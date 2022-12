Weltraumteleskop "Webb" wir ein Jahr alt: die besten Bilder

Weltraum Happy Birthday, James Webb! Die spektakulärsten Bilder des Weltraumteleskops im ersten Jahr An Weihnachten 2021 war es so weit: Das Weltraumteleskop James Webb startete ins All. Seither liefert es spektakuläre Bilder in noch nie da gewesener Schärfe von kosmischen Himmelsschauspielen. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 25.12.2022, 05.00 Uhr

Stephans Quintett: Die Galaxiengruppe zählte zu den ersten veröffentlichten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops. Nasa, ESA, CSA, STScI

«Gut Ding will Weile haben», heisst es, und treffender liesse sich das Weltraumteleskop James Webb nicht beschreiben. Mit massiver Verspätung und enormen Kostenüberschreitungen trat das bislang leistungsfähigste Weltraumteleskop am 25. Dezember letzten Jahres seine Reise in den Kosmos an. Astronomen erhofften sich, mit dem Teleskop weiter in die Vergangenheit blicken zu können als jemals zuvor – und das in gestochen scharfer Auflösung. Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Das Fachmagazin «Science» kürte Webb gar zum Durchbruch des Jahres 2022.

So atemberaubend die Bilder des Teleskops auch sind – so würden wir sie im Weltraum nicht sehen. Die vier Instrumente an Bord liefern vielmehr Daten aus dem Infrarotbereich, welcher für das menschliche Auge unsichtbar ist. Computerprogrammen rechnen die Daten um, ordnen ihnen Farben zu und fügen schliesslich alles zu den spektakulären Bildern zusammen.

Die «Säulen der Schöpfung», kolossale Türme aus interstellarem Gas und Staub, sind bis zu 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt. An den Rändern der beiden oberen Säulen sind neu entstehende Sterne zu sehen - sie platzen förmlich aus dem Nichts. Das Bild entstand aus einer Kombination von zwei Kameras an Bord von «Webb». Space Telescope Science Institut / ESA/Webb Das Bild dieser Spiralgalaxie mit einem komplexen Netz aus Gas wurde aufgenommen mit dem Instrument «Miri», an dem auch die ETH Zürich massgeblich beteiligt ist. ESA/Webb Das Bild ist eine Kombination von Daten der Teleskope «James Webb» und «Hubble». Es zeigt eine Galaxie mit Staub, jungen Sternen und schweren, älteren Sternen im Zentrum. Eine solche Vielfalt an galaktischen Merkmalen ist selten auf einem einzigen Bild zu sehen. ESA/Webb Die blassblau glänzenden Himmelskörper in diesem Mosaikbild, das sich über 340 Lichtjahre erstreckt, sind massereiche junge Sterne. Dazwischen liegen verstreut noch eingebettete, rot erscheinende Sterne, die sich erst noch aus dem staubigen Kokon des Nebels lösen müssen. Space Telescope Science Institut / ESA/Webb Die sanduhrförmige dunkle Wolke umgibt den Protostern namens L1527. Es handelt sich um einen Stern, der gerade erst am Entstehen ist. Space Telescope Science Institut / ESA/Webb Das Bild zeigt mindestens 17 Staubringe, die von einem Sternenpaar ausgehen. Jeder Ring entstand, als sich die beiden Sterne einander näherten und ihre Sternwinde aufeinander trafen, wodurch das Gas komprimiert wurde und Staub entstand. Space Telescope Science Institut / ESA/Webb Dieses Bild zeigt den Planeten Jupiter, wie man ihn noch nie gesehen hat. Zu sehen sind unter anderem das Jupiter-Polarlicht über dem Nord- und Südpol sowie die Wirbel des polaren Dunstes. AP Das Bild zeigt den Rand des Carina-Nebel. Fortlaufend werden hier neue Sterne geboren. AP Ein Bild aus den Tiefen des Alls: Das Bild zeigt einen fernen Galaxienhaufen, dessen Licht 4,6 Milliarden Jahre unterwegs war. AP Auf dem Bild zu sehen ist ein sterbender Stern, der Gas und Staub ausstösst und sich in einer Umlaufbahn mit einem jüngeren Stern befindet. Nasa/Space Telescope Science Institut / Aargauer Zeitung

