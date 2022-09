Theater St.Gallen zeigt zwei Kammerspiele von Theresia Walser

Premiere Komisch-tragisch, aber ein wenig verschenkt: Das Theater St.Gallen startet mit zwei komödiantischen Kammerspielen in die neue Saison Am Mittwoch feierten in der Lokremise St.Gallen die beiden Kurzdramen «Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm» und «Nach der Ruhe vor dem Sturm» von Theresia Walser Premiere. Das Werk behandelt auf komische Weise ernste Probleme über Generationen hinweg. Valeria Heintges Jetzt kommentieren 15.09.2022, 16.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julius Schröder, Diana Dengler und Birgit Bücker in «Nach der Ruhe vor dem Sturm». Bild: PD/Toni Suter

Da sitzen die drei Herren. Links in Lederhosen und mit Lodenjacke Bruno Riedl, rechts in Leggings und mit widerspenstig fluffigem Haar Marcus Schäfer. Und in der Mitte Julius Schröder in glitzerndem Oberteil und schlecht sitzender Jogginghose.

Es vereint sie nur der Beruf des Schauspielers, den aber beherrschen sie: das Spiel um Schein und Sein, um Rolle und Bedeutung. Sie warten auf den Aufritt in der Talkshow, während sie da so sitzen wie bestellt und nicht abgeholt. Denn sie alle drei haben das Böse an sich gespielt, den Diktator Adolf Hitler. Nur der jüngste nicht, der war NS-Propagandaminister Goebbels. Ist das jetzt Vorteil oder Nachteil?

Es sind durchaus Klischees von Schauspielern, welche die deutsche Dramatikerin Theresia Walser, Tochter des Autors Martin Walser, in ihren Werken «Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm» (2006) und «Nach der Ruhe vor dem Sturm» (2018) als zwei «komödiantische Kammerspiele» auf die Bühne stellt. Wenn die Nachwelt, wie Schiller sagt, den Mimen keine Kränze flicht, dann müssen sie es eben selbst tun. Und so rangeln sie um die grössere Bedeutung, die besseren Rollen, das richtige Spiel.

Die drei Herren (gespielt von Bruno Riedl, Julius Schröder und Marcus Schäfer, v.l.) diskutieren vor ihrem Talkshow-Auftritt über die Darstellbarkeit Hitlers. Bild: PD/Toni Suter

In «Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm», in der St.Galler Lokremise von Anja Horst inszeniert, unterhalten sich drei Herren aus drei Generationen; in «Nach der Ruhe vor dem Sturm», inszeniert von Jonas Knecht, müssen sich nach der Pause zwei ältere Frauen mit der Tatsache abfinden, dass ihre beste Zeit vorbei ist. Die Texte sind komisch und intelligent zugleich, werden nicht zufällig mit Thomas Bernhards «Der Theatermacher» verglichen, fliegen aber doch weit darunter.

Moderne Ansichten kommen zu kurz

Die drei Herren sind die Repräsentanten dreier Epochen. Zelebriert der älteste das Wort, das Werk an sich, sagt der jüngste rigoros: «Mir geht es um die Sache, nicht um die Sprache.» Man müsse sich die Rolle aneignen, sagt der Älteste, selbst einen Diktator wie Adolf Hitler müsse das Böse so spielen, dass es abschrecke.

«Naturalismusschwindel», nennt der Mittelalte das. Er will die Distanz zur Figur ins Spiel einbauen, nur so könne man dem Bösen gerecht werden. Der Jüngste hingegen will die Wirklichkeit ins Theater einbrechen lassen und kann mit den Stoffen nur etwas anfangen, wenn sie modernisiert werden.

Bereits in Walsers Originaltext wirkt diese Auseinandersetzung ein wenig hölzern und klischiert, auch bei ihr kommen die modernen Ansichten zu kurz (und der Jüngste schlicht kaum zu Wort). Diese Tendenz unterstreicht die St.Galler Aufführung mit dem etwas klischierten Spiel der Akteure in ebenso klischierten Kostümen. Zudem wird dem Original eine unausgegorene Szene angeklebt, in der der Jüngste zum modernen Regieberserker mutiert, der die anderen in Szene zu setzen beginnt. Das passt nicht zur Situation der wartenden Schauspieler vor der Talkshow und bringt die Logik mächtig ins Rutschen.

Die eine am Rollator, die andere im Rollstuhl

Nach der Pause haben die Damen das Wort. Irm König hat als Chefhostess in der TV-Serie «Das Glücksschiff» Karriere gemacht, während Liz Hansen ihr Glück auf der Bühne fand. Dieser Antagonismus ist weniger klischiert, auch spielen Birgit Bücker und Diana Dengler die beiden Damen sehr genau. Daher wirken die Pfeile, die sie verbal aufeinander abschiessen, eher maliziös und nicht so prätentiös wie bei den Herren. Die Frauen verzweifeln nicht nur an der modernen Dramenliteratur, wenn sie dialektisch-widersprüchlich feststellen:

«Es wird immer schwieriger, die Welt so zu zeigen, wie sie nicht ist.»

Aber auch ihnen grätscht eine Regieentscheidung in die Szene, die die Logik ins Schlingern bringt. Für Schauspielerinnen ist es ein echtes Problem, dass Rollen mit zunehmendem Alter rarer gesät sind. In klassischen Stücken, geschrieben aus der Sicht von Männern, haben ihre Anliegen keinen Platz. «Hinter uns liegen Jahrtausende wunderbarer Pimmeldramatik», sagt Liz Hansen. Weniger drastisch sagt es auch Theresia Walser im Programmheft.

Ihre beste Zeit ist vorbei: Chefhostess Irm König (Birgit Bücker) mit Rollator und Bühnenstar Liz Hansen (Diana Dengler) im Rollstuhl. Bild: PD/Toni Suter

Warum also werden die Schauspielerinnen älter und viel hinfälliger dargestellt als nötig? Warum steht Irm König wackelig am Rollator, warum sitzt Liz Hansen sogar im Rollstuhl? Völlig absurd, dass sie dann mitten in der Szene aufstehen, fit über die Bühne schreiten und den jungen Schauspieler als ihren Steward ansehen, den sie munter herumscheuchen.

Diese Entscheidungen sind schade, denn das Werk behandelt auf komische Weise ernste Probleme über Generationen hinweg. Nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler haben im Alter zu kämpfen in einer Welt, die Schnelligkeit und Fortschritt über Bedächtigkeit und Erfahrung setzt.

Und nicht nur junge Menschen haben Mühe, in all diesen hergebrachten Strukturen ihre Sicht auf die Welt zu vertreten. Diese Konflikte hätte das Walsersche Werk im Verbund mit den St.Galler Akteurinnen und Akteuren noch eindrücklicher zeigen können, wenn die Regie ihnen mehr vertraut hätte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen