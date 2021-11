Weibliche Homosexualität Sie liebte eine andere Frau und lebte als Mann: Wie Catharina Linck im 18. Jahrhundert alle an der Nase herum führte Catharina Linck wurde wegen «Unzucht mit einem Weybe» als letzte Frau in Europa vor 300 Jahren hingerichtet. Sie gab sich als Mann aus, zog in den Krieg und heiratete eine Frau. Zum Verhängnis wurde ihr jedoch ihre Schwiegermutter. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Catharina Lincks Verkleidung als Mann blieb jahrzehntelang unentdeckt. Bild: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Die Schwiegermutter hat Anastasius Rosenstengel verraten. Bereits vor der Hochzeit mit ihrer Tochter zweifelte sie. War der Bräutigam ihrer Tochter tatsächlich ein Mann? Ein Gerücht waberte durch die Lande, dass eine Frau sich jahrelang als Mann ausgegeben habe. Was, wenn ihre Tochter nun dieser Person versprochen war? Noch vor der Heirat stellte die Schwiegermutter den Bräutigam zur Rede, doch er wich aus. Monate später verlangte sie Beweise für seine Männlichkeit – da pinkelte er sie an. Dass er dabei einen Lederdildo und ein Horn aus der Tasche zog, bemerkte sie nicht.

Rosenstengel war im Umgang damit geübt, seit 15 Jahren entleerte er seine Blase auf diesem Weg. Unbemerkt von all den Männern, mit denen er vor seiner Ehe als Wanderprediger oder Soldat umherzog. Nach dem Pinkelbeweis gab seine Schwiegermutter Ruhe. Vorerst. Als Grosskinder ausblieben, fesselte sie ihn mit Hilfe anderer, schlitze ihm die Hosen auf und erblickte hinter dem Dildo zwei Schamlippen. Ihr Verdacht bestätigte sich: Der Gatte ihrer Tochter war eine Frau.

Über die frühe weibliche Homosexualität und Transidentität ist kaum etwas bekannt. Anders bei Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Rosenstengel. Die Biografie der lesbischen Frau in Männerkleidern hat die deutsche Literaturwissenschafterin ­Angela Steidele recherchiert und im Buch «In Männerkleidern» aufgeschrieben. Überliefert ist der Fall, weil Linck in einem ­Inquisitionsprozess Auskunft gab. Gemäss Steidele ist sie die letzte Frau, die wegen «Unzucht mit einem Weybe» in Europa hingerichtet wurde.

Angela Steidele:

«In Männerkleidern», 2021,

Suhrkamp-Verlag, 326 Seiten,

36.90 Fr. Bild: zvg

Schon Jahre zuvor entging Catharina Linck nur knapp dem Galgen. Damals rettete sie allerdings ihre weib­liche Identität. Drei Jahre lang diente sie als Anastasius Rosenstengel der preussischen Armee. Sie wurde erwischt, als sie versuchte, sich abzusetzen. Und Deserteure wollten die Offiziere gehängt sehen. Unter dem Galgen bat Linck, einen Pfarrer zu sprechen. Sie erzählte ihm, dass sie «ein Mädchen sei» und «von sehr anständigen Leuten stamme». Er solle dafür sorgen, dass ihr wahres Geschlecht nach dem Tod nicht auffliege und sie ihren Eltern Schande bereite.

Die List ging auf: Der Pfarrer wandte sich umgehend an die Offiziere, die den Fall neu überprüften. Als eine Frau, die in einem Krieg nichts zu suchen hat, liessen sie Catharina Linck nach vier Monaten Gefangenschaft frei.

In gegnerischen Armeen und bei Prostituierten

Kurz darauf zog sie wieder Männerkleider an und heuerte erneut als Soldat an. Insgesamt diente sie sieben Jahre und wechselte nach einer Fahnenflucht auch mal das Lager. Mit ihrer grossen und kräftigen Statur besass sie die körperlichen Voraussetzungen, in den entsprechenden Kleidern als Mann durchzugehen. Ein General beschrieb sie etwa als «sehr gut gebaut». So kämpfte sie auf Schlachtfeldern, wurde von gegnerischen Truppen gefangen genommen, floh, zog erneut in den Krieg.

In Männerkleidern suchte sie auch Prostituierte auf. Ob nur sie diese anfasste und sich selber nicht auszog oder ob die Prostituierten sie nicht verrieten, ist unklar. Bereits damals besass sie einen Lederdildo und band sich zwei Schweinsblasen als Hoden um. Vor Gericht sagte sie, dass auch Witwen sie befühlt hätten und «doch nicht erkandt» hätten, was sie da ertasteten.

Als sie 25 Jahre alt war, hatte Linck genug vom Krieg und kehrte nach Halle zurück, von wo sie als knapp 16-Jährige weggelaufen war. In Halle arbeitete ihre Mutter in einem Waisenhaus, zu dem auch eine Schule gehörte. In der streng religiös geführten Institution wuchs Catharina Linck ab ihrem neunten Lebensjahr auf. Ihr Alltag war geprägt von der Bibel. Zuvor lebte sie als Halbwaise mit ihrer Mutter in bitterer Armut. Bei den Pietisten fanden sie ein Dach über dem Kopf, Essen, und Catharina Linck lernte – für ein Mädchen damals ungewöhnlich – lesen und schreiben.

Ein Kupferstich des Waisenhauses aus dem Jahr 1749. Bild: PD / Wiki

Männerkleider brachten einen sozialen Aufstieg

Als sie Jahre später ausbüxte, zog sie erstmals Männerkleider an. Später, vor Gericht, sagte sie dazu, dass dies «ja mehr Weibsleuthe gethan» hätten. Tatsächlich sind einige solche Fälle bekannt: Frauen fuhren als Männer verkleidet zur See, kämpften als Soldaten oder lebten als Novize im Kloster. Fast alle von ihnen stammten aus armen Verhältnissen und nutzen den Rollentausch für einen sozialen Aufstieg: Sie hatten dadurch bessere Berufsmöglichkeiten, konnten reisen oder sich vor einer arrangierte Eheschliessung retten. Autorin Steidele geht deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus:

«Zur Kenntnis der Zeitgenossen wie der Nachwelt gelangten die Frauen in Männerkleidern nur, wenn etwas schiefging, wenn sie aufflogen oder unfreiwillig enttarnt wurden.»

Angela Steidele

Deutsche Autorin Bild: Wikimedia /Amrei-Marie

Catharina Linck lernte ihre künftige Ehefrau kennen, als sie sich, 30-jährig, in der Stadt Halberstadt eine neue Existenz aufbaute. Als Anastasius Rosenstengel fand sie Arbeit bei einem Strumpfmacher und verliebte sich in eine 19-Jährige mit demselben Geburtsnamen wie sie: Catharina Margarethe Mühlhahn. Vier Jahre lang waren die beiden verheiratet, anfänglich glücklich, doch dann bekamen sie ­finanzielle Probleme, mussten um- oder gar umherziehen, was die Schwiegermutter gar nicht goutierte.

Als Catharina Mühlhahn erkrankte und in ihrem Elternhaus von der Mutter gepflegt wurde, enttarnte diese ihren vermeintlichen Schwiegersohn und liess Linck verhaften. Zu ihrem Entsetzen nahmen die Gerichtsdiener auch ihre Tochter mit. Die beiden Frauen wurden getrennt voneinander eingekerkert und befragt.

Catharina Mühlhahn stritt ab, das wahre Geschlecht ihres Mannes gekannt zu haben. Doch sie verstrickte sich in Widersprüche. Die damaligen Rechtsprechenden waren sich in den Urteilen uneins: Eine Seite forderte den Tod Lincks durch den Strang, die andere sah den Strafbestand als nicht erfüllt, da sie ohne Penis und Samenfluss keine Sexualität erkennen konnten. Schliesslich entschied der preussische König Friedrich Wilhelm I. – er ordnete an, Catharina Linck zu enthaupten. Ihre Frau kam drei Jahre lang ins Gefängnis.