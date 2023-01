Wandertipp Eine leichte Winterwanderung mit einem Hauch Venedig: Von Pfyn über Wiesen, Flüsse und Wälder bis nach Müllheim Diese gemütliche Wanderung auf dem idyllischen Land zwischen Pfyn und Müllheim ist für Anfängerinnen und Anfänger bestens geeignet. Ein Nebenfluss der Thur, der neben dem Wald fliesst, macht diese Wanderung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und mit ein wenig Glück taucht auch ein Biber in seiner natürlichen Umgebung auf. Felicitas Markoff 12.01.2023, 05.00 Uhr

Im Auenwald bleibt der Boden auch im Winter grün. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Die Wanderung beginnt bei der Bushaltestelle Biberpfad in Pfyn. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Nach nur wenigen Minuten sind diese drei Infotafeln über Biber anzutreffen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Weiter geht es durch den fast herbstlich wirkenden Auenwald. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Auf dem Boden finden sich mal mehr mal weniger Blätter. Trotzdem besteht eine leichte Rutschgefahr. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Wer bereits eine Pause braucht, kann auf diesem Bänkli verweilen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Weiter geht es für einige Minuten auf der leicht kurvigen Badistrasse. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Der Biber wird als Charakterart des Auenwalds beschrieben. Gesehen habe ich leider trotzdem keinen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Die Wanderung geht hier weiter gemütlich geradeaus. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Auch ein grosser Spielplatz ist bei dieser Wanderung anzutreffen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Der Weg führt anschliessend wieder in den Wald. Links daneben ist der Bach Brunnenwasser zu sehen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Über 3000 verschiedene Pflanzenarten sind hier zu finden. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Über diese Brücke geht die Wanderung in Richtung Müllheim gemütlich weiter. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Eine weitere Infotafel informiert, wie Biber in der freien Natur leben und wo Konflikte mit dem Menschen auftauchen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Ein Hauch von Herbst. Die letzten Blätter wollen noch nicht fallen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Auf einer weiteren Brücke über dem Fluss kämpft sich die Sonne mühsam durch die Wolken. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Die Wanderung führt wieder zurück in den Wald. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Bänklis gibt es hier zwar keine, aber ein Moosbewachsener Baumstumpf eignet sich in der Not auch als Sitzplatz. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Der Weg führt weiter geradeaus bis die Wanderinnen und Wanderer aus dem Wald kommen. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023 Kurz bevor der Wald endet, wird der Boden ganz schön matschig. Bild: Felicitas Markoff, Pfyn, 4. Januar 2023

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Biberpfad, Pfyn

Ziel: Rosenweier

Strecke: 5,0 km

Wanderzeit: 1 h 10 min.

Aufstieg: 43 m

Abstieg: 37 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung ist nur mit Unterstützung einer Begleitperson für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Restaurants oder Gaststätten gibt es bei dieser Wanderung keine, die derzeit in Betrieb sind. Dafür gibt es im Auenwald eine Grillstelle

Öffentlicher Verkehr: Bus 826 Richtung Steckborn, Bus 829 Richtung Wigoltingen

Parkplätze: Gibt es bei der Badbeiz Frankrichli in Pfyn

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000

1 Bushaltestelle Biberpfad, Pfyn

Die Wanderung beginnt bei der Bushaltestelle Biberpfad in Pfyn. Danach geht es geradeaus weiter, Richtung Wald. An dieser Stelle wären auch andere Wanderwege in die entgegengesetzte Richtung möglich. Kurz vor dem Auenwald stehen drei Tafeln, die über Biber und ihre Naturwelt informieren. Danach geht’s direkt auf diesem Waldweg weiter. Obwohl Winter, sind die Temperaturen äusserst mild und die Sonne kämpft sich hin und wieder durch den wolkenverhangenen Himmel. Im Wald fühlt es sich so an, als hätte die Natur vergessen, in den Wintermodus zu wechseln. Auf dem Boden liegen unzählige Blätter und legen sich fast wie ein Teppich über den Waldboden. Aus der Ferne ist das Rauschen eines Flusses zu hören.

2 Badi

Wer will, kann im Auenwald bei diesen milden Temperaturen problemlos grillieren. Nach einer Stärkung geht’s direkt weiter. Auf dem Weg aus dem Wald lädt ein Bänkli mit schöner Aussicht zu einer kurzen Pause ein. Dann dem Waldweg weiterfolgen, bis eine Treppe anzutreffen ist. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, sollte für diese Treppe jemanden dabei haben, der hilft, den Kinderwagen sicher nach unten zu befördern. Denn allein dürfte das ein ziemlich heikles Unterfangen sein. Auf der asphaltierten Badistrasse angekommen geht es überwiegend geradeaus. Es folgen weitere spannende Infotafeln über die Biber und Naturwelt. Auf dieser Strasse kommen die Wanderfreunde auch beim Zuhause der Biber vorbei. Ein Biber wurde bei der Wanderung leider nicht gesichtet. Entweder war das grösste Nagetier Europas zu diesem Zeitpunkt zu scheu oder gerade ausser Haus.

3 Spielplatz

Kurz nach der Badi Frankrichli taucht ein Wegweiser auf. Dann rechts abbiegen und weiter geradeaus laufen. Kurz darauf kommt ein Spielplatz, der sich ideal für eine spielerische Pause für Kinder eignet. Danach bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen und Richtung Wald laufen. Kurz darauf ist eine Metallbrücke zu sehen. Es empfiehlt sich, vorsichtig rüber zu laufen, da sie über kein Geländer verfügt und leicht wackelt. Und schon ist man beim nächsten Waldabschnitt angekommen. Dann links abbiegen und dem Weg folgen. Der Fluss Brunnenwasser ist direkt neben dem Wald und verleiht ihm damit das gewisse Etwas. Nach wenigen Minuten geht’s wieder raus aus dem Wald. Die Vögel zwitschern so laut, als wäre es bereits Frühling. Dann am Fluss entlang weiterlaufen, bis eine kleine Holzbrücke zu sehen ist. Auch hier gibt es wieder eine Infotafel. Da sich der Fluss an dieser Stelle verzweigt, fliessen nun links und rechts zwei Bäche, direkt neben einem Wohnquartier. Das verleiht Pfyn fast schon ein Hauch von einem kleinen Venedig. Danach dem Weg so lange weiterfolgen, bis die nächste grössere Brücke zu sehen ist.

4 Wald

Die Wanderung führt erneut in den Wald. Hier wird es dieses Mal ziemlich matschig und nass. Darum sind Wanderschuhe oder Gummistiefel sehr empfehlenswert. Die Wanderinnen und Wanderer können hier entweder links oder rechts abbiegen. Sie landen früher oder später sowieso am selben Ziel, da dieser Waldabschnitt die Spaziergängerinnen und Spaziergänger im wahrsten Sinne des Wortes an der Nase herumführt. Macht aber nichts. Dafür lacht die Sonne hin und wieder und taucht den Wald in ein schönes Abendlicht. Bänklis gibt es hier keine, aber ein mit mossbewachsener Baumstumpf eignet sich in der Not auch als Sitzangelegenheit (wenn man eine Unterlage mit hat).

5 Brücke

Danach führt die Wanderung für kurze Zeit aus dem Wald heraus, bis die nächste Brücke anzutreffen ist. Danach ist die Gemeinde Müllheim erreicht und es geht geradeaus in den nächsten Waldabschnitt weiter. Links ist das Rauschen des Flusses zu hören und rechts die Autobahn. Dann geht es für eine gefühlte Ewigkeit geradeaus. Bei der nächsten Abzweigung links abbiegen und dieser Strasse so lange folgen, bis die nächste Brücke anzutreffen ist. Von dort führt die Wanderung weiter Richtung Wald.

6 Rosenweier

Sobald die Spaziergängerinnen und Spaziergänger den Wald verlassen haben, befindet sich etwas ausserhalb im Westen des Dorfzentrums der Rosenweier. Der idyllische Platz lädt zum Verweilen ein. Und hier endet auch die Wanderung.