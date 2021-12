Weihnachtszeit Wieso dieses Jahr nicht salzige statt süsse Guetzli backen? Drei leckere Rezepte Brunsli, Zimtsterne, Chräbeli? Alle Jahre wieder. Wer beim Apéro und salzigen Schleckmäulern punkten will, der greift zur herzhaften Variante. Genau so einfach, genau so lecker. Anna Miller Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Sehen auf den ersten Blick täuschend süss aus, sind aber salzige Guetzli. Bild: S. Hog/Blackforestkitchen

Lieber Speck statt Bananenjoghurt, lieber Suppe und Apéro-Häppchen als das sehnsüchtige Warten aufs Dessert: Wir alle kennen Menschen, die das Salzige dem Süssen vorziehen. Oder sind selbst grosse Fans.

Die Guetzli-Saison wollen wir aber auch nicht missen, zu weihnachtlich romantisch ist das Ganze, man kann Formen ausstechen mit den Kleinen und immer mal wieder in die Dose greifen, und jeder hat seinen Lieblingskeks, und alles ist viel zu schnell wieder weg.

Also warum nicht das eine mit dem anderen kombinieren und salzige Spitzbuben mit Cranberry-Gelee füllen oder mit Kurkuma, Speck und verschiedenen Käse-Sorten in geriebener Form experimentieren? Salzige Guetzli sind viel einfacher gebacken als gedacht.

Regel Nummer eins: Behalten Sie die weihnachtliche Form bei

Im Gegensatz zu Blätterteig-Apéro-Schnecken sind salzige Guetzli genug nahe am Original, dass man Weihnachten nicht vermissen muss: Die Teige lassen sich, sind sie mal vorbereitet, mit Hilfe der schon zu Hause vorhandenen Ausstechförmchen bearbeiten. So finden Sterne, Tannen und Monde ihren Weg auf den Teller, und so mancher wird erst beim ersten Bissen bemerken, dass diese Mailänderli etwas anders sind.

Denn die Form der Guetzli macht ja auch die süssen erst zu Weihnachtskeksen. Manch einer würde die Wände hochgehen, wenn die Zimtsterne keine Sterne mehr wären. Regel Nummer eins also: Behalten Sie die weihnachtliche Form bei. Lieben Sie am Guetzlen ganz besonders oder eigentlich nur die Dekoration, darf auch das nicht fehlen: Arbeiten Sie mit farbigem Salz, Gewürzpulver oder Lebensmittelfarbe. Oder dekorieren Sie mit Walnuss, Pistazie oder Samen.

Regel Nummer zwei: Ersetzen Sie Zucker einfach durch Salz

Wollen Sie ruckzuck einen salzige Guetzli-Haufen zaubern, bereiten Sie den klassischen Mürbeteig zu, als würden Sie Mailänderli machen. Bloss: Ersetzen Sie den Zucker mit Salz. Und schon ist der salzige Zauber vollbracht.

In einem zweiten Schritt können Sie wählen, ob Sie den gebackenen Teig füllen und daraus beispielsweise salzige Spitzbuben mit Cranberry-Gelee machen, die hervorragend zu Wild oder Terrinen passen. Oder aber Sie nutzen die salzigen Kekse, um verschiedene Crèmes und Toppings darauf zu drapieren. Gute Kombinationen sind: Frischkäse und Lachs, Lebercreme, Dörrtomaten-Mousse oder Frischkäse mit Gewürzen oder Kräutern. Diese lassen sich als Beilage zu Suppe oder Salat servieren oder zum Apéro.

Regel Nummer drei: Bedienen Sie sich an ausländischen Klassikern

Regel Nummer drei: Schauen Sie doch mal über die Grenze. In Grossbritannien isst man Shortbreads, in Frankreich Sablés. Wer sagt denn, dass diese Klassiker unter den Gebäcken nicht auch pikant sein dürfen?

Klassische und weitläufig bekömmliche Varianten sind solche mit Käse und Kräutern in verschiedensten Schattierungen, beispielsweise mit Parmesan und Thymian oder Gruyère und Rosmarin.

Wollen Sie eine Prise Orient in die Guetzli zaubern, bieten sich die Gewürze Kurkuma und Curry an, dekorieren können Sie beispielsweise mit schwarzem Sesam. Oder Sie geben der ganzen Sache einen ganz eigenen Touch und würzen mit Lavendel, Kümmel, Oliven oder Speck. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, Sie verarbeiten die Ingredienzen möglichst kleingehackt. Die salzigen Guetzli sind luftdicht verschlossen ein paar Tage oder auch Wochen haltbar. Doch so lange hält’s eh keiner aus.

Drei leckere Rezepte:

Bild: Getty Images

300 g Mehl

1 TL Salz

1½ EL frisch gehackter Rosmarin

1 Ei

200 g Butter

Mehl für die Arbeitsfläche

Das Mehl mit Salz und Rosmarin mischen, das Ei hineinschlagen und die Butter in Flöckchen um die Mulde herum verteilen. Zu einem glatten Teig verkneten, zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und ausstechen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen 10–12 Minuten backen.

Bild: Annermarie Wildeisen

100 g Butter, weich

100 g Doppelrahmfrischkäse

150 g Sbrinz AOP gerieben, AOC

175 g Mehl

0,5 TL Backpulver

0,5 TL Salz

2 EL Currypulver scharf

1 Ei

Butter, Frischkäse, Sbrinz, Mehl, Backpulver, Salz und Currypulver in eine Schüssel geben. Zu einer bröseligen Masse mischen. Dann das Ei beifügen und alles zügig zu einem glatten Teig kneten. Den Teig zu etwa 2½ cm dicken Rollen formen. Die Rollen in Folie verpacken und mindestens 1 Stunde kühlstellen. Die Rollen in knapp 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Sablés vor dem Backen nochmals 15 Minuten kalt stellen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen in der Mitte etwa 20 Minuten backen.

Bild: swissmilk

75 g Butter

150 g Greyerzer, Appenzeller oder Emmentaler, gerieben

300 g Mehl

125 ml Wasser

1 Prise Salz

Weiche Butter in eine Schüssel geben, den geriebenen Käse dazu unterrühren. Im Wasser das Salz auflösen und abwechselnd mit dem gesiebten Mehl dazu rühren und mindestens eine Stunde in den Kühlschrank geben. Aus dem Teig nun ca. 40 Kugeln rollen. Die Kugeln mittig auf die Bretzeli-Ornamente am Eisen geben und hellbraun backen.

