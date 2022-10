Wandertipp Vorbei an Schloss und Burg: Gemütliche Wanderung von Walzenhausen nach St.Margrethen Wer eine gemütliche Wanderung für den Sonntagnachmittag sucht, ist auf diesem Weg genau richtig. Auf dem gut eineinhalb-stündigen Marsch von Walzenhausen nach St.Margrethen gibt es einiges zu sehen. Krisztina Scherrer 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die Burgruine Grimmenstein thront über St.Margrethen. Bilder: Krisztina Scherrer (25. September 2022) Die Wanderung beginnt in Walzenhausen. Kurz vor der Kantonsgrenze sieht man den modernen Just-Bau. Vorbei an Kuhwiesen geht es in den Wald. Der Wanderweg führt die meiste Zeit durch den Wald. Die Burgruine Grimmenstein. Gegen Ende der Wanderung führt der Weg über eine Wiese... ... und einen schmalen Waldweg ins Dorf St.Margrethen.

Infos zur Wanderung Start: Walzenhausen

Ziel: St.Margrethen

Strecke: 6,0 Kilometer

Wanderzeit: 1 h 30 min

Aufstieg: 56,7 m

Abstieg: 326,7 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurant Gletscherhügel

Öffentlicher Verkehr: Walzenhauser Bähnli ab Rheineck, Bahnhof St.Margrethen

Landkarte:1:25'000, Blatt 108 (St.Margrethen – Diepoldsau)

Den Start der Wanderung macht das lauschige Walzenhauser-Bähnli, das jede halbe Stunde um fünf nach ab Bahnhof Rheineck fährt. Die rote Zahnradbahn rattert lärmend die 1,96 Kilometer den Hang in Richtung Walzenhausen hinauf. Ein – zugegeben kurzes – aber lohnenswertes Vergnügen. Bei gutem Wetter sehen die Passagiere, wie sich der Altenrhein an Rheineck vorbeischlängelt und schlussendlich in den Bodensee fliesst und die Fahrzeuge auf der Autobahn immer kleiner werden.

1. Walzenhausen

Links ist der Bodensee zu sehen. Bilder: Krisztina Scherrer (25.09.2022)

Im Appenzeller Dorf Walzenhausen angekommen, geht es den Strassen Dorf und Grund entlang in Richtung Kantonsgrenze. Nach wenigen Metern wechselt der Untergrund von Teer auf Kies. Zwischen grünen Kuhweiden führt der Weg hinein in den Wald.

Wer bei der nächsten Verzweigung das Schloss Weinberg sehen möchte, kann links abbiegen – nach ein paar Metern ist die mehrere hundert Jahre alte Schlosskellerei sichtbar. Der Weg in Richtung Burgruine geht aber rechts entlang, vorbei an Wiesen, Schafen und durch den dichten Wald.

2. Burgruine Grimmenstein

Die Ruine ist von der Feuerstelle aus sichtbar. Bild: Krisztina Scherrer

Von der mittelalterlichen Burgruine Grimmenstein ist zwar einiges nicht mehr zu sehen, doch die Mauerreste lassen darauf schliessen, dass dieses Gebilde einiges über Ritter zu erzählen hätte – wenn es nur könnte. Der Ausblick von der Burg ins Tal hinunter, kann hingegen kaum mit Worten beschrieben werden: Reben, See und Flüsse – eine einmalige Aussicht. Für Freundinnen und Freunde der gegrillten Wurst gibt es nur wenige Schritte mit Blick auf die Burg eine Feuerstelle.

3. Spielplatz Krokodil

Die Wanderung geht weiter in Richtung Spielplatz Krokodil. Über schmale und breite Pfade, vorbei an felsigen Wänden und über Holzbrücken, unter denen tosende Bächlein ins Tal hinunterfliessen. Der Spielplatz Krokodil bietet viel Platz und wird oft von ganzen Schulklassen besucht. Nebst den Spielgeräten gibt es auch dort Möglichkeiten zum Grillieren.

Das «Krokodil» – ein beliebtes Spielzeug! Bild: Krisztina Scherrer

4. Bahnhof St.Margrethen

Vom Krokodil aus geht es nur noch abwärts. Über eine Wiese führt der Weg auf einem schmalen Pfad bis zum Pfadiheim St.Margrethen. Über die Dietrichshaldenstrasse ist es nicht mehr weit zum Bahnhof, von wo aus regelmässige Züge fahren.