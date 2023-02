Rund um Engelburg und Tannenberg: Sonntagswanderung mit Ausblick

Wandertipp Rund um Engelburg und den Tannenberg – Sonntagswanderung mit Höhenmetern Mit schönen Ausblicken, einigen Höhenmetern und angenehmen Wegen führt diese Wanderung oberhalb von Engelburg unter dem Tannenberg vorbei zurück zum Dorfplatz Engelburg. Elia Fagetti 23.02.2023, 05.00 Uhr

Bilder: Elia Fagetti

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Engelburg, Dorfplatz

Ziel: Bushaltestelle Engelburg, Dorfplatz

Strecke: 8,1 km

Wanderzeit: 2 h 10 min.

Aufstieg: 251 m

Abstieg: 251 m

Ausrüstung: gutes Schuhwerk, Wanderung teilweise für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurant Hohfirst, 071 433 11 49

Öffentlicher Verkehr: Bus 120 oder 121 von St. Gallen in Richtung Engelburg

Parkplätze: gibt es beim Restaurant Hohfirst

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25’000, Blätter: 1074 Bischofszell, 1075 Rorschach

1 Engelburg, Dorfplatz

Diese Wanderung beginnt und endet am Dorfplatz von Engelburg. Hier findet sich auch die Bushaltestelle und für diejenigen, die mit dem Elektroauto anreisen, eine Ladestation.

Zuerst geht es bergauf in Richtung Tannenberg. Der Strasse folgend gelangt man aus Engelburg an eine Abzweigung, die mit den vertrauten gelben Täfelchen ausgestattet ist. Hier biegt man vor dem Jägerhaus links ab.

Im Hintergrund wird man immer von den Bergen und dem Blick auf diese begleitet. Bild: Elia Fagetti

Entlang der Bilchenstrasse liegen mehrere Landwirtschaftsbetriebe. Je nach Tageszeit sieht man die Bauern arbeiten und die Kühe auf den Weiden grasen. Man folgt der Strasse, bis man über den Tüfentobelbach gegangen ist und zu einem Bauernhof mit Kreuzung kommt. Hier ist man im Secki.

2 Kreuzung Secki

An der Kreuzung angelangt, geht man weiter nach links dem ausgeschriebenen Wanderweg entlang. Schaut man in Gehrichtung links, so bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Berge und die verstreute Zivilisation, die sich in die Täler unter den Gipfeln schmiegen.

Folgt man weiter der langen und gewundenen Strasse gelangt man früher oder später an eine Abzweigung, bei der es steil nach oben geht. Kurz bevor die Steigung so richtig anzieht, kann man sich auf einer Bank ausruhen.

Für den Aufstieg wird man mit einer immer schöner werdenden Aussicht belohnt. Der Strasse folgend, gelangt man zu einer Kreuzung. Links geht es den Hang hinab in Richtung Ätschiberg. Man folgt aber dem rechten Weg, welcher früher oder später zum Hohfirst führt.

3 Hohfirst

Entlang der Hauptstrasse gibt es eine Bushaltestelle, einen Parkplatz und das Restaurant Hohfirst. Wer mit dem Auto anreist, beginnt und endet die Wanderung mit Vorteil an dieser Stelle und kehrt zum Schluss ins Restaurant ein. Auch für diejenigen, die in Engelburg starteten, bietet sich das Restaurant für eine Verpflegungspause an.

Ob gerastet wird oder nicht, es geht in Richtung Tannenberg weiter. Sobald man nach der Kreuzung an die erste Verzweigung gelangt, nimmt man den rechten Weg. Es geht etwas bergauf, doch nach einer Weile gelangt man zu einigen Häusern. Eines der Häuser hat rote Fensterläden und eine Wetterstation vor der Tür. Hier biegt man links ab und folgt dem Kiesweg weiter bis zum Eingang in einen Waldabschnitt.

Als Nächstes folgt man dem gelben Wegweiser, der Weg führt zuerst etwas nach unten, dann wieder hoch. So gelangt man zum Kreisel an der Tannenbergstrasse. Nur ein kleines Stück der Strasse folgend, trifft man auf «Guido» – eine Bank aus hellem Holz.

Das Bänkli «Guido» lädt zum Verweilen ein. Bild: Elia Fagetti

4 Guido

Es bietet sich an, auf Guido Rast zu machen und etwaige Verpflegung einzunehmen. Zudem eignet sich die Pause, um den Ausblick, der sich einem bietet, zu geniessen.

Nach der Rast geht es weiter in Richtung Locherhof. Man folgt der Tannenbergstrasse bis zur ersten Verzweigung und nimmt den rechten Weg. Dieser führt wieder an die Hauptstrasse. Diese schnell überquert, geht es über den Ochsenweidweg weiter.

Kurz vor dem Ende dieser Kuhweide dreht man nach links ab und folgt dem Weg in den Wald hinein. So schnell man in den Wald gelangt, so schnell ist man auch wieder draussen. Weiter geht es den Hang hinunter an einem Bauernhof vorbei, der einem bekannt vorkommen sollte: Man befindet sich wieder an der Kreuzung Secki.

5 Kreuzung Secki

Nun geht es den Weg zurück nach Engelburg. Wer seine Wanderung jedoch im Hohfirst begann, kann dem Wanderweg folgen. Nach rund zwei Stunden und ein paar zerquetschten Minuten erreicht man den Dorfplatz Engelburg beziehungsweise den Hohfirst. Eine gute Strecke für Familien mit Kindern. Der Weg ist nicht zu anstrengend für die Eltern, aber fordernd genug, dass die Kinder am Schluss des Tages ihren Spass hatten. Es hat genügend Möglichkeiten, sich auf dem Weg auszuruhen und sich zu verpflegen.