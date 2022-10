Eine herbstliche Wanderung entlang der St.Galler Kantonsgrenze

Wandertipp Hoch und runter: Eine Wanderung entlang der Kantonsgrenzen lockt mit herbstlichen Farben Die Blätter und das Laub verfärben sich. Das bietet die Gelegenheit, den grünen Kreis um St.Gallen zu bewandern. Eine dieser Wanderungen führt von Winkeln am Gübsensee vorbei ins Riethüsli. Elia Fagetti 13.10.2022, 05.00 Uhr

Ein lauschiger Ort zum verweilen. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Beginn der Wanderung kurz nach der Haltestelle Bahnhof Winkeln. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Kurz bevor man zum Gübsensee gelangt, kommt man am Werkhof Winkeln und dazugehörigen Umspannwerk vorbei. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Beim Weg um den Gübsensee angekommen, sieht man auf fast die ganze Stadt. Wenn nur nicht der Nebel wäre. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Der Gübsensee ist auch bei dürftigem Wetter ein schöner Anblick. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Beim Badeplatz hat es nicht nur eine Feuerstelle und einen Wasserspender, es hat auch genügen Sitzgelegenheiten zum verweilen. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Der Weg durch den Wald wird immer wieder durch solche offenen Passagen aufgehellt. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Die Wanderung zeichnet sich nicht nur durch schöne Vistas aus, sondern auch durch solche langen Baumfluchten. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Sobald man links an der Haggenbrücke runter ins Flusstal geht, eröffnet sich einem dieser Ausblick. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Der Aussicht nach könnte man hier auch mitten im Appenzellerland sein. Befindet sich aber auf dem Störgel kurz vor der Gaststätte Schäfli. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Die kleinen Rinsale aus Wasser fliessen in regelmässigen Abständen den Hang hinunter. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Der Blick in die Natur lohnt sich: Es gibt immer etwas zu entdecken. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Ein kleiner Aussichtspunkt beim Badeplatz. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Nach dem Aufstieg geht es wieder bergab. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Entlang des Gübsensees spaziert es sich in entspannter Atmosphäre. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Nach etwa der Hälfte des Weges um den Gübsensee kommt man an dieser Feuerschale vorbei. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Hinter der Feuerstelle bietet der offene Wald eine gute Spielfläche für Kinder, wenn die Eltern am grillen sind. Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022) Was sich wohl hinter diesem Stein verbirgt? Bild: Elia Fagetti (St.Gallen, 9.10.2022)

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Winkeln Bahnhof, St.Gallen

Ziel: Haltestelle Riethüsli, St.Gallen

Strecke: 9,4 km

Wanderzeit: 2 h 45 min.

Aufstieg: 407 m

Abstieg: 312 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Restaurant «Gübsen», Restaurant «Bären»; mehrere Feuerstellen entlang der Route

Öffentlicher Verkehr: Bus 1 von St.Gallen in Richtung Winkeln

Parkplätze: gibt es beim Restaurant «Gübsen»

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1094 Flawil-Herisau; Blatt: 1065 St.Gallen Appenzell.

1 Winkeln

Entlang der Strecke steigt der Weg immer wieder in die Höhe, nur um dann gleich wieder in die Tiefe zu führen. So auch zu Beginn der Wanderung. Von der Bushaltestelle Bahnhof Winkeln aus geht es in Richtung Hang. Nach einigen Metern geht es nach links am Kreisel vorbei in Richtung Gübsensee. Die Strasse wird von vielen Autos gesäumt und die Menschen spazieren friedlich um den See. Die Wanderung führt dabei am unteren Teil des Sees entlang.

Schnell gelangt man über den Kiesweg zu einem Ausläufer des Ufers. Hier befindet sich der Badeplatz des Sees. Wer sich an einem schönen Sonntag verpflegen will, findet auch mehrere Feuerstellen und einen Wasserspender. Auch kann man hier noch schnell auf das WC, bevor der Löwenteil der Wanderung beginnt.

Dem knirschenden Uferweg entlang gelangt man zu einem kleinen Waldabschnitt. Gleich zu Beginn des Abschnittes befindet sich auf der linken Seite eine weitere Feuerstelle. Hinter dieser geht es hoch in den Wald. Dank der weit auseinanderstehenden Bäume kann sich eine Familie hier verpflegen, ohne dass die Eltern die Kinder aus den Augen verlieren. Und jedes Kind, das schon einmal in einer Waldspielgruppe war, wird sich hier sicher wohlfühlen.

2 Gübsensee Damm

Ein kleines Stück weiter gelangt man auch schon zum Damm des Stausees. Auf der linken Seite befindet sich das Restaurant Gübsen und ein Parkplatz. Die Wanderung führt jedoch über den Damm weiter. Der Weg dahinter führt über den Sturzeneggtunnel hoch in den gleichnamigen Weiler. Dem Weg gefolgt, kommt man nach einigen Minuten des Aufstiegs an eine Kreuzung. Hier hält man sich links. Kurz darauf erblickt man auch schon das nächste Restaurant: den Bären. Je nachdem, wie viele Autos vor dem Gasthaus stehen, kann man abschätzen, ob man verweilen möchte. An Sonntagen scheint das Lokal gut besucht zu sein.

Am Restaurant vorbei, gelangt man erneut an eine Kreuzung. Hier hält man sich rechts und steigt ins Tal des Flusses Urnäsch hinab. Wer hier ein bisschen verweilt, kann eine schöne Aussicht ins Tal geniessen. Unten angekommen, befindet man sich im Kubel.

3 Kubel

Unten im Tal geht man über eine schöne, überdachte Holzbrücke. In der Mitte des Übergangs hat es ein Fenster, durch das sich ein sehr schönes Bild des Flusses offenbart. Folgt man der Strecke weiter, geht es ein steiles Stück nach oben, bevor man Lenggeren kommt. Die Bauernhöfe hier geniessen den Blick über weite Teile der Ostschweiz. Vereinzelt stehen Kühe auf den Weiden, fressen Gras und muhen, wenn man etwas zu nahe an ihnen vorbeigeht. Man folgt der Strasse weiter bis zum Gasthaus Schäfli. Hier biegt man links ab und geht auf die Haggenbrücke zu. Bevor man diese erreicht, fällt ein bunt bemalter Holzkasten zur linken Seite der Strasse auf: eine Imkerstation.

Vor der Haggenbrücke angekommen, folgt man dem Weg links hinunter ins Flusstal der Sitter. Nach einem etwas steilen Abstieg gelangt man zum Ufer des Flusses. Ein etwas kiesiger, aber dennoch idyllischer Strand und herbstlich farbige Bäume laden zum Verweilen ein. Doch unser Weg geht weiter über die Grosse Hüslibrugg. Nach dieser geht es geradeaus weiter und nicht über die kleine Hüslibrugg.

Folgt man der Strasse, gelangt man nach etwa zehn Minuten zur Brücke bei der Nordmühle.

4 Brücke bei der Nordmühle

Über diese Brücke geht es weiter auf der Haggenstrasse bis zur ersten Verzweigung. Hier dreht man nach rechts ab und geht in Richtung Sonnenhalde. Noch ein Stück weiter kommt erneut eine Verzweigung. An dieser steht ein Briefkasten mit der Aufschrift «Lueg emol inä, s hät öppis dinä». Was sich darin befindet, wird an dieser Stelle nicht verraten. Soviel sei gesagt: Der Kasten wird vom Biohof «Wilenhof» betrieben.

Direkt nach der Abzweigung hoch zum Biohof geht es in einen langen Korridor durch den Wald. Im Herbst erstrahlt der Wald mit seinen gelben und orangenen Farbtönen. Genau deshalb lohnt sich diese Wanderung auch im Herbst, denn die Route führt regelmässig durch schöne Waldabschnitte und wird zwischenzeitlich durch die Appenzeller Landschaft mit Weiden und Streusiedlungen aufgelockert. So bietet die Wanderung für alle etwas.

Die Wanderung verzeichnet ab hier keine Verzweigungen mehr. Ganz einfach dem Weg folgend, gelangt man nach rund einer halben Stunde ins Quartier Liebegg. Zuvor wird man mit dem Klang des rauschenden Wassers des Wattbachs belohnt. Die friedliche Stimmung wird ergänzt durch Vogelgeräusche und das vereinzelte Bellen von Hunden auf Spaziergang.

5 Riethüsli

Nach dem sanften Aufstieg ins Quartier Liebegg ist die Bushaltestelle Riethüsli nur noch einen Katzensprung entfernt. Von hier aus ist man in ungefähr zehn Minuten am Bahnhof St.Gallen.

Die Wanderung bietet sich auch dann an, wenn man zum Beispiel nach Winkeln respektive in die AFG Arena will, um ein Heimspiel des FC St.Gallen zu schauen.