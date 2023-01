Wanderung für jung und alt entlang des Waldlehrpfads Fischingen

Start: Forstbetrieb Fischingen-Tobel.

Ziel: Forstbetrieb Fischingen-Tobel.

Strecke: 2,1 km.

Wanderzeit: 1 h.

Aufstieg: 104 m.

Abstieg: 104 m.

Ausrüstung: gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Grillplatz am Anfang des Rundweges vorhanden. Café Dorf 16, Restaurant Tannzapfen und Restaurant Brückenwaage in der Nähe.

Öffentlicher Verkehr: Bus 734 von Wil in Richtung Fischingen, Haltestelle «Fischingen, Scheidweg».

Parkplätze: Forstbetrieb Fischingen-Tobel, Fussballplatz FC Dussnang, Sekundarschule Fischingen.

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1073 Wil.