Zwei Herisauer helfen im chinesischen Olympia-Bobteam aus

Sport Der fahruntaugliche chinesische Bob: Warum zwei Herisauer als Bobmechaniker an den Olympischen Spielen arbeiten Da die Chinesen wenig Erfahrung im Bobsport mitbringen, helfen Hansueli Schiess und sein Sohn Fabio, Bobs für die Olympischen Spiele zu bauen. Der Vater erzählt, was beide bisher erlebt haben und was sie sich für die Olympischen Spiele erhoffen. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.09 Uhr

Hansueli Schiess mit seinem Sohn Fabio in Peking. Zusammen bauen die beiden schnelle und stabile Bobs für die Olympischen Spiele. Bild: PD

Seit vier Jahren arbeiten Hansueli Schiess und sein Sohn Fabio als Bobmechaniker für die chinesische Bobnationalmannschaft. Auch in diesem Jahr greifen Vater und Sohn den Chinesen tatkräftig unter die Arme. Seit dem 19. Januar bereiten sie sich nun auf die Olympischen Spiele in Peking vor.

Bobs anpassen und Team zusammenstellen

«Einen Bob zu bauen, ist nicht so schwierig, aber einen schnellen Bob zu bauen, ist nicht so einfach», sagt Hansueli Schiess. Um einen schnellen Bob zu bauen, braucht es nämlich einen Rahmen, der sich mit den verschiedenen Winkeln an die Fahrweise eines jeden Piloten anpassen kann. Zudem ist es wichtig, dass der Bob aerodynamisch aufgebaut wird, damit er mit verschiedenen Lagen eine gewisse Dämpfung zu Stande bringt. Hansueli Schiess sagt:

«Wir bauen die Bobs zusammen mit dem Rosenheimer Bobbauer Tom Singer. Bis ein Bob komplett fertig gebaut ist, dauert es etwa vier bis sechs Wochen.»

Das Vater-und-Sohn-Gespann aus Herisau hat neben dem Bobbauen auch geholfen, ein chinesisches Bobteam auf die Beine zu stellen. «Beim Rekrutieren der Athleten waren wir zwar nicht dabei, weil dafür der Athletiktrainer und der Cheftrainer zuständig sind. Aber unser Job war es, die Bobs für die Athleten anzupassen und Teams zu bilden», sagt Hansueli Schiess.

Corona macht alles schwieriger

Positiv sei vor allem die Zusammenarbeit mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern gewesen. Denn sie mussten alles von Grund auf lernen und die beiden Herisauer konnten so ihre Fortschritte gut erkennen. In diesem Zusammenhang sagt Hansueli Schiess:

«In der Schweiz wird seit über 120 Jahren Bob gefahren. In China hingegen gibt es den Bobsport erst seit fünf Jahren. Das ist auch der Grund, weshalb es den Chinesen an Wissen mangelt.»

Die coronabedingte Quarantäne sei für die Bobmechaniker hingegen negativ gewesen. Aber auch mit den chinesischen Funktionären klarzukommen, habe sie herausgefordert. «Kurz und knapp gesagt, hat Corona alles erschwert», erklärt Hansueli Schiess.

Schnellster Schlitten der Welt war ein Flop

Im Radio SRF berichtete Hansueli Schiess, dass die Chinesen den schnellsten Schlitten der Welt gebaut haben, beziehungsweise bauen wollten. Darüber wurde sogar in den chinesischen Medien berichtet. Zunächst wussten Vater und Sohn nichts davon. Doch dann stand dieser Schlitten plötzlich in ihrer Garage. Hansueli Schiess hat diesen Schlitten unter die Lupe genommen und er sagt:

«Der schnellste Schlitten der Welt ist fahruntauglich. Bei der ersten richtigen Druckkurve wäre er gebrochen.»

Doch wie ist es zu diesem Dilemma gekommen? Hansueli Schiess sagt: «Ein chinesischer Autohersteller wollte diesen Schlitten bauen, aber sie haben den gleichen Überlegungsfehler gemacht wie europäische und amerikanische Autohersteller.» Das Problem sei, dass ganz andere Kräfte beim Bobsport wirken als beim Autorennsport. Die Bobs seien zum Beispiel viel zu steif gewesen. Zudem waren sie zu schwer gebaut und die Aufhängungen waren viel zu schwach.

Den Chinesen fehlt die Leidenschaft

«Die meisten Athleten, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, machen nur ihren Job. Da fehlt einfach die Leidenschaft für den Bobsport», erklärt Hansueli Schiess. Der Bobmechaniker erzählt weiter, dass die Athleten auch nicht Auto fahren können. Darum konnten sie das Gefühl für die Geschwindigkeit nicht entwickeln und bekommen darum schnell Angst und werden bleich. Für Hansueli Schiess fast unvorstellbar. Er sagt: «In der Schweiz fahren die meisten Kinder ab fünf Jahren Velo und Ski und versuchen dabei, immer schneller zu werden.» Die Ängste des chinesischen Bobteams hätten sich mittlerweile aber deutlich gelindert. «Jetzt haben sie die Angst mit der Geschwindigkeit überwunden und alle haben über 2000 Läufe absolviert», sagt Hansueli Schiess.

Vertrag mit Chinesen wird nicht verlängert

Neben guter Gesundheit erhoffen sich die Bobmechaniker, dass sie die Olympischen Spiele noch ein wenig geniessen können. Hansueli Schiess sagt:

«Wenn die Damen bei den Top 8 und die Männer bei den Top 15 landen würden, wäre das schon sportlich.»

Am 22. Februar fliegen Vater und Sohn wieder zurück in die Schweiz. Am 30. April läuft der Vertrag mit den Chinesen aus, die beiden werden ihn nicht verlängern.

Mit seinen 65 Jahren möchte Hansueli Schiess künftig ein wenig kürzertreten. Er sei sich aber sicher, dass er im Bobbau weiterarbeiten und sein Wissen der jüngeren Generation weitergeben werde. Bei seinem Sohn Fabio Schiess sieht es hingegen anders aus. Bei ihm sei noch alles offen und er sei aktuell mit drei Nationen im Gespräch. Bevor sich Vater und Sohn aber zu viele Gedanken um die Zukunft machen, möchten sie sich auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Sie hoffen, dass sie mit China gut abschneiden werden.

