Start: Frümsen, Rathaus

Ziel: Frümsen, Rathaus

Strecke: 5,3 km

Wanderzeit: 1 Std. 30 Min.

Aufstieg: 132 m

Abstieg: 132 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Besenbeiz» in Frümsen, 081 757 23 65

Öffentlicher Verkehr: Buslinie 411, Haltestelle Frümsen, Rathaus

Parkplätze: In Frümsen beim Rathaus, bei der Staubernbahn oder beim Schützenhaus, oder in Sennwald bei der katholischen Kirche

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25 000, Blatt: 1115 Säntis