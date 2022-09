Wandertipp Einmal rund um Oberhelfenschwil: Das All-inclusive-Panorama für Wandermuffel Eine tolle Aussicht muss man sich nicht immer mühsam verdienen. Das beweist der Kneippweg in Oberhelfenschwil. Die kurze Rundwanderung hält schöne Aussichten, erfrischende Brunnen und am Schluss sogar Liegestühle bereit.

Diese Wanderung bietet eine beeindruckende Aussicht über das Dorf Oberhelfenschwil und auf den Säntis. Bild: Judith Schönenberger Die Wanderung auf dem Kneippweg beginnt und endet mitten im Dorf, beim Volg Oberhelfenschwil. Hier geht es nach links der Strasse entlang. Bild: Judith Schönenberger Nach wenigen hundert Metern wartet die erste Station auf dem Kneippweg. Ein Schild erklärt den Storchenschritt. Bild: Judith Schönenberger Nach dem ersten Brunnen führt der Weg zuerst abwärts. Die Strasse geht bald in einen Kiesweg über. Bild: Judith Schönenberger Der Kiesweg führt durch Wäldchen an einigen Ställen vorbei zu einem Wegweiser. Bild: Judith Schönenberger Auf dem Kneippweg geht es nach rechts weiter in Richtung Oberer Geissberg. Bild: Judith Schönenberger Hier wird der Weg schmaler und führt über Kuhweiden. Bild: Judith Schönenberger Bald kommt die Antenne auf dem Oberen Geissberg in Sicht. Der nächste Kneippbrunnen ist nicht mehr weit. Bild: Judith Schönenberger Auf dem Oberen Geissberg ist ein Armbad angesagt. Danach geht es direkt am Bauernhaus vorbei dem Kiesweg entlang. Bild: Judith Schönenberger Links erstreckt sich der Blick über das Fürstenland. Im Vordergrund ist Bütschwil zu sehen, im Hintergrund Mosnang. Bild: Judith Schönenberger Der Kneippweg führt dann nach rechts über einen schmalen Wiesenweg den Hang hinauf. Von hier an ist Barfuss-Gehen ausdrücklich erlaubt. Bild: Judith Schönenberger Den Holzpfählen entlang geht es auf ein Wäldchen zu. Hinter den Büschen versteckt sich die Grillstelle Geissberg. Bild: Judith Schönenberger Nach der Grillstelle führt der Weg zuerst dem Waldrand entlang und dann wieder in den Höggwald hinein. Am Wegrand stehen wieder einige Tafeln, die über das Kneippen informieren. Bild: Judith Schönenberger Nach dem Höggwald ist von weitem bereits das Restaurant Frohe Aussicht zu sehen. Bild: Judith Schönenberger Bei diesem Restaurant ist der Name Programm. Bild: Judith Schönenberger Links der Säntis, rechts die Churfirsten: Das lässt Wanderherzen höher schlagen. Weiter geht es nach links der Strasse entlang. Bild: Judith Schönenberger Bei der nächsten Kreuzung beim Parkplatz Freudenberg führt der Kneippweg geradeaus und dann nach links an einem üppigen Bauerngarten vorbei. Bild: Judith Schönenberger Nach dem Bauerngarten geht es nach rechts und das Windrad kommt in Sicht. Bild: Judith Schönenberger Von hier aus reicht der Blick bei gutem Wetter mindestens bis zu den Hausbergen der Ostschweiz. Bild: Judith Schönenberger Nun führt der Weg über eine Wiese, die Grillstelle und Liegestühle sind nicht mehr weit. Bild: Judith Schönenberger Open-Air-Kino einmal anders: Auf den Liegenstühlen lässt sich das Bergpanorama bestens betrachten. Bild: Judith Schönenberger Ist's der Aussicht genug, führt der Weg über die Wiese hinab an der Primarschule Oberhelfenschwil vorbei ins Dorf. Bild: Judith Schönenberger Der Spielplatz bei der Primarschule lädt besonders Familien zu einer Pause ein. Bild: Judith Schönenberger Der Kneippweg endet dort, wo er angefangen hat: beim Parkplatz an der Dorfstrasse. Die Bushaltestelle ist von hier aus ebenfalls nicht weit. Bild: Judith Schönenberger

Infos zur Wanderung Start: Parkplatz Dorfstrasse, Oberhelfenschwil

Ziel: Parkplatz Dorfstrasse, Oberhelfenschwil

Strecke: 4,4 km

Wanderzeit: 1 h 30 min

Aufstieg: 180 m

Abstieg: 180 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurant Frohe Aussicht, Restaurant Rössli, Restaurant Dorfplatz

Öffentlicher Verkehr: Mit der Buslinie 771 bis zur Haltestelle Oberhelfenschwil, Dorf

Parkplätze: An der Dorfstrasse oder beim Freudenberg

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25’000, Blatt: 1093 Hörnli, 1094 Flawil-Herisau-Brunnadern-Schwellbrunn.

Während andere für eine wunderschöne Aussicht auf Säntis und Churfirsten in den Alpstein pilgern, sei bequemeren Wanderinnen und Wanderern der Kneippweg in Oberhelfenschwil empfohlen. Wer den kurvigen Anfahrtsweg und die nicht allzu schwere Wanderung auf sich nimmt, wird mit einem 360-Grad-Rundumblick auf den Ostschweizer Hausberg und das Fürstenland belohnt. Und überlaufen ist hier im Toggenburg höchstens der Parkplatz des Dorfladens, wenn in der Sekundarschule nebenan die Töfflimädchen und -buben Schulschluss haben.

1 Parkplatz Dorfstrasse, Oberhelfenschwil

Der Kneippweg Oberhelfenschwil startet mitten im Dorf vor dem Volg. Gleich daneben an der Dorfstrasse befindet sich der öffentliche und kostenlose Parkplatz. Die Bushaltestelle Oberhelfenschwil, Dorf ist ebenfalls nicht weit. Unterhalb des Volgs markiert eine Tafel den Beginn des Kneippwegs. Es geht der Bogenstrasse entlang zum ersten Kneippbrunnen. Dort heisst es Schuhe ausziehen und den Storchenschritt ausprobieren.

Eine Tafel erklärt genau, was am ersten Kneippbrunnen zu tun ist. Bild: Judith Schönenberger

Sind die Füsse wieder trocken, führen eine Strasse und dann ein Feldweg unterhalb des Dorfs aus Oberhelfenschwil hinaus. Der Weg steigt wieder leicht an und führt an einem Hühnerstall und Kuhweiden vorbei.

Bereits am Anfang der Wanderung ist die Aussicht – auf Berg und Tier – beeindruckend. Bild: Judith Schönenberger

Bei einem Rinderstall informiert eine Tafel an einem Wegweiser über den Erfinder des Kneippens, Sebastian Kneipp. Der an Lungentuberkulose erkrankte Priester wurde bereits als 30-Jähriger tot gesagt, lebte dann aber noch einige Jahrzehnte länger, weil er das Kaltbaden als Therapie für sich entdeckte. Unsterblich macht das Kneippen zwar nicht, gesund scheint es aber allemal zu sein. Nach dem Informationshappen steigt der Weg leicht an. Ziel ist der Obere Geissberg, den man rund 35 Minuten nach Wanderstart erreicht.

2 Oberer Geissberg

Am westlichsten Punkt der Wanderung wird es wieder nass. Ein Armbad steht auf dem Programm. Nach dem Wandern in der Sonne ist das eine willkommene Abkühlung. Der Kneippbrunnen steht auf dem Vorplatz eines Bauernhofs. Der Kneippweg führt dann links am Bauernhaus vorbei und biegt beim nächsten Wegweiser nach rechts ab. Auf dem Weg, der über die Wiese führt und eher steil ansteigt, ist Barfusslaufen ausdrücklich erlaubt.

Vor dem Aufstieg lohnt es sich aber, den Weitblick über das Fürstenland zu geniessen. In unmittelbarer Nähe ist Bütschwil mit seiner Umfahrungsstrasse zu sehen, dahinter liegt in Hügel eingebettet Mosnang. Wer sich einen Überblick über das Toggenburg verschaffen will, ist hier richtig.

Dann heisst es noch einmal tief durchatmen, bevor dann der wohl steilste Anstieg der ganzen Wanderung auf einen wartet. Dieser dauert aber nur rund zehn Minuten und endet bei der ersten von drei Grillstellen auf dem Weg. Sie liegt im Schatten von Büschen. Grösseren Gruppen und Schulklassen sei aber die Grillstelle im Höggwald oder die Grillstelle Kreuz empfohlen, dort hat es deutlich mehr Platz.

Die Grillstelle Geissberg liegt im Schatten und bietet auf der einen Seite einen Blick auf Bütschwil und Umgebung, auf der anderen Seite auf Säntis und Churfirsten. Bild: Judith Schönenberger

Weiter geht es im Schatten dem Höggwald entlang an mehreren Bänkli vorbei. Auf dem Weg klärt eine Tafel über die schmerzlindernde Wirkung von Heublumensäckli auf. Bleibt zu hoffen, dass diese nach der Wanderung nicht zum Einsatz kommen müssen.

Eines von vielen Bänkli, das Wandernden eine Pause ermöglicht. Bild: Judith Schönenberger

3 Höggwald

Der Wanderweg führt am Höggwald entlang und abschnittweise auch hindurch. Auf den baumlosen Streckenabschnitten sind in der Ferne bereits die Churfirsten zu entdecken.

Hinter den Hügeln des Toggenburgs zeigen sich der Säntis und die Churfirsten. Bild: Judith Schönenberger

Im Höggwald befindet sich auf der rechten Wegseite die zweite Grillstelle auf dieser Wanderung. Kurz danach führt der Kiesweg aus dem Wald hinaus und zum Restaurant Frohe Aussicht hinunter.

Genug Platz für eine Schulklasse oder einen Männerturnverein: Die Grillstelle im Höggwald. Bild: Judith Schönenberger

4 Restaurant Frohe Aussicht

Rund 20 Minuten dauert der Fussweg vom Oberen Geissberg zum Restaurant Frohe Aussicht. Das Lokal ist auch mit dem Auto direkt von Oberhelfenschwil aus zu erreichen und wird seinem Namen mehr als gerecht. Bei schönem Wetter können in der Gartenwirtschaft sitzend die Namen aller Churfirsten auswendig gelernt werden.

Das Restaurant Frohe Aussicht befindet sich oberhalb von Oberhelfenschwil. Bild: Judith Schönenberger

Die «Frohe Aussicht» hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Wenn sich grössere Gruppen im Vorhinein anmelden, öffnet die Wirtin ihr Restaurant auch am Montag oder Dienstag. Auskünfte sind per Telefon, 071 374 11 53, oder per E-Mail möglich: braendle-jung@bluemail.ch.

Neben dem Restaurant liegt eine Kuhweide – sie macht die Toggenburger Idylle perfekt. Bild: Judith Schönenberger

Wer Grillgut im Gepäck hat, muss sich vom Restaurant aus bis zur nächsten und letzten Grillstelle noch etwa eine Viertelstunde gedulden. Den Wanderwegsymbolen entlang geht es bis zu einer Kreuzung mit vier Rechtsvortritten. Gleich daneben befindet sich ein kleiner Parkplatz, der ebenfalls als Ausgangspunkt für die Wanderung dienen kann.

Geradeaus führt der Weg direkt an einen Bauerngarten heran, dort geht es nach links und dann gleich wieder nach rechts in Richtung eines Windrads, das nun in Sicht kommt. Auch hier ist der Ausblick auf die Churfirsten und den Säntis beeindruckend.

Ist der Himmel nicht ganz wolkenlos, tröstet diese Bauernregel: «Trägt der Säntis einen Hut, wird das Wetter gut.» Bild: Judith Schönenberger

Rechts am Windrad vorbei geht die schmale Strasse in einen Wiesenweg über. Am anderen Ende des Hangs sind bereits ein Bienenhotel und Liegestühle zu sehen. Die Grillstelle Kreuz versteckt sich in einem kleinen Wäldchen.

5 Grillstelle Kreuz

Ein Wegweiser aus Holz mit der Inschrift «Rastplatz» weist zur etwas versteckt liegenden Grillstelle Kreuz, zu der ein schmaler Trampelpfad führt.

Bilder: Judith Schönenberger Diese Grillstelle bietet viel Platz, Schatten und Weitblick. Bilder: Judith Schönenberger

Weiter vorne am Hang gibt es drei Liegestühle aus Holz, von denen aus sich das Alpenpanorama noch besser betrachten lässt. Den Ausblick sollte man auch noch einmal geniessen, denn ab jetzt geht es wieder zurück hinunter ins Dorf.

6 Parkplatz Dorfstrasse

Dem Wegweiser «Rundweg Bühlen» folgend geht es zuerst über die Wiese hinunter in Richtung der Primarschule Oberhelfenschwil, die mit ihrem blauen Sportplatzbelag kaum zu übersehen ist. Hier gibt es einen Spielplatz, der Familien noch einmal zu einer Pause einlädt. Über Treppen gelangt man dann zurück auf die Dorfstrasse zum Volg. Ganz in der Nähe liegen auch die Restaurants Rössli und Dorfplatz. Dieser letzte Streckenabschnitt von der Grillstelle Kreuz bis zurück zum Ausgangspunkt dauert rund eine Viertelstunde.