

Um das zu verhindern, kann es schon hilfreich sein, sich im hohen Laub zu verkriechen, wie Igel es tun. Die Körperfunktionen werden heruntergefahren und die Energieversorgung übernimmt eine dicke Speckschicht, die zuvor angefuttert wurde. So stehen die Chancen ganz gut, im nächsten Frühjahr noch unter den Lebenden zu weilen.

Mit genügend Laub ist das Winterquartier des Igels gut isoliert. Fotoalia

Fett ist immer gut – aber es geht auch cleverer

Wer sich nur schlecht verkriechen kann, hat hingegen ein Problem – unter Wasser zum Beispiel. Grönlandwale schützen sich zum Beispiel mit stattlichen 60 Zentimeter Fettansatz. Ein weiterer Trick, den auch viele Landtiere nutzen, nennt sich Supercooling. Gemeint ist damit die gezielte Unterkühlung von Flüssigkeiten. Besonders reines Wasser erstarrt erst deutlich unterhalb von 0 Grad Celsius. Gewässer, aber auch Regentropfen, sind allerdings meist verunreinigt. Diese kleinsten Partikel dienen nun als Kristallisationskeime, an denen sich die Eiskristalle leichter aufbauen können. Der Trick der Tiere besteht darin, die Körperflüssigkeiten so rein wie irgend möglich zu erhalten, damit das Eis erst gar keinen Anknüpfungspunkt für die Kristallbildung findet. Das Ergebnis ist dann zwar kälter als 0 Grad Celsius, aber immerhin noch flüssig, also nicht zellenzerstörend und somit ungefährlich. Manche Blattläuse überstehen dank diesem Kniff gar Temperaturen von minus 23 Grad Celsius.

Frostschutzmittel im Blut

So fragil sie aussehen: Frost macht Schwalbenschwänzen nichts aus. Therese Knechtli

Bewährt haben sich auch Frostschutzmittel im Blut. Weiden-Gallwespen setzen auf diese Strategie und häufen bis zu 50 Prozent des gesamten Körpergewichtes an Frostschutzmitteln an. Besonders beliebt als Frostschutzmittel ist Glycerin. Es lässt sich in der Regel recht einfach im Körper synthetisieren und ist selbst in höheren Konzentrationen nicht so toxisch, dass dauerhafte Schädigungen zu erwarten wären. Der hohe Glyceringehalt lässt Schwalbenschwanz-Schmetterlinge Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius überstehen.

Salz wird in den Zellen hochkonzentriert

Auch das Gegenteil dieser Strategie führt zum Erfolg: das gezielte Einfrieren bestimmter Körperflüssigkeiten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort «gezielt», denn im Zellinneren haben Eiskristalle ja wie gesagt nichts zu suchen. Also wird die Zwischenzellflüssigkeit mit Hilfe sogenannter Ice-Nucleating-Proteins eingefroren. Bei diesem Gefrierprozess wird durch die Zellmembrane hindurch Wasser aus dem Zellinneren abgezogen, was dazu führt, dass sich in der Zelle die gelösten Stoffe, Salze etwa, konzentrieren und so dort den Gefrierpunkt verschieben. Geschieht das Ganze sehr langsam, dann lässt sich auch der gefürchtete osmotische Schock verhindern. Der Aufwand lohnt sich, so sind immerhin minus 50 Grad Celsius wie bei der Gallmücke Eurosta solidaginis drin. Der Haken dabei: Ausgedehnte Winterspaziergänge sind natürlich im gefrorenen Zustand kaum möglich.

Ein Eisbärenfell sollte man haben

Wie schützen sich dann aber aktive Tiere wie Eisbär, Pinguin und Co. vor der Kälte? Eisbären haben ein richtig dickes Fell, das zudem aus hohlen Haaren besteht. So wird nicht nur die isolierende Wirkung verstärkt, sondern es werden auch noch Sonnenstrahlen wie durch Lichtleitfasern transportiert, und zwar bis auf die Haut der Tiere, die zur leichteren Erwärmbarkeit auch noch schwarz ist. So überstehen sie auch Temperaturen von 40 Grad minus.

Kuscheln hilft immer – auch bei Pinguinen

Nahe am Bauch der Mutter und auf ihren Füssen sitzend frieren die Kleinen nicht. FRE

Als wäre das noch nicht genug: Kaiserpinguine trotzen selbst Minusgraden von 70 Grad Celsius erfolgreich. Neben einer mehrere Zentimeter dicken Fettschicht und einem sehr gut isolierenden Federkleid, das auch noch aufgeplustert werden kann, verfügen die Tiere über eine Art eingebauten Wärmetauscher, der nach dem Gegenstromprinzip funktioniert. Venen, die kaltes Blut zurückbringen, teilen sich und umlaufen Arterien, sodass das venöse Blut vom arteriellen erwärmt werden kann. Gegen den scharfen und die Kälte verstärkenden Wind schützen sich die Pinguine, indem sie sich dicht aneinanderdrängen. Die aussen stehenden Tiere, die quasi den ganzen Wind abbekommen und dadurch die anderen innen stehenden Pinguine schützen, werden in regelmässigen Abständen abgewechselt.

Der Polarfuchs lässt sich einschneien

Noch besser kann es der Polarfuchs, der im Notfall 80 Grad minus übersteht. Sein Winterfell besteht zum Grossteil aus sehr warmer Unterwolle. Wie auch Schlittenhunde lässt sich der Polarfuchs im Extremfall einschneien und ist so vor dem eisigen auskühlenden Wind geschützt. Da Schneeflocken zu 95 Prozent aus Luft bestehen und diese auch noch sehr locker übereinander fallend weitere isolierende Luftpolster aufbauen, kann die Temperatur unterhalb der Schneedecke gut und gerne 15 Grad wärmer sein als oberhalb.

Das Bärtierchen überlebt sogar minus 270 Grad

Tardigraden, auch bekannt als Bärtierchen, sind mikroskopisch kleine Wirbellose. zvg

Es gibt Tiere, die noch extremere Temperaturen unbeschadet überstehen können: Im Rahmen der Foton-M3-Mission wurden winzige Bärtierchen in den Weltraum geschossen – ungeschützt. Dort waren sie neben dem Vakuum nicht nur schädlichster Strahlung ausgesetzt, sondern auch noch extremen Minustemperaturen. Ihre Überlebensstrategie: die Kryptobiose, ein todesähnlicher Zustand, in dem sie sich mit einem nicht mehr registrierbaren Stoffwechsel und zudem noch dehydriert zu sogenannten Tönnchen zusammengekauern. Dabei setzen sie unter anderem auf das gezielte Einfrieren der extrazellularen Körperflüssigkeiten. So sind über minus 270 Grad Celsius locker drin. Brrrrr!

