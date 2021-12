Weltausstellung «La Suisse n’existe pas»? Passé. So verkauft sich die Schweiz an der Weltausstellung in Dubai Bild: Kamran Jebreili/AP (Dubai, 3. Oktober 2021) Vor drei Jahrzehnten löste der helvetische Auftritt in Sevilla einen Skandal aus. Dass sich die Schweiz nun an der Weltausstellung in Dubai komplett anders präsentiert, widerspiegelt ein neues Selbstverständnis in einer veränderten Welt. Eine Besichtigung. Patrik Müller (Text und Bilder) 0 Kommentare 04.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Idee einer Weltausstellung wirkt 2021 wie aus der Zeit gefallen. Klimaschädigend an eine Expo fliegen, mitten in einer Pandemie, wo wir doch jeden Winkel digital bereisen können und Mark Zuckerberg gerade sein Metaverse schafft? Ein Konzept von gestern.

Nicht so, wenn es in Dubai umgesetzt wird, in der grössten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, die eben als erstes Land eine Impfquote von 100 Prozent vermeldet haben. Dort wird die Expo zu einem Zukunftsprojekt stilisiert, mit dem Pathos der Weltrettung.

«Nachhaltigkeit» heisst das Motto, 7 Milliarden Dollar hat der Wüstenstaat aufgeworfen und damit auch Ländern, die sich eine Teilnahme sonst nicht leisten könnten, einen Pavillon spendiert. Darum sind diesmal 192 Staaten ­präsent, so viele wie noch nie, seit 1851 die erste Weltausstellung stattfand.

Dubai will vom Öl-Image wegkommen und setzt auf Solaranlagen.

Dabei passt Nachhaltigkeit doch zu Dubai wie ein Diesel-Offroader zu Greta. Hier werden mit Öl-Milliarden täglich neue Wolkenkratzer hochgezogen und Autobahnen verlegt, hier surrt in jeder Wohnung eine Klimaanlage.

Ausgerechnet Dubai will Vorbild in Nachhaltigkeit sein

Bei der Tourismusorganisation von Dubai, die zurzeit Journalisten an die Expo einlädt, lächelt man freundlich über diese Klischees. Öl? Macht nur noch 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus, Industrie und Finanzdienstleistungen sind mittlerweile viel wichtiger. Klimaanlagen? Okay, aber Dubai braucht dafür keine Heizungen.

Das Gelände werde nach der Ausstellung im April 2022 «nachhaltig weiterentwickelt». Hier sollen künftig keine Ruinen ruhen, wie in Sevilla (1992) und Hannover (2000), sondern ein vibrierender Stadtteil mit viel Grün entstehen. Blühende Landschaften.

Für den pompösesten Pavillon, jenen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) selbst, gibt es schon Nutzungsideen. Entworfen wurde er vom in Zürich wirkenden Architekten Santiago Calatrava, der unter anderem den Bahnhof Stadelhofen entwarf. Die VAE verkaufen sich sehr selbstbewusst und international. Diese Woche feierten sie zudem 50 Jahre Unabhängigkeit von Grossbritannien.

Nicht alle Länder gehen bei ihren Auftritten auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Im Pavillon der USA erinnert nur ein – wohl nachträglich eingebrachtes – Zitate-Schild von Joe Biden an das Motto. Das Ausstellungskonzept stammt noch aus der Ära von Donald Trump. Sein Freund Elon Musk wird als Weltall-Eroberer gefeiert, im Garten steht eine Rakete. Den Gegenentwurf liefert Singapur, dessen aus Pflanzen bestehender Pavillon die Vision einer naturgekühlten Stadt zeichnet:

Singapur hält sich wie ein Musterschüler an das Expo-Motto «Nachhaltigkeit».

Roger Federer wirbt für das Ferienland

Und die Schweiz? Sie legt das Motto mit List aus, indem sie es auf Tourismus und Innovation bezieht, passend zum Weltbild des obersten Schirmherrs, Bundesrat Ignazio Cassis (FDP). Der betont beharrlich und zum Verdruss der Linken, Aussenpolitik müsse auch Aussenwirtschaftspolitik sein.

Und so wirbt vor dem Pavillon Roger Federer – who else? – für das Ferienparadies Schweiz. An der Spiegelfassade und dem riesigen roten Teppich spaziert kaum ein Besucher vorbei, ohne stehen zu bleiben. Und viele, inzwischen 400'000 Menschen, gehen auch rein.

«Wow», «oh» oder auch Mundart-Schwärmereien – es kommen jeden Tag Schweizerinnen und Schweizer – hört man im Innern, wenn die Leute im Nebel einen Wanderweg hochgehen, um später eine Alpensilhouette zu erkennen. Viel mehr kommt danach aber nicht mehr. Das Versprechen des Äusseren wird im Innern nur teilweise eingelöst. Trotzdem ist der Gesamteindruck: besser und weniger beliebig als 90 Prozent der anderen Pavillons.

Eine Fassade, die Erwartungen weckt. Sie werden teilweise erfüllt.

Der helvetische Auftritt wirkt teurer als jener in Mailand 2015, ist aber etwas günstiger: 15 Millionen Franken kostet er, plus 1,5 Millionen wegen der Verschiebung um ein Jahr. Die Hälfte steuern private Sponsoren bei. Pavillon-Chef Manuel Salchli begründet die selbstbewusste Inszenierung mit dem Austragungsort.

Man richte sich an der jeweiligen Region aus; der arabische Raum sei ein Wachstumsmarkt für die Schweiz. In Mailand hatte die Eidgenossenschaft noch etwas kopflastig vier Säulen aufgestellt, gefüllt mit Nahrungsmitteln, um auf deren globale Knappheit aufmerksam zu machen.

Raus aus dem Nebelmeer: Eingangsbereich des Schweizer Pavillons.

Vor allem aber fällt der Kontrast zu Sevilla 1992 auf, wo ein stolzes Budget von 30 Millionen Franken zur Verfügung stand. Da hatte man es mit Kunst versucht und das Land selbstironisch karikiert. Der Schriftzug «La Suisse n’existe pas» (die Schweiz existiert nicht), entworfen von Ben Vautier, erzürnte konservative Kreise, sodass sich der Bundesrat zu einem klärenden Statement genötigt sah.

Die Betonung liege auf «die» Schweiz, es gebe keine Einheitsschweiz, sondern nur ein Land der Vielfalt – so sei das gemeint. Jetzt lautet der grösste Schriftzug: «Das innovativste Land der Welt». Das lässt keinen Spielraum für Missverständnisse.

Sponsoring, nicht Kunst, ist die Provokation von heute

Ironie sucht man vergeblich, und gäbe es sie: Im Jahr 2021 würde sie kaum noch Empörung auslösen, die Schweiz hat sich in den letzten 30 Jahren von Verkrustungen befreit, ist internationaler und selbstbewusster geworden. Heute hat das Sponsoring das grössere Potenzial zur Provokation als Kunstinstallationen. Alles eine Frage des Zeitgeistes. Dass Schindler, Nestlé, Novartis, Roche und KGS einen Monat lang einen Raum im Pavillon «bespielen» dürfen, stört manche Linke genauso wie damals der Vautier-Spruch die Rechten.

Insgesamt aber geht der Auftritt der Eidgenossenschaft glatt über die Bühne, und die Organisatoren bekommen immer wieder die Frage zu hören: Wollt ihr dieses schöne Objekt wirklich wieder abbrechen? Im Kredit des Bundes ist Geld für den Rückbau vorgesehen, aber die «Schweiz am Wochenende» hat erfahren, dass die Handelskammer Schweiz - VAE Investoren sucht. Sie sollen möglich machen, dass der Pavillon weitergenutzt werden kann.

Das wäre nicht nur nachhaltig, sondern würde auch zur neuen helvetischen Unbescheidenheit passen. Die Schweiz bleibt. Die Schweiz existiert.

Eindrücke aus dem Innern des Schweizer Pavillons. Patrik Müller

