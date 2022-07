Wandertipp An Bächen entlang dem See entgegen: Quer über den Seerücken von Pfyn nach Steckborn Wer sich an einem warmen Sommertag das erfrischende Bad im Untersee verdienen will, überquert den Seerücken zu Fuss. Von Pfyn aus ist der Anstieg gemächlich, umso steiler ist der Abstieg hinunter nach Steckborn. Stefan Marolf 14.07.2022, 05.00 Uhr

Der Abstieg hinunter nach Steckborn bietet verwachsene Pfade und Seeblick. Beim Café Bürgi in Pfyn startet die Wanderung. Bilder: Stefan Marolf (04.07.2022) Dem Dorfbach entlang führt der Weg aus dem Dorf hinaus. Im Schatten des Waldes liegt gut einen Kilometer nach Abmarsch die erste Grillstelle. Blick zurück: Eine Teerstrasse führt aus dem Wald heraus in Richtung Norden. Die zweite Grillstelle entlang der Route liegt oberhalb von Oberhörstetten, ist besser ausgestattet als die erste und ... ... bietet eine Aussicht bis nach Frauenfeld. Nur wenige Meter vom Aspi-Hof und von der Deponie entfernt versteckt sich ein Feldhase im Gras ... ... und flüchtet, als es ihm zu bunt wird. Die Kühe auf dem Aspi-Hof nehmen es deutlich gelassener hin, beobachtet zu werden. Zwischen Reckenwil und Tägermoos führt der Wanderweg an einem Naturschutzgebiet und mehreren Tümpeln vorbei. Mohnblumen säumen den Wegrand. In Tägermoos weist ein grosses Schild unmissverständlich auf den Aufenthaltsort hin. Beim Parkplatz Eichhölzli oberhalb von Steckborn bietet sich Wandernden ein beeindruckendes Untersee-Panorama. Und endet in der Badi Steckborn, die mit eigenem Restaurant und ... ... einem an bewölkten Tagen ruhigen Badestrand aufwartet. Etwas weniger ruhig zu und her geht es oft im gleich neben der Badi gelegenen Feldbach-Areal. An sonnigen Tagen nehmen Badegäste den ganzen Park in Beschlag. Ziel der Wanderung ist der Steckborner Bahnhof: Von hier fährt das Postauto zurück nach Pfyn oder bis nach Frauenfeld.

Infos zur Wanderung Start: Pfyn, Bürgi

Ziel: Steckborn, Bahnhof

Strecke: 13,2 km

Wanderzeit: 3 h

Aufstieg: 243 m

Abstieg: 250 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Cafe Bürgi, Pfyn (täglich 08.00 bis 18.30 Uhr), Restaurant Steinberg, Reckenwil (Mi bis Sa 08.30 bis 24.00 Uhr), Badi Steckborn (Mai, Juni und September täglich 08.30 bis 20.00 Uhr, Juli und August täglich 08.30 bis 21.00 Uhr, wetterabhängig), Restaurant Terraza, Steckborn (Mo bis Do ab 16.00 Uhr, Fr bis So ab 12.00 Uhr, nur bei schönem Wetter geöffnet)

Öffentlicher Verkehr: Bus 826 von Frauenfeld Richtung Steckborn und zurück

Parkplätze: Gratis-Kundenparkplätze beim Café Bürgi und Bahnhof-Parkplätze in Steckborn

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25'000, Blatt: 1033/34 Steckborn–Kreuzlingen und 1053 Pfyn–Märstetten–Frauenfeld–Bussnang

1 Bushaltestelle Pfyn, Bürgi

Eine Postauto-Viertelstunde von Frauenfeld entfernt, liegt das rund um Pfyn schon fast legendäre Café Bürgi – sogar die Haltestelle ist nach dem Lokal benannt.

Über die Architektur lässt sich streiten, über die Beliebtheit nicht: das Café Bürgi in Pfyn. Bilder: Stefan Marolf

Hier, wo zur Weihnachtszeit Pralinés und an Ostern Schoggihasen in Rekordmengen verkauft werden, finden hungrige Wandernde schon vor dem Abmarsch eine Stärkung, denn: «De Bürgi», wie das Café in Pfyn genannt wird, ist eigentlich ein Restaurant. Das Angebot reicht von Kaffee und Gipfeli zum Zmorge über Schnitzel zum Zmittag bis zur Torte zum Dessert.

2 Dorfbach und Ginselbächli, Pfyn

Von der Bushaltestelle vis-à-vis dem «Bürgi» geht's an den Dorfbach und der Strömung entgegen nach Norden. Dreimal wechselt man über Brücken die Uferseite, bis der Wanderweg aus dem Dorf hinausführt. An Obstbäumen vorbeiführt der Weg auf der rechten Seite des Dorfbachs in den Wald hinein.

Der Weg links führt nach Dettighofen – wer nach Steckborn will, geht geradeaus.

Statt der ausgeschilderten Route nach links in Richtung Dettighofen zu folgen, führt der Weg nach Steckborn geradeaus dem Bach entlang und an einer zwar rudimentären, aber für Sommertage gut gelegenen Grillstelle vorbei: Im Schatten der Buchen und direkt am Bach stehen zwei Bänkli und eine Feuerstelle bereit.

Später wird die Kiesstrasse endgültig zum mit Kinderwagen unpassierbaren Pfad. Zwischen Hang und Wasser – mittlerweile ist es das Ginselbächli – steigt der Weg stetig leicht an. Ab jetzt folgt die beschriebene Route wieder den offiziell ausgeschilderten Wegen und führt zu einer Kreuzung. Es geht weiter nach links, über das Bächli und auf einer Teerstrasse aus dem Wald hinaus.

Pfad und Ginselbächli schlängeln sich parallel durch das Pfyner «Lacheholz».

3 Grillstelle, Oberhörstetten

Oberhalb von Pfyn wird Artenvielfalt gefördert – wohl gegen Geld.

Der Anstieg hinauf zur Rütistrasse zwischen Feld und Wiese und vorbei an Holzbeige, Steinhaufen und Insektenhotel ist nur rund 200 Meter lang. Dann führt der Weg nach rechts, gleich wieder nach links und nochmals nach rechts. Auf der alten Rütistrasse führt die Route nach Unterhörstetten, über die Hauptstrasse und weiter bis zum Schulhaus.

Hier zeigt der Wegweiser auf einen Feldweg, der schnurgerade in Richtung Norden bis nach Oberhörstetten verläuft. Wer hier weiter dem ausgeschilderten Wanderweg folgt, landet nach ein paar Minuten bei einer Grillstelle mit Aussicht. Seit dem Abmarsch sind bis hierher knapp anderthalb Stunden vergangen.

Die gut ausgestattete Grillstelle oberhalb von Hörstetten liegt im Schatten des Waldrandes und bietet einen Ausblick bis zum Säntis und den Churfirsten – wenn der Himmel wolkenlos ist.

4 Aspi, Hörhausen

Feldhasen sind im Thurgau geschützt – und trotzdem selten gesehen.

Von der Grillstelle führt die Kiesstrasse in den Wald hinein und rechts an der grossen Deponie Aspi vorbei. Die Lastwagen und Raupenfahrzeuge sind vom Wanderweg aus nicht zu hören – und scheinen auch die Waldtiere nicht zu stören, denn: Direkt am Wegrand sitzt ein Feldhase, duckt sich, als er entdeckt wird, und flüchtet dann in den Wald.

Schweizer Fahne, Kühe und ein doppeltes Nein zu den Agrarinitiativen: Der Aspi-Hof steht sinnbildlich für die Thurgauer Landwirtschaft.

Vorbei an einer Güllegrube und am Bauernhof, der denselben Namen trägt wie die Deponie, führt der Weg weiter in Richtung Reckenwil. Wer hier Hunger hat, folgt der Hauptstrasse etwa 300 Meter nach Osten und kehrt im Steinberg ein.

Ansonsten lässt man Reckenwil rechts liegen, überquert die Hauptstrasse und biegt dann nach links ab. Zwischen einem Naturschutzgebiet und mehreren Tümpeln hindurch führt der Wanderweg in Richtung Tägermoos.

5 Tägermoos

Nach einem kurzen Anstieg ist der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Der Weiler Tägermoos liegt auf 573 Metern über Meer zwischen Hörhausen und Haidenhaus und zählt kaum 20 Gebäude. Immerhin: Mitten im Dorf steht ein Brunnen und daneben ein Feuerwehrweiher, in dem Goldfische schwimmen.

Ein gepflegter Garten, ein Brunnen, aber leider keine Beiz in Tägermoos.

Hauptattraktion in der Siedlung, die zur Gemeinde Homburg gehört: die Aussicht. Vom Dorfrand aus bietet sich ein uneingeschränktes Panorama über den Untersee und die Halbinsel Höri.

6 Eichhölzli, Steckborn

In Tägermoos beginnt der zuweilen steile Abstieg hinunter nach Steckborn. Erstes Zwischenziel auf dem Weg dahin ist das Eichhölzli. Der Parkplatz mit ÖV-Anbindung – der Bus der Linie Frauenfeld–Steckborn hält hier – ist beliebter Rastplatz und Aussichtspunkt.

Mittagspause an bester Lage: Vom Eichhölzli sieht man hinunter nach Steckborn und auf den Untersee.

Von hier aus zeigen die Wegweiser ziemlich gerade bergab. Der Weg wird wieder zum Pfad, es geht über Wiesen und an Weiden vorbei dem Ziel entgegen. Zwischenzeitlich ist der Weg so naturbelassen, dass er fast nicht mehr als solcher zu erkennen ist.

Weg und Wiese lassen sich an manchen Stellen fast nicht unterscheiden.

Auf dem steilen Abstieg sind die knapp 150 Abwärtshöhenmeter, verteilt auf nur etwas mehr als einen Kilometer Distanz, im Nu gemacht, strapazieren aber Knie und Füsse mehr als die zehn Kilometer davor. Im Westen von Steckborn führt der Weg in bewohntes Gebiet hinein und via Wolfkehlen- und Bollanderstrasse an den Untersee.

Hungrige und Durstige haben hier mehrere Optionen: Nach links geht's in die familiäre Badi Steckborn, nach rechts ins bei Jugendlichen beliebte Feldbachareal.

7 Badi und Feldbach, Steckborn

Burger, Salat, Schnitzelbrot, Pommes: Die Badi Steckborn hat, was man von einer Badi erwartet.

Der Umweg über die Badi lohnt sich. Der Eintritt ist gratis, die Auswahl an Speisen üppig. Und vor oder nach dem Zmittag lockt der Untersee zum kühlenden Schwumm. Einen Haken hat die Sache allerdings: Ein Schild warnt die Badenden vor den vielen «Müscheli», die sich an den Steinen auf dem Seegrund festgesetzt haben. Wer den Steg nimmt und von der Treppe aus losschwimmt, ohne den Boden zu berühren, ist auf der sicheren Seite.

Die zweite Option für Bad und Verpflegung ist das «Terraza» im Feldbach-Park. Von der Badi nur ein paar Gehminuten entfernt, bietet der Ableger der US-Mex-Restaurants etwas weniger kulinarische Auswahl als das Badi-Restaurant, dafür aber Musik und Drinks. Und: Die Abkühlung im Untersee ist auch hier problemlos möglich.

8 Bahnhof, Steckborn

Vom «Feldbach» aus ist das Ziel nur noch ein paar Gehminuten entfernt. Über den grossen Parkplatz und die Hauptstrasse, an der Brocki vorbei und den Gleisen entlang führt der Weg zum Bahnhof. Bevor der Bus zurück nach Pfyn fährt, lohnt sich ein Abstecher in die «Trasse». Der Laden ist auch an Sonntagen geöffnet, mehr als ein gewöhnlicher Bahnhofkiosk und die optimale Gelegenheit, eine Glace für den Heimweg zu kaufen.