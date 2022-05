Wanderung von Mannenbach-Salenstein bis nach Berlingen

Wandertipp Von Mannenbach-Salenstein bis nach Berlingen Diese kurze und knackige Wanderung ist für jeden geeignet. Sie führt die Wanderinnen und Wanderer den Arenenberg hinauf und an Rapsfelder vorbei. Im lichtdurchfluteten Wald bietet sich eine wunderschöne Aussicht auf den Untersee an. Felicitas Markoff 19.05.2022, 05.00 Uhr

Der Höhepunkt der Wanderung ist die wunderschöne Aussicht auf den Untersee. Bild: Felicitas Markoff

Start: Bahnhof Mannenbach-Salenstein

Ziel: Bahnhof Berlingen

Strecke: 5.5 km

Wanderzeit: 1 h 30 min.

Aufstieg: 141 m

Abstieg: 152 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung für geländefähigen Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Seerestaurant Hotel «Seestern»: 052 761 17 17

Öffentlicher Verkehr: Bahnhof Mannenbach-Salenstein bis Bahnhof Berlingen

Parkplätze: Gibt es am Bahnhof Mannenbach-Salenstein und Bahnhof Berlingen

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1033

1 Bahnhof Mannenbach-Salenstein

Der Frühling ist für eine Wanderung ideal. Die Blumen blühen und die Vögel zwitschern. Ein leichter Wind weht bei angenehm warmen Temperaturen. Diese Wanderung beginnt beim Bahnhof Mannenbach-Salenstein. Zuerst geht es an der Arenenbergstrasse entlang. Für einige Minuten geht es leicht hinauf bis sich eine wunderschöne Aussicht auf den Untersee anbietet. Weiter geht die Wanderung durch ein Wohnquartier. Hier gemütlich geradeaus laufen. Danach bei der Weinbergstrasse abbiegen. Dort angekommen geht es die Treppe hinauf. Dann dieser Strasse solange folgen bis die Wanderwegweiser zu sehen sind. Diesem Wegweiser Richtung Berlingen folgen.

2 Reben

Bei dem «Reben»-Schild angekommen, geht es auf der kurvigen Arenenbergstrasse für einige Minuten weiter. Auch hier laufen die Wanderinnen und Wanderer wieder durch ein Wohnquartier. Dann zur Eugensbergstrasse abbiegen. Kurz danach folgt ein Bauernhof. Dort angekommen trifft man auf schwarze und weisse Kühe die friedlich auf der Wiese grasen. Danach der Eugensbergstrasse solange folgen, bis der nächste Wegweiser erreicht ist.

3 Bänkli

Etwa in der Mitte der Eugensbergstrasse steht ein Bänkli unter einem Baum. Nach einer kurzen Pause geht die Wanderung weiter. Der Weg führt von der Strasse weg und über eine grosse Wiese, die in der Mitte gemäht wurde, um damit den Wanderweg zu signalisieren. Links ist ein grosses Rapsfeld zu sehen. Die gelben Blumen scheinen in der Sonne zu leuchten. Neben den Rapsfelder sind grüne Weiden zu sehen. Dieser Strasse für einige Minuten folgen bis der Weg in den Wald führt.

4 Wald mit Aussicht

Im Wald angekommen, scheint die Sonne zwischen den Bäumen immer wieder hervor. Die angenehm kühle Temperatur macht das Laufen im Wald besonders angenehm. Der Waldabschnitt ist nur von kurzer Dauer. Danach gelangt man auf die Strasse. Grosse Bäume links und rechts spenden hier genügend Schatten. Ein weiteres Bänkli lädt zum Verweilen ein. Weiter geht es geradeaus. Irgendwann trifft man auf Schafe, die gemütlich im Schatten liegen. Danach geht es ein längeres Stück durch den lichtdurchfluteten Wald. Bei der Louisenbergstrasse angekommen, bietet sich durch den Wald einen märchenhaften Ausblick auf den Untersee an. Danach dem Weg weiter folgen. Es geht danach etwas hinunter zur Brücke, die sich kurz vor der Ackergasse befindet.

5 Bahnhof Berlingen

Sobald der Wald durchquert ist geht es weiter hinunter Richtung Untersee. Der Ackergasse solange folgen bis sie fertig ist und dann links abbiegen und der Herbigstrasse weiter laufen. An dieser Strasse kann beim Seerestaurant Seestern eine Mahlzeit oder eine kühle Erfrischung eingenommen werden. Nach einer kurzen Stärkung dieser Strasse weiter geradeaus folgen bis die Seestrasse erreicht wird. Dann links abbiegen und für einige Minuten geht es direkt am Untersee weiter. Zwei Bänkli unter zwei Bäumen die sich direkt am See befinden laden zu einer letzten Pause ein. Danach dieser Strasse folgen und abbiegen und der Bahnhof Berlingen ist erreicht.