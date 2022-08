Eine idyllische Wanderung von Sitterdorf nach Häggenschwil-Winden

Wandertipp Eine Wanderung vom Sitterdorf nach Häggenschwil durch idyllische Weiler Eine Tour, die mit weiten Blicken auf Felder und auf das Sittertal begeistert. Daneben kommt man durch allerlei schöne Weiler, die mit ihrem landwirtschaftlichen Charme verzaubern. Elia Fagetti 18.08.2022, 05.00 Uhr

Eine der besten Stellen der Wanderung führt durch diesen friedlichen Waldabschnitt, der oberhalb der Sitter durchführt. Bild: Elia Fagetti (Sitterdorf, 12. August 2022) Beginn der Reise am Bahnhof Sitterdorf. Das rote Haus ist ikonisch. Bild: Elia Fagetti (Sitterdorf, 12. August 2022) Bevor es ins Tal der Sitter geht, geniesst man einige sehr schöne Ausblicke. Bild: Elia Fagetti (Sitterdorf, 12. August 2022) Dabei sieht man auch vereinzelt Strandabschnitte am Fluss. Bild: Elia Fagetti (Sitterdorf, 12. August 2022) Kurz nach dem ersten Weiler kommt ein Parkplatz. Auch von hier kann gut losgewandert werden. Bild: Elia Fagetti (Sitterdorf, 12. August 2022) Wie ein kleiner Schleichweg hinter dem Hof Gertau versteckt geht es hier weiter. Bild: Elia Fagetti (Hof Gertau, 12. August 2022) Nach dem kurzen Aufstieg hinter dem Hof Gertau kommt man zum Eingang eines idyllischen Waldabschnittes. Bild: Elia Fagetti (Oberhalb Hof Gertau, 12. August 2022) Wenn die Sonne richtig scheint, gibt es solche Szenen zu bestaunen. Bild: Elia Fagetti (Oberhalb Hof Gertau, 12. August 2022) Vereinzelt hört man Kinder spielen, das Flusswasser plätschert angenehm im Hintergrund. Bild: Elia Fagetti (Camp Rock, 12. August 2022) Nach einigen huntert Metern kommt man nach Lemisau. Der Blick aus dem Weiler zeigt die landwirtschaftliche Prägung der Region. Bild: Elia Fagetti (Lemisau, 12. August 2022) Neben dem Wanderweg führt hier auch der Weg «Rund um Zihlschlacht-Sitterdorf» durch. Bild: Elia Fagetti (kurz vor Rothen, 12. August 2022) Im Hintergrund ist die Brücke, über welche die Wanderung weitergeht. Bild: Elia Fagetti (Rothen, 12. August 2022) Von der Brücke aus sieht die Sitter sehr friedlich aus. Bild: Elia Fagetti (auf der Brücke bei Rothen, 12. August 2022) Nach der Brücke geht es nach rechts weiter, hinein in ein Feld. Es ist offiziell als Wanderweg ausgeschrieben. Bild: Elia Fagetti (Nach der Brücke bei Rothen, 12. August 2022) Ein schattiger Ort, der zum verweilen einlädt. Bild: Elia Fagetti (kurz vor dem Weiler Tannenhof, 12. August 2022) Die ersten Häuser des Weilers Tannenhof sind vom steilen Weg aus zu sehen.. Bild: Elia Fagetti (Tannenhof, 12. August 2022) .. doch die Enge weicht sehr schnell einer offenen Weite. Bild: Elia Fagetti (Weier, 12. August 2022) Kurz vor dem Ziel: Nur noch gerade aus nach unten gehen und man trifft unweigerlich auf den Bahnhof Häggenschwil-Winden. Bild: Elia Fagetti (Häggenschwil, 12. August 2022)

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Sitterdorf

Ziel: Bahnhof Häggenschwil-Winden

Strecke: 11,6 km

Wanderzeit: circa 3 h

Aufstieg: 203 m

Abstieg: 177 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Hof Gertau (071 420 97 30)

Öffentlicher Verkehr: Jeweils an den Bahnhöfen Sitterdorf und Häggenschwil-Winden. Während der Route kommt man immer wieder an Bushaltestellen vorbei.

Parkplätze: Einer ist nach der Brücke bei Leutswil. Der Andere ist direkt neben dem Atzenholzweier.

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1074 Bischofszell und Blatt 1075 Rorschach.

1 Bahnhof Sitterdorf Die Reise beginnt am Bahnhof von Sitterdorf. Mit seinen roten Holzhäusern und schmalen Perrons eindrücklich. Es lohnt sich, sicher zu stellen, dass man genug Wasser dabei hat. Bei den momentanen Temperaturen und der brennenden Sonne sollte man viel trinken.

Zuerst geht es ein kleines Stück vom Bahnhof in östlicher Richtung nach oben durch das Sitterdorf, doch schnell erreicht man eine Kreuzung bei der Autowerkstatt Pneu Edelmann. Hier biegt man links ab. Weiter geht es entlang der Strasse. Weil es kein Trottoir hat, läuft man am besten in der Wiese direkt neben der Strasse. Bis der Abstieg erreicht ist, lohnt es sich, nach links und nach rechts zu schauen. Auf der linken Seite erstrecken sich Weiten mit Bauernhöfen, Felder mit Mais. Auf der rechten Seite blickt man hinunter in das Sittertal.

2 Campingplatz Leutswil Wenn die nächste Kreuzung erreicht ist, biegt man rechts ab und läuft der Strasse entlang ins Tal. Hier ist Vorsicht geboten, denn es fahren regelmässig Autos und Velos durch. Unten angekommen liegt der Weiler Leutswil vor einem. Beim Weg zwischen den Häusern durch kommt man an einem Bauernhof vorbei. Sofort steigt einem der vertraute Geruch eines Landwirtschaftsbetriebs in die Nase. Um die Kurve geht es weiter über eine Brücke. Kurz vor der Brücke liegt links der Campingplatz Leutswil.

Nach der Brücke folgt man der Kurve bis zur ersten Abzweigung nach links und folgt dieser Strasse. Nach etwa fünf Minuten kommt man an einen Parkplatz mit Zugang direkt zum Fluss. Hier kann gebadet werden. Hinter dem Parkplatz liegt ein kurzes Waldstück, durch das es weitergeht.

Entlang des Hanges und den Bäumen spaziert es sich im Schatten angenehm, vor allem bei hohen Temperaturen. Dann geht es ein kurzes Stück den Hang entlang bergauf, bis man an eine Kreuzung gelangt. Geht man links, kommt man zum Erlebnishof Alten. Man folgt aber der Strasse weiter nach rechts.

Nach dem geraden Weg der Sitter entlang kommt man nach etwa zehn Minuten in den nächsten Weiler: Tobelmühle. Man geht ins Zentrum der Siedlung und folgt dem Weg links bis zum Hof Gertau. Von der Gaststätte aus kann man mit einer Fähre die Sitter überqueren. Unter der Woche kommt diese nur auf Anfrage, eine Telefonnummer ist auf einem Schild hinterlassen. An Wochenenden bringt die Fähre immer zur vollen Stunde Passagiere vom einen zum anderen Ufer. Die Fähre ist jeweils vom 1. April bis zum 31. Oktober in Betrieb.

3 Am Hof Gertau und dem Camp Rock vorbei Links hinter dem Hof Gertau geht es weiter. Der Weg ist kiesig und etwas steil. Doch nach kurzer Zeit kommt man in einen längeren Waldabschnitt. Links, unten im Tal fliesst die Sitter und man hört Kinderlachen und Plätschern, ist das Camp Rock – ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche. Blickt man nach rechts, bricht das Licht durch die Blätterdecke und bringt das Wasser des Baches zum Glitzern. Auf dem weiteren Weg riecht es etwas nach Nadelgewächsen, Erde und feuchten Blättern. Doch der Fluss macht sich stets durch den frischen Geruch nach Wasser bemerkbar.

Gleich nach dem Waldabschnitt kommt wieder ein Weiler. Dieses Mal heisst das Örtchen Lemisau. Auch hier folgt man der Strasse in den Kern der Siedlung und biegt dann rechts ab. Zum nächsten Weiler. Hier befinden sich viele Bauernbetriebe. Die Landschaft ist entsprechend mit Landwirtschaftsflächen besäumt. Doch langweilig wird es dabei nicht, denn der Fluss schlängelt sich gewunden im Hintergrund der Felder durch die Landschaft und bietet Abwechslung. Hinzu kommt der Hügelkamm am Horizont, der Unterschiede in die Landschaft bringt. So wird es beim Wandern nicht langweilig. Ehe man sich versieht, ist man schon im Weiler Rothen angelangt. Hier biegt man links in Richtung Brücke ab. Auch hier ist Vorsicht geboten, denn hinter der Brücke kommt eine scharfe Linkskurve. Wenn Autos von der Brücke her nach Rothen kommen, ist die Kurve unübersichtlich. Ebenso gibt es über die Brücke kein Trottoir. Trotzdem geht es über die Brücke weiter. Nach der Brücke liegt zur rechten Seite ein Maisfeld. Diesem Feld entlang geht es weiter in Richtung des nächsten Weilers: Tannenhof.

Es geht über ein Feld. Links liegt ein Waldstück, rechts ein Maisfeld. Ein Stück Fussweg dem Feld entlang findet das wachsame Auge einen Hochsitz. Vereinzelt scheint dahinter der Fluss durch das Blätterdickicht. Ab hier folgt man dem Waldsaum bis zum schon sichtbaren Wegweiser. Ab hier geht es wieder in den Wald hinein. Dem kleinen Wasserlauf geschuldet hat es hier etwas viele Fliegen, Mücken und Sonstiges. Doch es ist ein kurzer Abstecher, bis es eine kleine Anhöhe hinauf zum Weiler geht. Dann geht man links und folgt der Strasse weiter zum Weiler Finkenbach. Unbeirrt folgt man der Strasse dann weiter zu noch einem Weiler. Dieses Mal heisst er Weier. Nach Weier gabelt sich die Strasse. Man folgt der Strasse nach rechts, bis zur nächsten Kreuzung. An dieser angekommen, folgt man dem Kamm des Hügels in Richtung Atzenholzweier. Entlang der Strasse befinden sich in einigen Metern Abstand immer wieder grosse Bäume, die für eine Pause Schatten spenden. Sieht man die ersten Häuser, dann führt dort ein Weg nach unten. Diesem gefolgt, gelangt man zum Atzenholzweier.

4 Atzenholzweier Es lohnt sich ein Blick aufs Wasser. Im Licht der Sonne spiegelt sich das Wasser auf hypnotisierende Art. Geht man den Weg am Privatweiher entlang weiter, kommt man zu einem Parkplatz. Entlang des Waldstreifens am unteren Ende des Parkplatzes hat es einen kleinen Trampelpfad. Diesem gefolgt, kommt man zwar wieder an die Hauptstrasse, aber direkt gegenüber der Strasse geht es weiter, wieder den Hang hoch. Der Weg lohnt sich vor allem wegen der Aussicht. Bis man nach Lömmenschwil kommt, hat man zur Linken immer wieder einen schönen Blick auf den Bodensee. Damit punktet aber nicht nur der Weg, sondern auch das Ziel. Dem Vistaweg entlang kommt man durch die Weiler Oberatzenholz und Sonnenberg. Beides sind Siedlungen mit Landwirtschaftsbetrieben. Keine Angst, wenn hier ein Hund bellt. Die Erfahrung zeigt: Keiner dieser beisst.

5 Bahnhof Häggenschwil-Winden Doch Lömmenschwil streift man nur kurz. Denn bei der zweiten Kreuzung geht es nach links zum Bahnhof Häggenschwil-Winden. Das Ziel. Dafür muss man nur gerade aus dem Strassenlauf folgen. Nach rund hundert Metern kommt eine Abzweigung. Hier geht man nach links. Von hier aus ist auch schon der Bahnhof zu sehen. Dort angekommen lohnt es sich auf dem Perron nochmals, die schöne Aussicht auf den Bodensee zu geniessen.