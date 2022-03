Wanderung von Urnäsch über Schönengrund nach St. Peterzell

Wandertipp Steiler Aufstieg wird belohnt: Vom Appenzellerland ins Toggenburg Die Wanderung von Urnäsch nach St.Peterzell ist Teil des Jakobswegs. Zuerst geht es steil in die Höhe, dann flach weiter, bis zum Abstieg. Mal ist es sonnig und warm, mal schattig und kalt – der Ausblick: unbezahlbar. Krisztina Scherrer 24.03.2022, 05.00 Uhr

Am Bahnhof Urnäsch starten viele Wanderungen... Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Perfekt für den ersten Zwischenhalt. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Der Ausblick auf den Hohen Kasten. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Die Wiesen, die im Schatten liegen, sind noch verschneit. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Bevor man das Hintereggli erreicht, geht es durch den Wald. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Vor allem am Anfang der Wanderroute ist der Aufstieg zum Teil harzig. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Ab durch den Wald: Der Weg ist mit dem ganzen Schnee leider nicht so gut ersichtlich. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Jetzt geht es wieder «abwärts» in Richtung Schönengrund. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Das Dorf Schönengrund. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) Der Weg zwischen Schönengrund und St. Peterzell verläuft parallel zur Kantonsstrasse. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022) In St. Peterzell angekommen, gibt es Einkehrmöglichkeiten oder man kann sich die ehemalige Propstei anschauen. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022)

Infos zur Wanderung Start: Urnäsch, Bahnhof

Ziel: St.Peterzell, Propstei

Strecke: 11,31 km

Wanderzeit: 3h 10 min

Aufstieg: 400 m

Abstieg: 450 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Schäfli», «Ochsen», «Gasthaus Mühle» oder «Frohsinn» in Schönengrund. «Schäfle» in St.Peterzell.

Öffentlicher Verkehr: Zug von Herisau bis Urnäsch, Bus von St.Peterzell bis Herisau

Parkplätze: Beim Bahnhof Urnäsch oder Herisau

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt 2514 Säntis-Churfirsten und 1094 Degersheim.

1. Bahnhof Urnäsch

Urnäsch ist von Herisau aus ganz einfach zu erreichen, die Zugfahrt dauert nur 15 Minuten. Die Wanderung führt direkt aus dem Dorfkern, den Hügel hinauf und beginnt mit dem strengsten Teil: dem Aufstieg. Während sich die Tüfenbergstrasse den Hang hinauf schlängelt, führt der Wanderweg querfeldein über Wiesen.

2. Aussichtspunkt mit Bänkli

Ein herrlicher Ort für den ersten Zwischenhalt. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022)

Bevor es von der Wiese wieder auf einen kurzen Strassenabschnitt geht, steht da ein Bauernhaus, davor ein grosser Baum mit Bänkli – perfekt für den ersten Halt. Wenn das Wetter stimmt, sind der Hohe Kasten und der Kronberg zu sehen.

Allzu lange dort zu verweilen, geht nicht – der Hofhund gibt einem nach wenigen Minuten bellend zu verstehen, man solle doch «bitte» weitergehen. Recht hat er, die Wanderung hat ja gerade erst begonnen.

Zurück auf der Strasse, führt die Route in Richtung Oberer Buchen vorbei an einzelnen Bauernhöfen. Kurz vor dem Oberen Buchen geht es weg von der Strasse, wieder auf eine Wiese. Ein letzter Blick auf den Hohen Kasten, dann wird der Wanderweg von Bäumen verschluckt. Jetzt ist es für kurze Zeit schattig und frisch. Die Route führt weiter durch den Wald. Es geht wieder auf eine grosse Wiese, vorbei an einem Bauernhof, bis der Pfad erneut zwischen den Bäumen verschwindet. Nach wenigen Minuten ist das Hintereggli erreicht.

Der Blick in Richtung Hoher Kasten. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022)

3. Schönengrund

Weiter geht die Wanderung: Der Weg schlängelt sich über Teerstrasse und Kieswege bergab durch eine malerische Landschaft. Langsam kommt das Appenzeller Dorf Schönengrund näher. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten, um einzukehren.

Das Dorf Schönengrund. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022)

4. Bänkli zum Verweilen

Zurück auf der Route 44, geht es raus aus dem Appenzellerland und rein in den Kanton St.Gallen. Die Grenze verläuft parallel zum Tüfenbach, der überquert werden muss. Wer kurz vor dem Ziel noch einmal verweilen will, kann es sich auf einem Bänkli mit Blick auf die Hügellandschaft gemütlich machen.

Kurz vor St.Peterzell führt der Wanderweg durch eine hüglige Landschaft. Bild: Krisztina Scherrer (27.02.2022)

5. und 6. Ehemalige Propstei und Bushaltestelle St.Peterzell

In St.Peterzell angekommen, geht es weiter zur ehemaligen Propstei. Gleich dort befindet sich auch die Bushaltestelle, von der alle 30 Minuten ein Bus nach Herisau fährt. Wer sich vor der Heimkehr noch belohnen will: Gegenüber von der ehemaligen Propstei gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

