Wegen der Hitze Im Schweizer Wald herbstet es schon mitten im Hochsommer – was das für die Vegetation bedeutet

Vielerorts sind die Blätter sind schon braun - früher als in anderen Jahren. Keystone

Wer derzeit in den Wäldern des Mittellands unterwegs ist, sieht hängende Köpfe: An auffällig vielen Bäumen lampen die gelbroten Blätter, der Waldboden ist bereits seit Ende Juli mit vertrocknetem Laub bedeckt. Die Bäume vertragen die enorme Hitze der letzten Wochen schlecht. Meteonews meldete gestern derweil den viertwärmsten Juli im Land seit Messbeginn im Jahr 1864. Der Hitzemonat folgt auf den zweitwärmsten je gemessenen Juni und den zweitwärmsten Mai. Bei mehreren Messstationen wurden mehr als 300 Sonnenstunden registriert, was an einigen Orten einen neuen Rekord markiert.

Katrin Meusburger, Forscherin an der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL erklärt:

«Momentan ist der Oberboden vieler Wälder fast vollständig ausgetrocknet, bereits ein wenig früher als im extremen Hitzejahr 2018»

Vor vier Jahren sei im Frühling besonders der März feuchter gewesen und die Wasserspeicher des Bodens hätten sich auffüllen können, weshalb die Bäume erst später gelitten haben als jetzt.

Holzwirtschaft könnte bald in Schwierigkeiten stecken

Die aktuelle Trockenheit setzt besonders Flachwurzlern stark zu. Betroffen sind vor allem Fichten, aber auch Buchen und der Ahorn gehören zu den leidenden Spezies. «Die Hitze allein ist nicht das Problem, diese halten Wälder und Bäume aus», erklärt Katrin Meusburger. «Aber zusammen mit dem trockenen Boden wird es schädlich». Die Bäume reagieren darauf nämlich mit dem Abwerfen der Blätter. Dieser Schutzmechanismus hilft zum Wassersparen, führt aber gleichzeitig dazu, dass weniger Fotosynthese betrieben wird. Die Folge ist eine Schwächung der Bäume.

Das wiederum macht anfällig für Pilzinfektionen und Schädlinge wie den Borkenkäfer, der sich besonders gern an geschwächten Fichten vergreift. Für die Forstwirtschaft ist das alles andere als eine gute Nachricht, hat sie sich doch eben erst von den niedrigen Holzpreisen der letzten Jahre erholt.

«Im Fall von solchen Extremereignissen müssen Förster Schadensbegrenzung betreiben, man handelt dann nicht aus waldbaulichen oder ökologischen Überlegungen», erklärt Lukas Friedli, Geschäftsführer von Wald-Klimaschutz Schweiz. Wenn aufgrund des Käferbefalls demnächst deutlich mehr Holz geschlagen werden muss, treibt das den Wert des Holzes wieder nach unten. Nur ein feuchter Herbst könnte die Lage noch entspannen. Danach sieht es laut Meteorologen momentan aber nicht aus.

Der langanhaltende Regenmangel bereitet grössere Probleme als erwartet

«Man sieht, dass ebenfalls Arten leiden, die wir bisher für sehr resistent hielten», erklärt Forscherin Meusburger und nennt dabei Weisstannen als Beispiel. Die Forschung ist diesbezüglich noch ganz am Anfang. Bisher konnten nicht alle Daten aus dem Extremsommer 2018 ausgewertet werden und viele Studien werden wegen des langen wissenschaftlichen Prozesses erst jetzt publiziert. So fanden Forscher der Uni Basel kürzlich heraus, dass Bäume bei Trockenheit viel früher kollabieren als angenommen. Denn eine Untersuchung im Wald zeigte, dass die Dehydrierung in Realität nicht linear fortschreitet, so wie das bei Laborstudien der Fall war.

Die Waldforschung konnte noch kein Patentrezept liefern, mit dem der Wald optimal geschützt werden kann. Eine mögliche Methode ist aber das Auslichten von kleineren Bäumen, die dem Boden viel Wasser entziehen, ohne dass sie eine grosse Krone haben, welche den Boden vor Austrocknung durch Sonnenlicht bewahrt. Das ist aber heikel, weil schnell zu viel Boden exponiert wird.

Der Wald wird in Zukunft ein anderer sein

Wegen den steigenden Temperaturen der letzten Jahre (siehe Grafik) wird sich die Zusammensetzung der Arten im Schweizer Wald ändern.

Aussterben werden die jetzt typischen Bäume laut Lukas Friedli von Wald-Klimaschutz Schweiz nicht. Sie würden aber seltener: «Die Fichte, die bis vor 60 Jahren im Mittelland noch flächig gepflanzt wurde, wird sich auf kleine, kühlere Orte zurückziehen – zum Beispiel in schattige Tobel an Nordhängen.»

Diese Ansicht teilt auch Andreas Rudow, Projektleiter und Dozent für Gehölzkunde an der ETH Zürich. «Es wird eine Verschiebung hin von Buchen zu Traubeneichen geben». Weitere trockentolerante Bäume, die insbesondere im Jura vermehrt vorkommen werden, sind beispielsweise die Waldföhre, der Feldahorn und Wildobstarten wie Mehl- oder Elsbeere.

Der Wald wird den Klimawandel überstehen, ist Lukas Friedli sicher. «Man muss aber festhalten, dass die Lage lokal gravierend sein kann.» Denn es gebe Förster, die während 30 Jahren ihren Wald mit Herzblut gepflegt hätten, und nun zuschauen zu müssen, wie ihr Lebenswerk zerfalle. Friedli sagt: «Man muss die Problematik aus zwei Blickwinkeln betrachten: aus dem Naturwissenschaftlichen und aus dem Menschlichen.» Denn die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihren Wald, Debatten über seine Zukunft erhitzen nicht nur in diesen heissen Tagen die Gemüter.

