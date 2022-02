Weltraum Ein Sonnensturm fegt Elon Musks Satelliten vom Himmel – was passiert mit dem Elektroschrott? Die Starlink-Satelliten sollen das Internet in die abgelegensten Winkel der Welt bringen. Im Weltall herrscht deshalb vielleicht bald Dichtestress. Bruno Knellwolf 10.02.2022, 20.05 Uhr

12 000 Kommunikationssatelliten will die Firma SpaceX mit dem Starlink-Projekt im erdnahen All kreisen lassen. Bild: Imago (Symbolbild)

Ein Angriff von Aliens? Gebannt haben wir vor zwei Jahren in den flugzeugfreien Corona-Nachthimmel geschaut. In Reih und Glied tauchten jeweils etwa um 22 Uhr die Starlink-Satelliten von SpaceX-Chef Elon Musk auf. Mit dem Starlink-Projekt will er einer Milliarde Menschen in den entlegensten Gebieten einen erstmaligen Zugang zum Internet ermöglichen.

Inzwischen hat Musk mit seinen SpaceX-Raketen 2000 Satelliten ins All geschossen, für 12000 Satelliten hat er eine Genehmigung. Gestern sind allerdings 40 Starlink-Satelliten vom Himmel gefallen. 49 hatte die Firma vergangene Woche vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral ins All katapultiert. Bald erreichten sie eine Flughöhe von 210 Kilometern, auf der Sicherheitskontrollen gemacht werden, um danach in die Zielhöhe zu gelangen.

Doch am Freitag wurden Musks Satelliten von einem geomagnetischen Sturm getroffen. «Solche Sonnenstürme, also eine erhöhte Sonnenaktivität, kommen regelmässig vor. Der Einfluss auf Satelliten hängt natürlich von der Heftigkeit des Sturms ab», sagt Thomas Schildknecht, Professor am Astronomischen Institut der Universität Bern. Dabei gibt es mehrere Effekte. «Die Elektronik – sowie insbesondere die Computer – kann durch solche Ereignisse gestört werden oder sogar ausfallen», sagt der Experte. Zudem würde die Atmosphäre etwas aufgeblasen, und Satelliten in sehr tiefen Umlaufbahnen bekämen es mit mehr Luftwiderstand zu tun. Letzteres war das Problem bei Musks Satelliten.

Um mit diesem digitalen Breitband-Gürtel eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen, fliegen die Starlink-Satelliten nämlich sehr tief, etwa auf 500 bis 800 Kilometer Höhe. Im Vergleich dazu: Die grossen Geo-Satelliten kreisen in einer Höhe von bis zu 36000 Kilometern um den Planeten. Starlink-Satelliten werden somit in sehr tiefen Umlaufbahnen ausgesetzt. Danach brauchen sie elektrische Antriebe, um ihre Bahn zu erhöhen. Gemäss SpaceX war der Luftwiderstand dabei für viele der neu ausgesetzten Satelliten zu hoch, rund 50 Prozent höher als normal, obwohl der Sonnensturm nicht besonders heftig war, wie Schildknecht erklärt.

SpaceX hat zwar versucht, die Satelliten durch Manöver vor dem Sonnensturm zu schützen. Den meisten ­Satelliten gelang es aber nicht, ihre anvisierte Erdumlaufbahn zu erreichen. Immerhin: Es gebe keinerlei Risiko einer Kollision mit anderen Satelliten, liess SpaceX verlauten, da die Fluggeräte verglühen würden.

Regelmässige Ausweichmanöver sind nötig

Bei den im Orbit verbliebenen Satelliten gilt das allerdings nicht zwingend. «Es wird eng im Weltraum!», sagt Schildknecht. Er ist Mitglied der Schweizer Delegation beim UNO-Komitee zur friedlichen Nutzung des Weltraums, der Uncopuos, und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Weltraumschrott-Forschung. Zurzeit ist er gerade in Wien bei Verhandlungen zu genau diesen Themen. Die Kollisionsgefahr im All sei beträchtlich, sagt er.

«Schon heute müssen Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen regelmässig Ausweichmanöver fliegen, um Kollisionen mit anderen Satelliten oder Weltraumschrott zu vermeiden.»

Die Weltraum-Szene wird von privaten Investoren und Unternehmen geprägt, die Tausende von Satelliten pro Jahr in den erdnahen Weltraum bringen. Die Anzahl aktiver Satelliten hat sich dadurch in wenigen Jahren vervielfacht. Die Kapazität des erdnahen Weltraums sei aber beschränkt, hält Schildknecht fest. Er setzt sich deshalb für Nachhaltigkeit im All ein, das ein rechtsfreier Raum ist.

Die meisten ausgedienten Satelliten und Oberstufen von Trägerraketen werden bis heute am Ende ihres Lebens einfach im Weltraum zurückgelassen. Immerhin dürften Musks Satelliten dereinst nicht für allzu viel All-Müll sorgen: Weil sie der Erde so nahe sind, fliegen sie in einer Restatmosphäre. Bei jeder Erdumdrehung werden sie etwas gebremst und verlieren dauernd an Höhe. Nach etwa zehn Jahren ist Schluss für diese Kommunikations­satelliten, und sie verglühen so wie die 40 jetzt abgestürzten Satelliten.