Weltbevölkerung Die 8-Milliarden-Marke ist geknackt Die Menschheit ist heute mehr als dreimal so zahlreich wie in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Bis in die 2080er-Jahre wird die Weltbevölkerung weiter wachsen. Wie wirkt sich das auf das Klima aus? Stephanie Schnydrig 15.11.2022, 05.42 Uhr

Eine somalische Mutter mit ihrem Kind: In den Ländern südlich der Sahara wird ein Grossteil des künftigen Bevölkerungswachstums stattfinden. Getty

So viele Menschen wie heute lebten noch nie auf der Erde. Erst im Jahr 1987 wurde die 5-Milliarden-Grenze überschritten und 2011 lebten 7 Milliarden Erdenbürgerinnen und -bürger auf der Welt. Seither, in nur elf Jahren, wuchs die Weltbevölkerung auf nunmehr acht Milliarden – und jede Sekunde werden es noch mehr Menschen.

Den Prognosen der Vereinten Nationen (UNO) zufolge, wurde die Wachstumsrate aber inzwischen gebremst: Während 1964 mit 2,2 Prozent das höchste jährliche Wachstum erreicht wurde, fiel es im Jahr 2020 zum ersten Mal seit 1950 unter 1 Prozent. So wächst die Weltbevölkerung in den nächsten Jahren zwar weiterhin. Bis 2030 sollen etwa 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben, Mitte des Jahrhunderts bereits 9,7 Milliarden. Doch in den 2080er-Jahren wird sich die Zahl laut den aktuellen Schätzungen bei 10,4 Milliarden einpendeln.

Und während die Lebenserwartung global gesehen bei der Geburt 2019 bei 72,8 Jahren lag, steigt diese voraussichtlich bis Mitte des Jahrhunderts auf 77,2 Jahre. Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede: Im vergangenen Jahr lag der Unterschied zwischen dem Land mit der höchsten und dem Land mit der niedrigsten Lebenserwartung bei 33,4 Jahren. Zwar dürfte dieser Unterschied in den kommenden Jahrzehnten etwas schrumpfen, aber immer noch 31,8 Jahre bis Mitte des Jahrhunderts betragen.

Ob 8, 9 oder 10 Milliarden: Sind das nicht zu viele Menschen für unsere Welt? Treibt diese schiere Masse nicht die Umweltzerstörung und die Klimaerwärmung an? Denn in der Tat verbrauchen mehr Menschen auch mehr Ressourcen. Aber für Natalia Kanem, der Chefin des UNO-Bevölkerungsfonds, sind die Sorgen vieler Menschen vor einer Überbevölkerung unbegründet. Nach Einschätzung der UNO gibt es ausreichend Ressourcen, entscheidend ist deren richtige und gerechte Verteilung.

Bevölkerungswachstum bremsen wird Klimakrise nicht lösen

Das Bevölkerungswachstum in Zusammenhang mit der Klimakrise zu bringen, sei «bestenfalls ablenkend», schreibt die US-amerikanische Wissenschaftervereinigung der «Union of Concerned Scientist». Schlimmstenfalls werde die «Bevölkerungskontrolle» von Terroristen als Vorwand für Gewalttaten benutzt, wie bei den Anschlägen 2019 in El Paso, Texas oder Christchurch, Neuseeland. Auch Geldstrafen, Sterilisation und Zwangsabtreibungen können die Folge sein, wie in China, wo ab Ende der 1970er-Jahre mit der Ein-Kind-Politik das Bevölkerungswachstum gebremst wurde.

Das zeigt: Das Bevölkerungswachstum einzudämmen, um die Klimakrise zu bekämpfen, ist mindestens heikel. Aber vor allem verkennt es die Hauptursache allen Übels. Denn Grund für die erhöhten Emissionswerte sind der steigende Konsum und unsere von Kohle, Öl und Gas abhängige Lebensweise. So übersteigen die Pro-Kopf-Emissionen der reichsten Ländern diejenigen der ärmsten, wo der Grossteil des künftigen Bevölkerungswachstums stattfindet, um den Faktor 50.

«Da kann sich jeder schnell selbst ausrechnen, dass wir die Klimakrise nicht bewältigen, wenn wir in den ärmsten Ländern das Bevölkerungswachstum stoppen», sagt Isabel Günther, Professorin für Entwicklungsökonomie an der ETH Zürich. Tatsächlich gehe es nicht um die Frage, wie viele Menschen die Umwelt verträgt, sondern darum, wie die Menschen mit den Ressourcen der Erde umgingen.

Das Klimaproblem in den Griff zu bekommen, liege deshalb vordergründig in der Verantwortung Europas und der USA. Und auch wenn es den Menschen in den ärmsten Ländern gelänge, ihr Wirtschaftswachstum anzukurbeln und der Armut zu entfliehen, würde sich das mittelfristig nicht dramatisch auf das Klima auswirken. «Selbst wenn sie ihr Einkommen verdoppeln oder verdreifachen, sind sie noch meilenweit von dem Konsum, wie wir ihn in der Schweiz kennen, entfernt», so die ETH-Forscherin.

Bessere Bildung von Frauen ist der Schlüssel

Laut den UNO-Prognosen wird sich das Bevölkerungswachstum in vielen der am wenigsten entwickelten Länder zwischen 2022 und 2050 verdoppeln. Auch wenn dadurch die Emissionen weltweit gesehen nicht stark steigen werden, bringt das für die Menschen vor Ort andere Probleme mit sich. Denn die ohnehin schon knappen Ressourcen wie fruchtbare Böden und Wasser müssen dann unter noch mehr Menschen aufgeteilt werden, was zu sozialen Unruhen und Kriegen führen kann. Verschärft werden die Auswirkungen durch die Folgen des Klimawandels, die die ärmsten Länder am heftigsten spüren, schon heute.

Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, das Bevölkerungswachstum auch in diesen Ländern zu reduzieren. «Der allerwichtigste Faktor ist der Zugang zu Bildung für Frauen», sagt Isabel Günther. Denn besser ausgebildete Frauen haben weniger Kinder. Letztlich gehe es aber nicht darum, eine bestimmte Kinderzahl mit allen Mitteln erreichen zu wollen. «Das wichtigste ist, dass jede Frau so viele Kinder bekommen darf, wie sie sich wünscht», sagt Günther. Diese Selbstbestimmung bleibe viele Frauen jedoch noch verwehrt, unter anderem, weil sie keinen Zugang zu Verhütungsmitteln oder der Möglichkeit zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch hätten.