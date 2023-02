Wanderung von Rossrüti nach Zuzwil mit mystischen Eindrücken

Wandertipp Von Rossrüti nach Zuzwil: Eine Kurzstrecke mit mystischen Eindrücken bei Nebel Auf dieser kurzen Wanderung vom Furtbach in Rossrüti bis zum Zuzwiler Gemeindehaus erlebt man die mysteriöse Stimmung, die an die keltische und nordische Sagenwelt erinnert. Nicht zu steil, eignet sich dieser Ausflug für die ganze Familie. Elia Fagetti 09.02.2023, 05.00 Uhr

Hier beginnt die Reise... Elia Fagetti ... deren Weg schnell ansteigt... Elia Fagetti ... und weite Ausblicke bietet. Elia Fagetti Vorbei am Sportstall von Rossrüti geht es weiter. Elia Fagetti Wer seinen Hund dabei hat, kann sich hier mit «Säckli» eindecken. Elia Fagetti Ab und zu wird der Weg etwas steinig. Elia Fagetti Die Route kann man gut anpassen. Elia Fagetti Ein letzter Flecken Schnee kämpft ums Überleben. Elia Fagetti Forstwirtschaft begegnet einem unweigerlich. Elia Fagetti Aufgepasst: Manchmal sind Wegweiser etwas versteckt. Die gelbe Farbe hilft. Elia Fagetti Solch lichte Waldabschnitte laden zum Erkunden ein. Elia Fagetti Immer wieder wird der Weg durch die Waldabschnitte von offenen Wiesen unterbrochen. Elia Fagetti Metallkunst darf natürlich nicht fehlen. Elia Fagetti Wer wohl in diesem einsam stehenden Haus wohnt? Erinnert an die Kurzgeschichte «Das Gemiedene Haus» des Amerikaners Howard Phillips Lovecraft. Elia Fagetti An Kreuzungen wie dieser finden sich fast immer Wegweiser. Elia Fagetti Der Nebel gibt den Aussichten einen mysteriösen Touch. Elia Fagetti Mistelzweige erinnern gerne an Vogelnester. Elia Fagetti

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Furtbach, Rossrüti

Ziel: Bushaltestelle Gemeindehaus, Zuzwil

Strecke: 5,8 km

Wanderzeit: 1 h 30 min.

Aufstieg: 125 m

Abstieg: 186 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Pizzeria Bella Italia Zuzwil (Nossi Pic), 071 944 33 70

Öffentlicher Verkehr: Bus 722 von Wil in Richtung Weinfelden

Parkplätze: gibt es in Wil, wer von dort aus starten möchte

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blätter: 1073 Wil, 1074 Bischofszell.

1 Furtbach

Diese kurze Wanderung beginnt bei der Bushaltestelle Furtbach in Rossrüti. Einfach über einen Bus von Wil erreichbar, eignet sich diese Strecke für Jung und Alt. Man geht von der Haltestelle aus in Richtung Norden, bis man zur ersten Abzweigung nach rechts gelangt. Dort biegt man ab und folgt dem Strassenverlauf. Noch ist das Umfeld etwas vollgestellt mit Baustellen, doch schnell weicht der Anblick einer weiten Aussicht auf die verstreuten Siedlungen des Umlands.

Nach einem leichten Anstieg begegnet einem der Wald auf der rechten Seite. Auf der linken kommt der Sportstall Rossrüti. Wer seinen Kindern das Reiten beibringen will, kommt hier auf seine Kosten. Bei schlechtem Wetter sieht man jedoch kaum Pferde. Am Gebäude vorbeigegangen geht es, dem Weg rechts folgend, hinein in einen Waldabschnitt, der sehr licht ist und viel Platz zum Erkunden und Entdecken bietet.

Kommt man aus dem Wald, erblickt man ein historisches Wegkreuz und den Weiler Gampen, der zu Rossrüti gehört. Auf diesem Weg gibt es einige davon. Hier bietet sich ein Spiel für die ganze Familie an: alle historischen Wegkreuze finden.

2 Kussbänkli

Geht man durch den Ort weiter in Richtung Zuzwil, so trifft man unweigerlich auf eine Sitzgelegenheit, ein Bänkli der Liebe: das Kussbänkli. Von hier aus geht es wieder den Hang hinab in Richtung des Zuzwiler Dorfbachs. Zuerst folgt man der Strasse um eine Kurve bis kurz vorm Weiler Tüfenwies. Von hier geht es links in den Wald dem Wanderweg entlang. Jetzt gibt es zwei Routen, die man wählen kann. Zum einen geht es rechts dem Waldrand entlang, wobei man auf eine Feuerstelle mit Sitzbänkli trifft. Geht man links entlang, kommt man zum Dorfbach von Zuzwil. Man folgt dem zweiten Weg.

3 Dorfbach Zuzwil

Der Weg trägt einen Namen: der Chellhofweg. Dem Weg wird gefolgt, bis man zur Philosophenbrücke gelangt. Nach dem Überqueren des Holzes und einer Drehung nach rechts führt ein ruhiges Gewässer entlang der etwas lauten Strasse in Richtung Zuzwil. Dieser Weg ist Teil des Wanderwegs «Rund um Zuzwil», so wie viele Teile der Wanderung. So gelangt man auf schnellem Weg wieder ins Siedlungsgebiet.

4 Gemeindehaus Zuzwil

Danach geht es geschwind. Sobald man am «Chellhof »vorbeigeht, ist man auch schon in Zuzwil. Dem Wanderweg gefolgt trifft man auf das historisches Wegkreuz am Loberg. Hier bietet sich eine schöne Aussicht über ganz Zuzwil. Nach dem Wegkreuz geht es geradeaus weiter auf der Lobergstrasse bis zur Kreuzung. Hier dreht man sich nach links und geht immer der Nase nach bis zur katholischen Kirche Zuzwil. Hier geht es bergab zum Gemeindehaus, wo diese Wanderung endet. Vom Gemeindehaus von Zuzwil gibt es Busverbindungen zurück nach Wil. Wer sich verpflegen will, findet rund 100 Meter in Richtung Süden die Pizzeria Bella Italia.