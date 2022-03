Wandertipp: Literarischer Spaziergang rund um Herisau

Wandertipp Auf Robert Walsers Spuren: Literarischer Spaziergang rund um Herisau Der Robert-Walser-Pfad führt in zweieinhalb Stunden rund um das Dorf Herisau. Hier verbrachte der bedeutende Schweizer Schriftsteller die letzten Jahre seines Lebens. Unterwegs warten zahlreiche Tafeln mit Zitaten – und herrliche Weitblicke. Claudio Weder 17.03.2022, 05.00 Uhr

Blick zum Säntis. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Der Robert-Walser-Pfad beginnt beim Walserbrunnen im Dorfzentrum Herisau. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Die Route ist mit weiss-grünen Wegweisern markiert. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Aufstieg zum Psychiatrischen Zentrum. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Blick vom Psychiatrischen Zentrum nach Herisau. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Immer wieder wird man vom Säntis in der Ferne begrüsst. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Vom Psychiatrischen Zentrum führt der Weg hinunter zur Glatt. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Tafeln beim Hof Dietrich. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Tafeln mit Walser-Zitaten laden zum Lesen und Verweilen ein. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Aufstieg zur Wachtenegg, dem Todesort Walsers. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Zwischen den Ästen zeigt sich der Hohe Kasten. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Blick nach Abtwil. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Die Ruine Rosenberg. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Blick zum Gübsensee. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022) Von der Kreuzstrasse hat man einen herrlichen Ausblick nach Herisau und zum Säntis. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13.März 2022)

Infos zur Wanderung Start: Herisau, Dorf

Ziel: Herisau, Dorf

Strecke: 7,8 km

Wanderzeit: 2 h 30 min

Aufstieg: 341 m

Abstieg: 341 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk ist nicht zwingend, der Weg kann problemlos auch mit Turnschuhen begangen werden; nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Restaurant Rüti Herisau

Öffentlicher Verkehr: Zug bis Bahnhof Herisau, Bus bis Herisau Obstmarkt

Parkplätze: Gibt es beim Bahnhof oder im Dorfzentrum Herisau

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1094 Degersheim. (wec)

Robert Walser (1878–1956) gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Bild: PD

Seinen letzten Lebensabschnitt verbrachte der an Schizophrenie erkrankte Schweizer Schriftsteller Robert Walser (1878–1956) in der «Ausserrhodischen Heil- und Pflegeanstalt» Herisau, dem heutigen Psychiatrischen Zentrum. Walser unternahm während seines Psychiatrie-Aufenthaltes häufig ausgedehnte Spaziergänge rund um das Dorf. Von seinem letzten kehrte er jedoch nie zurück: Am Weihnachtsabend 1956 verstarb er auf der Wachtenegg, einem Herisauer Hügel, an Herzversagen.

Auf dem 1986 errichteten Robert-Walser-Pfad, der in zweieinhalb Stunden rund um Herisau führt, kann man den Spuren des Schriftstellers nachwandern. Die Tafeln, die den Weg säumen, vermitteln zwar leider nur wenig Hintergrundwissen; die Zitate, die man darauf findet, sind dafür umso lesenswerter.

1 Herisau, Dorf Der Rundweg beginnt beim Walserbrunnen an der Oberdorfstrasse im Herisauer Dorfzentrum, gleich neben dem Museum Herisau. Unmittelbar neben dem Brunnen geben zwei Infotafeln einen Überblick über die gesamte Route, die man prinzipiell in jeder Richtung begehen kann.

Vom Walserbrunnen startet man in westlicher Richtung. Man überquert die Poststrasse, geht rechts am Gemeindehaus vorbei, nimmt die Treppe, die zur Schmiedgasse hinabführt, biegt bei der nächsten Weggabelung rechts ab und folgt der Neuen Steig, bis man einen Verkehrskreisel erreicht. Am besten hält man sich nun an die Degersheimerstrasse, welche den Kreisel in westlicher Richtung verlässt. Der Weg führt an der Bushaltestelle «Müli» vorbei und mündet nach rund 500 Metern links in die Huebstrasse. Man folgt dieser, bevor es nach 50 Metern wieder rechts hochgeht. Über Treppenstufen gelangt man zum Psychiatrischen Zentrum, wo eine tolle Aussicht auf das Dorf und den Alpstein wartet.

Blick vom Psychiatrischen Zentrum Herisau zum Säntis. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13. März 2022)

Der Pfad ist zwar durchgehend mit grünen Wegweisern markiert. Doch Achtung: Gerade dieser erste Abschnitt vom Walserbrunnen zum Psychiatrischen Zentrum gleicht einer Schnitzeljagd: Wegweiser gibt es nur wenige und die grünen Aufkleber (siehe Bild) an den Strassenlaternen übersieht man schnell.

Genau hinschauen lohnt sich: Diese kleinen grünen Aufkleber, die sich zum Beispiel auf Strassenlaternen befinden, weisen den Weg – man übersieht sie aber schnell. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13. März 2022)

2 Psychiatrisches Zentrum Von nun an ist die Route besser ausgeschildert. Der Weg führt, vorbei am ehemaligen Haus 1 der Klinik, zum Spielplatz und zweigt dort nach links ab. Es geht weiter bis zur Degersheimerstrasse. Nachdem man eine Wohnsiedlung passiert hat, gelangt man auf einen Fussweg, der hinunter zur Glatt und von dort über Treppenstufen wieder hoch zur Gossauerstrasse führt. Diese überquert man und folgt der leicht ansteigenden Storchenbergstrasse, die alsbald in einen breiten Kiesweg mündet, der durch den Roserwald hoch zum Aussichtspunkt Wachtenegg führt. Auf diesem Streckenabschnitt befinden sich gleich 13 Zitattafeln, die zu Verschnaufpausen einladen.

Eine Zitattafel im Roserwald. Bild: Claudio Weder (Herisau, 13. März 2022)

3 Wachtenegg Von der 857 Meter hohen Wachtenegg geht es weiter über einen aussichtsreichen Wiesenhang (hier wurde Robert Walser tot in einem Schneefeld aufgefunden) zum Bauernhof hinab. Der Weg biegt nach links ab und führt weiter zur Ruine Rosenberg, wo es eine Feuerstelle gibt. Der darauffolgende Abstieg ist steil, es gilt mehrere Treppenstufen zu überwinden. Doch schon nach wenigen Minuten wird der Waldweg wieder flacher und mündet in eine asphaltierte Strasse, der man, vorbei am Restaurant Rüti, bis zur Einmündung in die St.Gallerstrasse folgt.

4 Friedhof Ist die St.Gallerstrasse überquert, geht es die Schützenstrasse hoch. Nach der ersten Rechtskurve zweigt ein Fussweg nach links ab. Diesem folgt man leicht ansteigend in Richtung Kreckel und Friedhof. Wer möchte, kann dem Robert-Walser-Grab einen Besuch abstatten. Über die aussichtsreiche Kreuzstrasse gelangt man schliesslich, vorbei am Spital, via Buchenstrasse und Bachstrasse zurück ins Herisauer Dorfzentrum.