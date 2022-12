Wandertipp Ein Streifzug durch die Reben über Au und Berneck Wer zwei, drei Stunden Zeit hat, findet bei Au eine kleine, aber feine Wanderung mit schöner Aussicht: auf Reben, Rhein und Rheintal. Renato Schatz 29.12.2022, 05.00 Uhr

Startpunkt der Wanderung ist die Kirche in Au. Bilder: Renato Schatz Der Littenbach trennt Städtchen von Natur. Neben dem Bach: eine Mostpresse aus dem 19. Jahrhundert. Nicht nach links Richtung Berneck, sondern nach rechts und damit: hoch. 150 Meter lang zwischen den Reben. In regelmässigen Abständen folgen Tafeln, die über die Arbeit an den Reben informieren. Bis jetzt ist die Wanderung auch für Kinderwagen geeignet. Doch nun geht es steil hinauf: Richtung Westen, Richtung Rüden. Ende Dezember und Herbst. Der Ausblick vom Bänkli der ersten Male über Berneck. Rüden, wo ein schmaler Pfad zwischen Einfamilienhäusern hindurch zur Strasse führt. Danach erst rechts abbiegen ... ... und dann links, ... ... um in eines Waldstück zu gelangen. Den Wald verlässt man nach fünf Minuten wieder. Man wird mit einer schönen Aussicht belohnt. Dem Pfeil zum Restaurant Burg folgen. Nun streift man den Rebweg. Einmal mehr ist die Aussicht traumhaft. Doch allmählich klettert der Nebel nach Au. Und schliesslich legt er sich über den Hang. Eine Kanone vor dem Festungsmuseum Heldsberg. Auf der Hauptstrasse zwischen Rhein und Gestein zurück nach Au.

Infos zur Wanderung Start: Kirche Au

Ziel: Kirche Au

Strecke: 7,31 km

Wanderzeit: 2 h

Aufstieg: 206 m

Abstieg: 206 m

Ausrüstung: Wanderschuhe bei schlechtem Wetter, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Buschenschenke», Restaurant Burg.

Öffentlicher Verkehr: mit dem Zug zum Bahnhof Au, dann zu Fuss zehn Minuten zur Kirche.

Parkplätze: mehrere Parkplätze vor der Kirche.

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25’000, Blatt: 1076/1096, St.Margrethen-Diepoldsau.

1 Kirche Au

Ihre Wanderung beginnt vor der Kirche in Au. Sie gehen links an ihr vorbei, passieren eine Schule zur Rechten und stehen handgestoppte drei Minuten später vor einer kleinen Brücke, die über den Littenbach führt. Sie gedulden sich aber, überqueren die Brücke noch nicht und folgen stattdessen dem Bach.

2 Brücke Littenbach

Der Littenbach trennt Städtchen von Natur. Bild: Renato Schatz

Alsbald begegnen Sie auf der linken Seite einer Mostpresse von 1881, die, das verrät die Gravur, von einer Familie Rohner-Keel vor knapp 30 Jahren der Ortsgemeinde Au geschenkt wurde. Rechts, ennet dem Bach, thronen architektonisch raffinierte Häuser an einem Hang, der am Ende einer weiten Wiese liegt. Nach insgesamt 200 Metern überqueren Sie die nächste Brücke. Erneut gedulden Sie sich, biegen nicht bei der erstbesten Gelegenheit links ab, sondern bei der zweiten. Rechts lösen Weinreben nun Einfamilienhäuser ab. Adieu Städtchen und hopp Natur!

3 Restaurant Buschenschenke

Nach einigen Minuten teilt sich der Weg. Sie gehen nicht geradeaus Richtung Berneck, Richtung Restaurant Buschenschenke, das nur noch wenige Meter entfernt ist, sondern scharf nach rechts und damit: hoch. 150 Meter lang zwischen Reben, ehe Sie scharf nach links drehen und den Zickzack vollenden. Nur wandern Sie fortan oberhalb der Reben, nicht mehr unterhalb.

Der Weg ist hier teilweise geteert und schmiegt sich an den Hügel, der in diesem Abschnitt felsig ist. Alle 50, 60 Meter lesen Sie auf Tafeln, wie die hiesige Flora bearbeitet wird. Links, am Fusse des Hügels, folgt nach Feldern irgendwann Berneck.

Die Aussicht über Berneck. Bild: Renato Schatz

4 Bächli

Sie grüssen andere Wanderinnen und Spaziergänger, schlingen die Jacke um die Hüfte, weil es sonnig und warm ist – hier oben vielleicht noch ein bisschen wärmer, wegen des Föhns.

Nach zehn Minuten erreichen Sie ein Bächli, das hinab nach Berneck fliesst. Weil ein langer Stein vor dem Bachbett zum Sitzen einlädt, rasten Sie vielleicht eine Zeitlang. Dann gehen Sie rund 30 Meter geradeaus und stossen auf eine Treppe, die nach oben führt. Nach kurzer Zeit kommen Sie ins Schwitzen. Es ist der anstrengendste Teil der Wanderung, weil Sie innerhalb von vier Minuten mehrere Dutzend Höhenmeter zurücklegen.

Diese Treppe führt nach oben Richtung Rüden. Bild: Renato Schatz

Sofern Sie die Distanz nicht an einem Stück zurücklegen wollen, können Sie sich auf das Bänkli setzen, dem Sie auf halbem Weg nach oben begegnen. Die Aussicht ist schön, man blickt über ganz Berneck. Und Sie denken sich vielleicht, das ist ein Treffpunkt für junge Paare, ein Ort der ersten Male; das erste «Ich liebe dich», der erste Kuss, auf diesem Bänkli.

5 Rüden

Oben, in Rüden, müssen Sie aufmerksam sein: Der Wanderweg ist zwar beschildert, aber er verläuft schmal zwischen Einfamilienhäusern. Also dort hindurch, wo Sie ihn womöglich nicht vermuten.

Zwei, drei Minuten gehen Sie zwischen rasenrobotergetrimmten Gärten von mehrstöckigen Häusern vorbei und biegen dann, bei der Strasse angekommen, rechts ab, Richtung «Langmoos». Das Schild prophezeit: 25 Minuten zu Fuss.

Links abbiegen. Bild: Renato Schatz

Bei der nächsten Weggabelung folgen Sie nicht der Strasse. Sie nehmen stattdessen den Pfad rechts, der sich keine einhundert Meter später wieder teilt. Ein Schild zeigt: Wanderweg, links. Also links und so auch ein wenig abwärts zwischen einer satten Wiese zur Linken und einem kahlen Waldfetzen zur Rechten. Hernach verschwindet der Weg im Wald, wo ein Bächlein gluckert und Vögel pfeifen.

Nach fünf Minuten sind Sie wieder draussen. Rechts breitet sich unter der tief stehenden Sonne das Rheintal aus, auch Lustenau auf der anderen Seite der Grenze.

6 Im Hard

Der Weg biegt sich um ein altes, vierstöckiges Holzhaus, das über den Reben thront und über einen wunderbaren Ausblick verfügen muss. Anschliessend zwischen zwei Bauernhäuser hindurch. Derweil wabert der Nebel über Lustenau, Österreich ist benebelt.

Nach den Bauernhäusern mündet der Weg in einer Strasse, Sie folgen ihr abwärts. Währenddessen ist der Nebel über die Landesgrenze gekrochen und kommt immer näher.

7 Restaurant Burg

Danach wandern Sie der Strasse entlang bis zur Tafel, die das Restaurant Burg ankündigt. Es hat heute, am Feiertag, geschlossen, also gehen Sie nur vorbei. Jetzt stossen Sie auf Schilder mit der Aufschrift «Rebweg», den Sie nun streifen. Oberhalb von Wendler – ein Ort, nicht der Schlagersänger – links halten, nach wie vor zwischen Reben hindurch. Unter Ihnen öffnet sich wieder das Rheintal, während sich der Nebel allmählich über den Hang legt. Es wird kühler.

Ganz hinten schlängelt sich der Rhein zwischen Österreich und der Schweiz durch. Bild: Renato Schatz

8 Festungsmuseum

Eine Kanone vor dem Festungsmuseum Heldsberg. Bild: Renato Schatz

In den nächsten Minuten kommen Sie vorbei an Bauernhäuser, vorbei an einem Vitaparcours, bis das Festungsmuseum Heldsberg auftaucht. Davor steht eine alte Fliegerabwehrkanone. Es passt, dass sie nun im Grau des Nebels liegt. Sie gehen weiter geradeaus, bis die Hauptstrasse erreicht ist. Vom Rhein zur Linken und von Felsen und Geschäfte zur Rechten flankiert, folgen Sie der Strasse etwa eine Viertelstunde lang bis nach Au.