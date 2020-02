Weil es alle möglichen Melodien schon gibt, sind Streitereien übers Urheberrecht absurd Melodien sind nichts anderes als Anordnungen von Tönen. Oder mathematisch gesprochen: Variationen. Nimmt man die acht gängigsten Töne der Pop-Musik und lässt den Computer alle möglichen Variationen zu zwölf Noten bilden, hat man alle Melodien, die möglich sind. Das behauptet der Musiker und Jurist Damien Riehl. Philipp Bürkler 24.02.2020, 05.00 Uhr

Katy Perry singt an der iHeartRadio KIIS FM's Jingle Ball show. Toni Anne Barson/WireImage

Rock’n’Roll löste in den 1950er-Jahren die Revolution jener Kunstform aus, die wir heute im weitesten Sinne als Popmusik bezeichnen. «Popmusik» ist überall. Sie steckt in Rock, Metal, Hip Hop, Disco, Electronic, Punk oder Reaggae. Hunderte Millionen Songs und Melodien hat die Menschheit bereits geschrieben, Millionen neue Melodien und Songs kommen jährlich hinzu. Kein Wunder, gibt es immer wieder Kompositionen, die sich sehr ähneln. Dies führt regelmässig zu urheberrechtlichen Streitereien. In den vergangenen Jahren beispielsweise um Marvin Gaye gegen Ed Sherran oder Tom Petty gegen Sam Smith.