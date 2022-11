Öl-Lobby an Klimakonferenz: Beeinflusst sie die Verhandlungen?

Erderwärmung Öl-Lobbyisten sitzen direkt am Verhandlungstisch – scheitert wegen ihnen der Klimagipfel? Die Weltklimakonferenz geht offiziell heute zu Ende. Aber die Zeichen für eine griffige Abschlusserklärung stehen schlecht. Kritik erntet die fossile Lobby, die so präsent ist wie noch nie an einem Klimagipfel. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Vertreter der fossilen Brennstoffindustrie sitzen an der Klimakonferenz mit am Verhandlungstisch (Symbolbild). Fangxianuo / E+

Gekennzeichnet sind die Tage an der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el Sheik vom zähen Ringen, das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten. Dafür müssten die Treibhausgasemissionen aus Kohle, Öl und Gas schnellstens und dramatisch reduziert werden, um eine Halbierung des CO2-Austosses bis 2030 zu erreichen. Das scheint derzeit nicht Fall. Unter anderem auch, weil viele Öl- und Gasfirmen ihre Produktion ausweiten wollen.

Ausgerechnet die Vertreter der fossilen Branche sind in Sharm el Sheik so präsent wie noch nie an einer Klimakonferenz: 636 Lobbyisten von Kohle-, Öl- und Gasunternehmen sind akkreditiert – ein Viertel mehr als am letzten Klimagipfel in Glasgow. Das ergab eine Analyse der britischen NGO Global Witness. Sie bezeichnete die grosse Präsenz von Erdöllobbyisten in Sharm el Sheik als «schlechten Scherz». Tabaklobbyisten seien auf Gesundheitskonferenzen ja auch nicht willkommen, ebenso wenig wie Waffenhändler auf Friedenskonferenzen.

Auch die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate schimpfte, dass die Lobbyisten die Konferenz in einen Marketing-Event verwandelten – «für mehr Verschmutzung, mehr Zerstörung und mehr Tod».

200 Lobbyisten sitzen mit am Verhandlungstisch

Die Mehrheit der fossilen Interessensvertreter ist zwar nur mit einem Beobachterstatus ausgestattet und lobbyiert vor allem auf dem Messegelände. Aber rund 200 Lobbyisten haben Zugang zu den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, da sie bei 29 Ländern Teil der offiziellen Delegationen sind. Mit eigenen Stellungnahmen könnten sie diesen Zugang unter Umständen nutzen, um den Fortschritt der Diskussionen zu verlangsamen, sagt Paula Castro, Expertin für internationale Klimapolitik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Das Mineralölunternehmen BP schaffte es beispielsweise in die Delegation von Mauretanien, mit dem CEO des Ölkonzerns, wie die BBC berichtete. Für Kanada sind Führungskräfte von Enbridge an die Konferenz gereist. Das ist ein Unternehmen, das in Kanada und den USA das weltgrösste Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System betreibt.

Dass solche Lobbyisten die Position ihrer Staaten beeinflussten, sei verständlich, sagt Castro. Denn in vielen dieser Länder hänge die Wirtschaft in grossem Masse von der fossilen Industrie ab und die Verbindung sei generell eng, auch bei Entscheidungen auf nationaler Ebene.

Viele Organisationen und Zivilpersonen fordern, die fossilen Lobbyisten von Klimakonferenzen auszuschliessen. Die zahlreichen Akteure auf dem Messegelände sieht Franz Perrez, Leiter der Schweizer Verhandlungsdelegation, ebenfalls kritisch. In den Verhandlungen seien Interessensvertreter hingegen Teil des Systems. Es gehöre zum Mechanismus von Klimaverhandlungen, dass Organisationen und Verbände ihre Interessen einbrächten. «Jedes Land darf seine Delegation so zusammenstellen, wie es möchte», sagt er. Und das sei wichtig. Wenn man international Dinge beschliesse, die im eigenen Land nicht auf Rückhalt stiessen, bringe das wenig. Aber es sind auch diese verschiedenen Interessen der Länder, die es schwierig machen, einen gemeinsamen Konsens zu finden.

Speicherung von CO 2 wird als Lösung angepriesen

Erfasst in der Lobby-Liste von Global Witness ist auch das Rohstoffunternehmen Glencore. Wie es auf Anfrage festhält, sei man an der Konferenz dabei, «um uns weiterzubilden und die Diskussionen mitzuverfolgen». Der Konzern strebt an, bis 2050 ein Unternehmen mit Netto-null-Gesamtemissionen zu sein. Im Rahmen dieser Klimastrategie überprüfe man jährlich die Lobbying-Aktivitäten sowie die von den Branchenorganisationen vertretenen Positionen zum Klimawandel, «um deren Vereinbarkeit mit unserem Engagement für die Ziele des Pariser Abkommens zu bewerten».

Sich öffentlich gänzlich gegen Klimaschutz zu stemmen, erlaubt sich heute kaum mehr ein fossiles Unternehmen. Dies, nachdem Ölfirmen jahrzehntelang den Klimawandel leugneten, wie Studien belegen. Viele von ihnen veröffentlichten inzwischen Klimapläne. Aber darin fänden sich vor allem leere Versprechen, monierte ein Bericht der NGO Oil Change International.

Zudem beinhalten die analysierten Klimapläne von Ölfirmen allesamt Negativemissionen. Das heisst, die CO 2 -Emissionen sollen künftig aus der Luft gefiltert und unterirdisch gespeichert werden. Damit liessen sich, so die Idee, fossile Brennstoffe im Einklang mit den Klimazielen weiter ausbeuten. Man spricht bei der Technologie von «Carbon capture and storage», kurz CCS, wofür auf der Klimakonferenz die Lobbyisten und von der fossilen Industrie abhängige Länder in grossem Stil werben.

CCS nur für nicht vermeidbare Emissionen

Um die Erderwärmung in Schach zu halten, braucht es in der Tat die negativen Emissionen von CCS, wie auch der Weltklimarat festhält. Nur: «Die Technologie ist teuer und nur auf sehr kleiner Skala angewandt», sagt Sonia Seneviratne, Klimawissenschaftlerinnen und Professorin an der ETH Zürich. «Momentan entfernen wir mit CCS weniger als 1 Prozent der weltweiten Emissionen». Langfristig rechne man damit, dass sich etwa zehn Prozent der Emissionen entfernen liessen.

«Aber dieses Budget ist vorgesehen für Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, etwa in der Zementindustrie oder bei der Abfallverbrennung», sagt sie. Der allergrösste Teil der Emissionen der fossilen Industrie, die 75 Prozent der globalen Gesamtemissionen ausmachen, ebenfalls einzusaugen und verschwinden zu lassen, sei unmöglich. Es mache auch wenig Sinn, da es in den meisten Fällen mit den erneuerbaren Energien Alternativen gebe.

Seneviratne zählt ebenfalls zu denen, die sich an der grossen Präsenz der fossilen Industrie stören, sie bezeichnet das Ausmass gar als erschreckend. «Natürlich sind Gespräche zwischen Industrie und Politik wichtig, aber ich bezweifle, dass die Klimakonferenz der richtige Ort dafür ist», sagt sie.

Emissionen aus fossilen Brennstoffen treiben die Klimaerwärmung an. Douglas Sacha / Moment RF

Konferenz droht zu scheitern

Dass die fossile Industrie versucht hat, Fortschritte an Klimakonferenzen zu verhindern, darauf deuten laut der ZHAW-Expertin Castro Untersuchungen hin. Während eines Vierteljahrhunderts war man sich demnach an Klimakonferenzen einig, dass die Emissionen runter müssen. Aber wie der CO2-Ausstoss konkret reduziert werden solle, wurde lange nicht offiziell festgehalten. Erst letztes Jahr in Glasgow beschloss man, aus der Kohle auszusteigen und von Subventionen für Öl und Gas wegzukommen.

Derweil wird in Sharm el Sheik um eine griffige Abschlusserklärung gerungen, viele Streitfragen sind noch ungeklärt. Der Klimadiplomat Perrez macht sich denn auch Sorgen, dass die Klimakonferenz scheitern könnte. Aber es wäre zu einfach, die bislang schwache Bilanz einzig auf die Lobbyisten zu schieben, sagt er: «Viele Länder wehren sich aus kurzfristigem Eigeninteresse, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und für die von ihnen verursachten Klimaschäden zu bezahlen.» Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr lange, offiziell endet die Konferenz heute. Aber er erinnere sich an keine Klimakonferenz, die je rechtzeitig zu Ende ging, so Perrez. Das Hotel für die Schweizer Delegation sei vorsorglich bis Sonntag gebucht.

