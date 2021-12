Das grosse Weihnachtsinterview: «Glück liegt in der DNA der Bibel

Weihnachtsinterview «Dieses uralte Wissen steht in der Bibel»: Theologe erklärt, warum das Buch der Bücher auch ein Ratgeber zum Glück ist Was ist Glück? Und wie können wir es uns zu eigen machen? Diese Fragen treiben die Gesellschaft um. Antworten gibt es in dem uralten Buch, das am häufigsten gedruckt und in die meisten Sprachen übersetzt wurde. Theologe Daniel Maier hat die Glückskonzepte in der Bibel erforscht. Interview: Annika Bangerter 2 Kommentare 24.12.2021, 22.25 Uhr

«Die Positive Psychologie hat früh nachgewiesen, dass Dankbarkeit eine zentrale Rolle spielt»: Daniel Maier. Bild: Jos Schmid

Denke ich an die Bibel, fallen mir strenge Regeln und Moralvorstellungen ein. Sie aber sagen: Das ist ein Glücksratgeber. Wie kommen Sie dazu?

Daniel Maier: Die Bibel ist ernst, keine Frage. Glückliche Nachrichten liegen jedoch in ihrer DNA. Wer sie daher nur als institutionalisierte Schrift voller Regeln betrachtet, wird ihr nicht gerecht. Bereits das Wort Evangelium leitet sich vom griechischen «euangélion» ab, was sich mit «Frohe Botschaft» übersetzen lässt. Im Neuen Testament ist es Jesus, der zu Weihnachten in die Welt kommt, um Freude zu verbreiten, und der Gott mit seiner Schöpfung versöhnt. Diese Freude verkündet bereits der Engel den Hirten auf dem Felde.

Das Alte Testament ist hingegen bekannt für seine düsteren Geschichten und einen Gott, der Rache kennt.

Auch das Alte Testament enthält Anregungen zum Glück. Etwa das Buch Kohelet. Dieses handelt hauptsächlich davon, wie ein glückliches Leben zu erreichen ist. Als Autor gilt Salomon, ein bedeutender König Israels. Er berichtet darin über seine Suche nach dem Glück.

Hat er es gefunden?

Es war ein längerer Weg. Zuerst hat Salomon das Glück in der Weisheit gesucht, weshalb er viel lernte und las. Danach ging er aus heutiger Sicht zu Sex, Drugs und Rock‘n’Roll über und genoss die Freude des Weines und wechselnde Partnerinnen. Sein nächster Versuch war der Ausbau seiner Macht. Die Quintessenz der Beschreibung seines Lebens ist: Glück ist nichts von all dem.

Sondern?

An Salomon zeigt sich, dass es glücklich macht, mit lieben Menschen Zeit zu verbringen, dabei gutes Essen zu geniessen und dankbar dafür zu sein, was man hat. Diese Botschaft füllt heute in der Selbsthilfeabteilung der Buchhandlungen ganze Regale. Dabei steht dieses uralte Wissen bei den meisten Menschen schon zu Hause – in einem mindestens 2300 Jahre alten Buch innerhalb der Bibel.

Theologe und Psychologe Bild: Jos Schmid Daniel Maier Der 30-Jährige forscht an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Maier ist in Deutschland aufgewachsen und hat in München Evangelische Theologie, Mathematik und Pädagogik studiert. Seine wissenschaftliche Arbeit führte ihn nach Jerusalem, Addis Abeba (Äthiopien) und an die Yale Universität (USA). Er hat eine Zusatzausbildung in Positiver Psychologie.

Die Bibel zeigt dem Menschen auch seine Unzulänglichkeit auf. Das spricht nicht gerade für einen Glücksratgeber.

So wird die Bibel in Mitteleuropa oft verstanden. Auch die Annahme, dass jeglicher Genuss böse ist, schwingt dabei mit. Das sind aber Adaptionen des Mittelalters. Damalige Vorstellungen flossen in die christliche Lehre ein und prägten sie. Der bewusste Genuss wird im Alten Testament sogar explizit gelobt. Klar, Völlerei gilt als fragwürdig – aber nicht nur in der Bibel. Zu einem gewissen Masshalten raten sowohl antike Texte als auch heutige Ernährungsberater. Zwischen Askese und Völlerei gibt es eine grosse Spannbreite, auf der ganz viel in Ordnung ist. Moralvorstellungen, die wir vermeintlich in der Bibel finden, sind darin wesentlich differenzierter festgehalten. Sie sind eher als Leitlinien zu sehen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Jesus bricht mit Festgefahrenem und Moralvorstellungen. Er hat beispielsweise am Sabbat, dem Ruhetag der Woche, Menschen geheilt. Und dies in einer Zeit, als so etwas im Gegensatz zu heute noch undenkbar war. Dabei fragt er diejenigen, die ihn dafür kritisieren, ob der Mensch wohl um des Feiertages willen oder der Feiertag um des Menschen willen erschaffen ist. Eine starre Fixierung auf jede Form von einem vermeintlich aus der Bibel abgeleitetem Regelwerk steht dieser Aussage entgegen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach Glücksvorstellungen in der Bibel zu forschen?

Während meines Studiums fragte mich eine befreundete Psychologiestudentin nach den Glückskonzepten in den biblischen Texten. Auf der Suche nach Antworten stellte ich bald fest, dass es dazu fast keine Forschung gibt. Fortan liess mich das Thema nicht mehr los. Die Reaktionen aus den Fachkreisen fielen vorerst aber gemischt aus.

Weshalb? Glück interessiert doch.

Kritisiert wurde, dass sich Glück wissenschaftlich nicht eindeutig fassen lässt. Eine Definition von Glück, die für alle stimmt, gibt es nicht. Wenn wir sechs verschiedene Menschen danach fragen, bekommen wir sechs unterschiedliche Antworten. Genauso heterogen war es bei den antiken Autoren, deren Philosophien einen bedeutenden Einfluss auf die Bibel hatten. Glück in eine einzige Form zu giessen wäre willkürlich.

Kein Klischee-Theologe: «Jesus bricht mit Festgefahrenem und mit Moralvorstellungen», sagt Daniel Maier. Bild: Jos Schmid

Wie haben Sie dennoch Glück in Ihrer Arbeit gedeutet?

Ich habe den biblischen Schriften und den antiken Autoren Raum gelassen, so weit wie möglich für sich selbst zu definieren, was für sie jeweils das Glück ausmacht. Für den einen war dieses Glück eher in der Askese zu suchen, während der andere es im aktiven Handeln in der Welt für deren Verbesserung verortet hat. Auch bezeichneten die antiken Autoren das Glück teilweise ganz anders, ebenso wie wir, wenn unterschiedliche Menschen von Glück, Wohlbefinden, Aufblühen oder einer «guten Zeit» sprechen und damit doch häufig dasselbe Phänomen meinen.

In welchen Geschichten zeigen sich die Glückskonzepte in der Bibel besonders gut?

Ein starkes Beispiel ist der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi, den er in Gefangenschaft und kurz vor seiner Hinrichtung schrieb. Zahlreiche Passagen, die in den biblischen Schriften vom Glück handeln, wurden in Zeiten der Angst oder in bedrohlichen Situationen geschrieben. Obwohl Paulus den Tod vor Augen hat, resigniert er nicht. Vielmehr teilt er seinen Anhängern in diesem Brief immer wieder aufs Neue mit, dass sie sich freuen sollen. Mit dem Tod sei nicht alles zu Ende, sondern eine neue Existenz mit Christus beginne.

Wenn das Heilversprechen im Jenseits liegt, macht das im Diesseits aber nur begrenzt glücklich.

Die biblischen Texte kennen auch nicht nur dieses Konzept. Vielmehr vertrauen sie darauf, dass Leiden eine vorübergehende Station ist. Oder anders gesagt: Nach den Krisen wartet ein neues, ein anderes Glück. Das zeigt sich beispielsweise in der berühmten Bergpredigt, in der Jesus seine Lehre verkündet.

Inwiefern?

Er richtet sich darin explizit an die Schwachen, Armen und Ausgestossenen der damaligen Gesellschaft und spricht ihnen Hoffnung zu. Das war für die damalige Zeit alles andere als selbstverständlich. All diese Menschen sollen Trost erfahren. In der deutschen Übersetzung heisst es: «Selig sind, die hungern und dürsten...». Für «selig» verwendet der griechische Urtext das Wort «makarios». Dieses drückt den Glückszustand des Göttlichen aus. An diesem Glück sollen die Adressaten der Glückseligpreisungen teilhaben.

Welche Glücksratschläge hält die Bibel sonst noch parat?

Wiederholt zeigt sich im Neuen Testament, dass Glück durch Versöhnung ausgelöst wird. Ein Beispiel ist das Lukas-Evangelium mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Dieser zieht aus, um die Welt zu entdecken, und verprasst dabei sein vorgestrecktes Erbe. Mittellos kehrt er schliesslich in sein Elternhaus zurück. Obwohl er nicht zwingend eine erneute Aufnahme verdient hat, empfängt ihn sein Vater mit offenen Armen, lässt ein Fest ausrichten und ruft den ganzen Hausstand zur Freude auf. Die Geschichte zeigt, dass aus Vergebung grosses Glück resultieren kann.

Der Buddhismus hat mit dem Dalai Lama einen eigentlichen Glückspropheten. Weshalb fehlen solche Aushängeschilder im Christentum?

Im Westen wird der Dalai Lama als ein solcher angesehen, er macht aber weitaus mehr, als übers Glück zu sprechen. Genauso gab es grosse und bis heute prägende christliche Theologen wie Augustin oder Thomas von Aquin, die sich ausführlich mit dem Glück auseinandersetzten. Mit dem richtigen PR-Team liessen sie sich vermutlich ebenfalls als Propheten des Glücks darstellen.

Weshalb werden sie aber als solche nicht wahrgenommen?

Viele Menschen verstehen unter der Bibel vor allem ein moralisches Regelwerk. Und selbst für viele Gläubige ist sie ein ernster Text, bei dem es nichts zu lachen gibt. Vor diesem Hintergrund käme selbst in Deutschland niemand auf die Idee, beispielsweise den ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, als Glücksphilosophen wahrzunehmen. Dabei hat er sich als einer der wenigen sowohl wissenschaftlich als auch in den Medien mit dem Glück in der Theologie auseinandergesetzt.

Haben die Kirchen das Thema Glück bewusst vernachlässigt? Über ein strenges moralisches Korsett lässt sich die Macht besser ausüben als über rein frohe Botschaften.

Das würde ich nicht so sagen. Die Frage nach einem glücklichen Leben wurde über einen längeren Zeitraum nicht an die Bibel herangetragen. Vielmehr wurde nach Anhaltspunkten gesucht, um ein vermeintlich tugendhaftes christliches Leben zu führen. Auch die Kirchen folgten diesem Zeitgeist. Erst seit ein paar Jahrzehnten denken wir als Gesellschaft wieder verstärkt über das Glück nach. Dabei war es bereits in der Antike – etwa bei Platon oder Aristoteles – ein sehr dominantes Thema.

Heute stammen wichtige Arbeiten aus der Positiven Psychologie. Sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen diesem Ansatz und den Glücksratschlägen in der Bibel?

Ja, ganz stark. Die Methoden der Positiven Psychologie, die zur Glücksteigerung beitragen sollen, finden sich auch in den biblischen Texten. Beide richten sich nicht nur an die Verzweifelten und Leidenden, sondern an alle Menschen. Viele von ihnen können ihre Zufriedenheit noch anheben.

Wie?

Die Positive Psychologie hat früh nachgewiesen, dass Dankbarkeit eine zentrale Rolle spielt. Die effektivste Methode ist, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Darin notiert man abends drei bis fünf Dinge, wofür man an diesem Tag dankbar ist. Es ist empirisch mehrfach belegt, dass dies das Glücksniveau der Menschen erheblich steigert. Dieses Bewusstmachen ist genau das, was die christliche Praxis im Gottesdienst macht oder die Gläubigen abends im Gebet.

Gibt es weitere Überschneidungen?

Ja, in der Positiven Psychologie wird das Wohlbefinden anhand von fünf Aspekten gemessen: positive Emotionen wie zum Beispiel Dankbarkeit, positive Beziehungen, Engagement, Sinn und Errungenschaften. Vier dieser fünf Elemente sind prinzipiell in einer christlichen Gemeinde gegeben. Im Gottesdienst und Gebet kommen die Dankbarkeit sowie die Freude am eigenen Dasein zum Ausdruck, Gläubige sind in eine Gemeinschaft eingebettet, können sich beispielsweise karitativ einbringen und sehen in ihrem Tun einen höheren Sinn.

2 Kommentare Dario Brunner vor etwa 19 Stunden 3 Empfehlungen Danke für diesen wertvollen Beitrag! Ich sehe einzig den Unterschied zur Psychologie, dass Gott die Beziehung zwischen Ihm und dem Mensch wichtig ist und es deshalb keine Methode ist, sondern eine Herzenshaltung. Gott ist nicht für den Menschen gemacht, sondern der Mensch für Gott und aus dieser gelebten Beziehung heraus ist Er eine Hilfe für uns, wenn auch nicht immer so wie ich will, sondern eben wie Er will. Mögen Sie Gott in dieser Weihnachtszeit erkennen und Ihm begegnen; Er liebt Sie, deshalb feiern wir Weihnachten! 3 Empfehlungen Margrit Holzhammer vor etwa 14 Stunden 1 Empfehlung Ich hätte trotzdem gerne die Corona-Fallzahlen vom 24. Dezember erfahren. Wie heisst es im Lied: O du fröhliche???.... Welt ging verloren…. WER ward geboren? 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen