Wandertipp «Warnung: Flumsrbärg macht süchtig» Hoch über dem Walensee findet man ein Stückchen Kanada. Und auch die eine oder andere Beiz. Renato Schatz 27.01.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhof Unterterzen liegt direkt am Walensee. Und gleich gegenüber die Talstation der Gondelbahn. Bild: Renato Schatz Insgesamt acht Personen passen in eine Gondel. Bild: Renato Schatz Einer der Höhepunkte, ohne dass wir nur einen Meter gewandert sind: der Blick aus der Gondel über den Walensee. Bild: Renato Schatz «Warnung: Flumsrbärg macht süchtig», steht auf dem T-Shirt geschrieben, das es neben der Station auf der Tannenbodenalp zu kaufen gibt. Bild: Renato Schatz Stärkung vor der Wanderung: Käse und Landjäger. Und ein Bier. Bild: Renato Schatz Das Restaurant Cresta neben der Station Tannenbodenalp. Drinnen: Kaffee und Skirennen. Draussen: Glühwein und Schlagermusik. Bild: Renato Schatz Es geht zwischen der Maschgenkammbahn und dem Sessellift hindurch Richtung Winterwanderweg. Bild: Renato Schatz Vorsicht vor den schnellen Skifahrerinnen und Skifahrern. Bild: Renato Schatz Wer der Rodelbahn begegnet, ist richtig. Bild: Renato Schatz Der Weg führt in den Wald. Bild: Renato Schatz Nebelfetzen wie Wattebäuschen an den Spitzen der Churfirsten. Bild: Renato Schatz Es wird dunkler und der Schnee etwas tiefer. Doch wenn nicht gerade Neuschnee liegt, sind Schneeschuhe nicht notwendig. Bild: Renato Schatz Wieder sehen wir den Walensee. Nur dieses Mal nicht durch eine verkratzte Milchglasscheibe. Bild: Renato Schatz Ein Stückchen Kanada. Bild: Renato Schatz Das Ziel unserer Wanderung: das Restaurant Seebenalp neben dem Grosssee. Bild: Renato Schatz

Die Wanderung im Überblick Start: Station Tannenbodenalp

Ziel: Station Tannenbodenalp

Strecke: 7,6 km

Wanderzeit: 2 h 50 Min

Aufstieg: 239 m

Abstieg: 239 m

Ausrüstung: Wasserfestes und gut gefüttertes Schuhwerk, Schneeschuhe ratsam bei Neuschnee, Wanderung für Kinderwagen ungeeignet

Gaststätten: Beiz neben der Station Tannenbodenalp, Restaurant Cresta, Colors, Molseralp, Seebenalp

Parkplätze: Auf der Tannenbodenalp reichlich vorhanden

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Zug nach Unterterzen, gleich gegenüber fährt die Achtergondel hoch zur Station Tannenbodenalp

Kartenmaterial: 1:25’000, Blatt 1154 Spitzmeilen (res)

1. Station Tannenbodenalp: Diese Wanderung ist fies. Denn die vermeintlich beste Aussicht bietet sich bereits, als man noch keinen einzigen Meter gewandert ist. In der Gondel von Unterterzen, die gleich gegenüber dem Bahnhof startet, nach Oberterzen. Durch die verkratzte Milchglasscheibe sehen wir den Walensee, der unter uns immer kleiner wird. Wir sehen auch die steilen Churfirsten, die sich an den See schmiegen und anfänglich noch in den Himmel zu ragen scheinen. Nach ein paar Minuten sind wir in Oberterzen. Wir bleiben sitzen, da wir zur Station auf der Tannenbodenalp wollen.

Der Blick aus der Achtergondel über den Walensee. Bild: Renato Schatz

Als wir oben ankommen, gehen wir ein paar Meter. Doch wir kehren um – und dann ein. Neben der Station hat es eine Beiz. Wobei: Der Raum ist eine eigentümliche Mischung aus Spunten, Antiquitätenladen und Fanshop. Unter dem Holzdach ist ein Davoser Schlitten angebracht, gleich darunter ein Haken, an dem T-Shirts hängen. Auf dem Vordersten steht: «Warnung: Flumsrbärg macht süchtig». Mal sehen. Wir trinken Calanda-Bier, bestellen dazu Landjäger und Käse, kommen mit einer Niederländerin ins Gespräch.

Wir laufen gestärkt los. Um die Ecke – weiter kommen wir nicht. Das «Cresta», habe ich gelesen, habe guten Kaffee. Und überhaupt, die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo läuft gerade. Also ins «Cresta». Skirennen, guter Service, Stärkung.

Das Restaurant Cresta. Bild: Renato Schatz

Nach 20 Minuten verlassen wir doppelt gestärkt das «Cresta». Auf der Terrasse: Schlagermusik und Glühweinstand. Wir widerstehen der Versuchung und folgen dem Menschenstrom dem grossen Parkplatz entlang, der voll ist. Es ist Wochenende, es ist kalt. Wer anderen nicht beim Skifahren zusieht, der fährt selber. Zwischen der Maschgenkammbahn und dem Sessellift hindurch Richtung Piste, wo Vorsicht geboten ist. Skifahrer und Snowboarder kommen an oder gehen los.

Der Winterwanderweg führt immer wieder durch Waldstücke. Bild: Renato Schatz

2. Rodelbahn: Wir folgen jener Skipiste, die unter dem Sessellift hindurch verläuft und stehen nach wenigen Minuten neben der Rodelbahn. Der Weg flankiert noch immer die Skipiste, ist nun aber mit Holzstöcken, deren Köpfe pink gefärbt sind, gekennzeichnet. Allmählich führt er in den Wald. Menschen gehen vor uns oder kommen uns entgegen. Wir sind nicht die Einzigen, die heute unterwegs sind. Keine fünf Minuten später teilt sich der Weg. Wir biegen rechts ab, umkurven ein Waldstück und verlassen gleichzeitig fürs Erste die Skipiste.

3. Rodelbahn: Etwa sieben Minuten später treffen wir wieder auf die Rodelbahn und wieder auf die Skipiste, die hier breit ist und steil. Erneut ist Vorsicht geboten, weil wir die Piste überqueren müssen und einige Skifahrerinnen und -fahrer schnell unterwegs sind.

4. Seebenstrasse: Zwei Menschen kommen uns mit Schneeschuhen entgegen. Wir tragen keine, es geht auch ohne, wenn nicht gerade neuer Schnee gefallen ist. Dickes, gut gefüttertes Schuhwerk mit Profil, das reicht heute.

Wir gehen auf der Seebenstrasse, hören das Knirschen des Schnees unter unseren Füssen, hören unseren Atem, denn es geht immer wieder hoch. Nie besonders steil, aber immer wieder aufwärts. Links und rechts immer wieder Bäume, Waldfetzen manchmal. Und unter uns irgendwann ein steiler Hang. Fünf ältere Männer auf Ski stehen vor dem Abgrund und posieren für ein Foto. Hinter ihnen der Walensee, der im Tal liegt und sich bis weit nach hinten zieht. Am Horizont der Zürichsee, keine Wolke über sich. Eine andere Welt. Ein bisschen Kanada, ein Postkartenausblick. Noch ein wenig schöner als vorher in der Gondel, weil wir nicht durch eine verkratzte Scheibe sehen müssen.

Wieder sehen wir den Walensee. Nur dieses Mal nicht durch eine verkratzte Milchglasscheibe. Bild: Renato Schatz

5. Winkelzahn: Wir wandern weiter parallel dem Walensee entlang. Wieder lässt sich jemand fotografieren, dieses Mal ein Pärchen. Wir passieren eine Hütte. Winkelzahn. Hört sich an wie etwas oder jemand aus einem «Harry Potter»-Film. Die Landschaft ähnelt jedenfalls jener aus den «Harry Potter»-Filmen im Winter. Gleich nach der Hütte eine Abzweigung. Wir wollen nicht nach Hogwarts, sondern zum Restaurant Seebenalp. Also ab durch die Mitte, geradeaus.

6. Grosssee: Es dauert nicht mehr lange, dann stehen wir auf einem Hügel. Und am Fusse dieses Hügels ein fünfstöckiges Haus, das Restaurant Seebenalp. Wir treten ein. Holzverkleidung, das Klacken von Skischuhen auf dem Boden. Das Gasthaus ist gut gefühlt. Auf einem kleinen Fernseher läuft wieder Skirennen. Kitzbühel, zweiter Lauf, Slalom der Männer. Ein Deutscher neben uns will bezahlen. «Hast du Bargeld dabei?», fragt jemand an seinem Tisch. «Klar, den Schweizern ist das Bargeld ja heilig.» Wir bezahlen unsere leckere Gerstensuppe mit Karte, das geht.

Gerstensuppe und Gerstensaft im Restaurant Seebenalp neben dem gefrorenen Grosssee. Bild: Renato Schatz

Erst als ich unsere Route später auf der Karte einzeichne, merke ich, dass das Restaurant an einem See liegt. Doch der Grosssee ist gefroren. Und weil auf dem Eis Schnee liegt, bleibt er verborgen.

«Auf Nimmerwiedersehen!» steht am Schluss der Wanderung auf einem Schild geschrieben. Ach was, wir kommen wieder. Bild: Renato Schatz

Wir treten den Rückweg an. Es ist dieselbe Route, nur sind wir jetzt schneller, weil es immer wieder abwärtsgeht. Dann, im Wald, wenige hundert Meter vor dem Ziel, der Tannenbodenalp, fällt uns ein Holzschild auf, das an einem Baum angebracht wurde. «Auf Nimmerwiedersehen!» steht darauf geschrieben. Der Flumsrbärg hat zwar nicht süchtig gemacht, ein Wiedersehen gibt es aber auf jeden Fall.