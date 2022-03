Wanderung vom Schwimmbad Weier in Berneck über Nonnenbommert

Wandertipp Viel Efeu, ein bisschen Kettensägenkunst und ein Pumptrack: Eine kleine Runde von Berneck aus Bikinifigur, Kondition und Trittsicherheit haben während des Winters wohl bei vielen ein wenig einbüssen müssen. Der kurze Rundweg eignet, sich um dem den Kampf anzusagen. Aber auch ohne grosse Vorsätze kann man auf der Route die Natur, den Blick ins Rheintal und so manches Kunstwerk geniessen. Text und Bilder: Saskia Ellinger 10.03.2022, 05.00 Uhr

Die tiefstehende Sonne strahlt auf der Kirchwaldstrasse durch die Bäume – schon für diesen Anblick lohnt sich der teils steile Aufstieg. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Gleich zu Beginn der Route befindet sich der Pumptrack. Das Stehen bleiben und Zuschauen wird oft belohnt, Kinder und Jugendliche zeigen was sie mit ihren Gefährten für Tricks machen können. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Die Hinterburgstrasse führt vorbei an einem Weingut und einem Pferdehof. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Ein umgefallener und mit Efeu verwachsener Baum verleicht dem Anblick einen gewissen Dschungel-Flair- Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Diese Jesusfigur, die direkt beim Weg steht, wurde mit der Kettensäge in das Holz geschnitten. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Kleine Farne spriessen aus der Steinwand, der Weg führt links an ihr vorbei. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Der Blick ins Rheintal. Hier deutlich erkennbar: Die Route verläuft – je nach Tageszeit – anfangs im Schatten. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Ein weiteres Kunstwerk, das etwas versteckter am Waldrand steht: Gesichter wurden in einen Baumstamm gesägt. Ist das vielleicht ein Schweizer Totempfahl? Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Der schmale Weg verläuft oft durch den Wald und erfordert wegen Wurzeln, Treppen und je nach Witterung auch Matsch einiges an Trittsicherheit. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Ein etwas älterer Wegweiser mit kleinen Schnitzereien auf der Kleestrasse zeigt die Richtung an. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022) Die Husenstrasse teilt den Rebhang eines Weinguts. Bild: Saskia Ellinger (Berneck: 12.02.2022)

Infos zur Wanderung Start: Berneck, Schwimmbad Weier

Ziel: Berneck, Schwimmbad Weier

Strecke: 5,23 km

Wanderzeit: 1 h 45 min

Aufstieg: 243 m

Abstieg: 243 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Wirtschaft zur Heimat»:

071 744 13 24. Üblicherweise ist diese nur sonntags geöffnet.

Öffentlicher Verkehr: Bus 302 von Heerbrugg in Richtung Berneck

Parkplätze: Gibt es beim Schwimmbad Weier

Kartenmaterial: 1:25’000 Blatt 1076 St.Margrethen.

1 Schwimmbad Weier, Berneck Die Wanderung beginnt beim Schwimmbad Weier. Dort kommen wir auch gleich am Pumptrack Mittelrheintal vorbei, wo vielleicht einige gleich wieder stehen bleiben: Kinder und Jugendlichen zeigen mit Scootern, Skateboards und Velos oder BMX-Rädern ihr Können und machen teils eindrucksvolle Tricks.

Im Anschluss hält man sich an der Kreuzung links und läuft auf der Hinterburgstrasse in Richtung Oberbuechholz.

Dutzende Stallplaketten zieren die Aussenwand.

2 Hinterburgstrasse Obwohl das nächste Teilstück entlang der Strasse unscheinbar wirkt, gibt es einiges zu sehen: Ein Mann putzt die Felgen seines Sportwagens, beim Weingut Tobias verlädt ein Lieferant Kisten mit Flaschen in einen Kastenwagen und bei einem Pferdehof kann man allerlei Stallplaketten bestaunen, die die Inhaber wohl an Turniere, Sporttage und Treffen erinnern sollen.

3 Kalkofen Nach wenigen Metern biegt man rechts auf einen kleinen Weg ab, der zuerst in Richtung Rebhang führt. Der Blick auf die Rebstöcke lässt das Ausmass der Arbeit erahnen, die die Pflanzen bedeuten. Die Route verläuft sogleich scharf links, sodass man sowohl dem Ausblick als auch dem Traum von einem Gläschen Wein den Rücken zukehrt.

Dschungel-Flair im Rheintal.

Es geht weiter auf einem Waldweg. Dieser führt über eine kurze Brücke. Ein umgefallener Baum, der fast vollkommen von Efeu umwachsen ist, bietet einen gewissen Dschungel-Flair im Rheintal. Kurz darauf sieht man am Wegrand eine in einen Baumstamm gesägte Jesus-Figur, und schon gleich weiss man sich wieder in der Schweiz, ansonsten wäre es wahrscheinlich eher Tarzan gewesen.

Eine Jesus-Figur, die mit der Kettensäge gemacht wurde.

Weiter geht es auf einem Trittpfad über eine Wiese. Je nach Wetter ist dieser recht matschig, die feinen Sonntagsschuhe lässt man besser zu Hause. Auch sollte man die Route wohl eher meiden, wenn es am Vortag viel geregnet hat.

4 Oberbuechholz Der Pfad führt zuerst einem Wald entlang und schliesslich in ihn hinein. Velospuren im Matsch lassen erahnen, dass die Strecke auch von Mountainbikern genutzt wird. Anschliessend geht es eine steile Treppe hinauf.

Der Ackerweg Richtung Nonnenbommert.

Danach quert man eine Strasse und läuft einen Ackerweg Richtung Nonnenbommert entlang. Nach etwa hundert Metern führt die Route rechts in einen Wald hinein. Der Wegweiser ist kaum zu übersehen. Aber auch ein Baumstamm, der mit der Kettensäge bearbeitet wurde und nun einige Gesichter hat, kennzeichnet den Zeitpunkt zum Abbiegen.

Ein «Totempfahl» im Rheintal.

Der Pfad durch den Wald ist schmal, mit Wurzeln verwachsen und durch nasses Laub sowie Lehm teils rutschig.

5 Kirchwaldstrasse Auf der Kirchwaldstrasse angekommen, ist der Weg wieder eben und breit, man muss nicht ganz so genau darauf achten, wo man hintritt. Die Route folgt dem Wegweiser Richtung Kalkofen. Jedoch kann sie an dieser Stelle beliebig verlängert werden, falls man noch nicht genug hat. Das Försterwegli beispielsweise bietet die Möglichkeit, den Rundweg zu erweitern und gleichzeitig einen anderen Blick ins Rheintal.

Auf der Felselistrasse scheint die Sonne durch die Bäume.

6 Felselistrasse Bei einer weiteren Kreuzung folgt die Route dem Weg Richtung Reute auf der Felselistrasse. Entgegen der Betitelung als Strasse handelt es sich hier aber, wie auch schon bei der Kirchwaldstrasse, um einen breiten Waldweg, der eigentlich aus Schotter und Erde besteht.

7 Kleestrasse Die Kleestrasse führt wieder hinab ins Tal. Vorbei an mehreren Gehöften und einzelnen Häusern schlängelt sich die Route durch die Natur. Wer ein waches Auge hat, kann hier allerlei Tiere und auch weitere Kunstwerke aus Holz entdecken.

8 Husenstrasse Die Husenstrasse verläuft dem Rosenberg entlang und quer durch den Rebhang. Wer sich mit einer typischen Schweizer Spezialität oder einem wohltuenden Getränk stärken will, kann in die Wirtschaft zur Heimat einkehren. Das Gasthaus hat nur sonntags geöffnet. Ein Besuch lohnt sich aber, vor allem, wenn man einen Platz auf der Terrasse ergattern kann. Diese bietet mit amüsanten Schildern und verwachsenem Dach eine besondere Atmosphäre.

Die Husenstrasse verläuft quer durch den Rebhang.

Auf dem Weg zurück ins Tal kann man schon von weitem das Schwimmbad Weier und damit den Ausgangspunkt sehen. Wie man diesen erreicht, eröffnet sich spätestens jetzt auch jedem, der sich beim Navigieren nicht allzu sicher fühlt.

9 Hinterburgstrasse Nachdem man die Husenstrasse hinter sich gelassen hat, biegt man nur noch nach rechts auf die Hinterburgstrasse ab und befindet sich wieder am Ausgangspunkt.