Nachgefragt «Wo findet man sonst in der Schweiz noch Orte, die komplett unbekannt sind?»: Der Präsident der Höhlenforschung Ostschweiz über die Faszination Höhlen Stephan Billeter ist Präsident der Ostschweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung. Er erklärt, wie viele Höhlen es in der Schweiz gibt, welche Gefahren in ihnen lauern und weshalb Vertrauen wichtig ist. Renato Schatz Jetzt kommentieren 21.07.2022, 20.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Höhlen variiert die Temperatur kaum. Meist ist es zwischen zwei und vier Grad warm. Bild: Jose A. Bernat Bacete/Moment RF

Stephan Billeter, weshalb erforschen Sie Höhlen?

Um Höhlen und künstliche Stollen in der Region zu dokumentieren. Die Informationen fliessen dann in ein zentrales Archiv.

Was macht die Faszination der Höhlenforschung aus?

Wo findet man in der Schweiz noch Orte, die unerforscht und unbekannt sind, von keinem je gesehen? An der Oberfläche ist hierzulande jeder Winkel ausgemessen. Wenn man dann eine neue Höhle befährt, fliesst das Adrenalin, dann will man verstehen, wie diese entstanden ist, wohin sie führt.

Eine Höhle befahren? Das müssen Sie erklären.

So nennen wir es, wenn man sich in einer Höhle bewegt. Die Bezeichnung stammt vom Bergbau. Dort war es seinerzeit zumeist wirklich ein Befahren mittels Bergwerkbahnen.

Wie entsteht eine Höhle?

Kalkgestein ist die Grundlage für eine Höhle. Der Boden in der Schweiz besteht zu einem Drittel aus Kalk. Das unterirdisch fliessende Wasser fräst im Laufe von Zehntausenden von Jahren den Boden weg - und es bilden sich Höhlen.

Wie viele Höhlen gibt es in der Schweiz?

Insgesamt sind inzwischen über 9000 Höhleneingänge dokumentiert. In der Ostschweiz inklusive Bündnerland finden wir jedes Jahr im Schnitt etwa 120 neue Eingänge. Wirklich begehbar sind aber nur wenige.

Rund 90 Mitglieder Die Ostschweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung (OGH) ist eine von 35 Sektionen der Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung (SGH). Dieser gehört auch der Spéléo Secours Schweiz an, der Rettungsdienst der nationalen Höhlenforschung als Teil der Alpinen Rettung Schweiz. Er war an der Bergung des verletzten Forschers bei Wildhaus mit einigen Personen beteiligt. Der Unfall geschah im Zuge eines Forschungslagers der OGH, die derzeit etwa 90 freiwillige und ehrenamtliche Mitglieder zählt. Zusammen bereiten sie Forschungen vor und führen diese durch.

Wie wichtig ist die Höhlenforschung in der Schweiz?

Sie hat keinen besonders hohen Stellenwert wie zum Beispiel in Frankreich, wo jedes Kind die «Spéléologie» kennt, wo die Höhlen touristisch genutzt werden. Früher entsorgten die Schweizer Bergleute ihren Güsel in den Bergritzen oder Höhleneingängen. Auch das Militär hat lange Zeit seine Munitionsabfälle dort liegengelassen, heute unterstützt es uns mit Flügen oder beim Aufräumen. Ein Ziel von uns ist es, die Höhlen zu schützen und die Leute auf die Fragilität der Höhlenwelt aufmerksam zu machen. In einem Bereich ist die Schweiz aber weltweit dennoch führend.

Stephan Billeter ist Präsident der Ostschweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung. Bild: PD

In welchem?

In der Kartografierung der Höhlen. Viele Messgeräte, mit denen Höhlen erfasst werden, kamen und kommen noch immer aus der Schweiz.

Welche Gefahren lauern in den Höhlen?

Zunächst einmal: Mit einer guten Ausrüstung kann man die Gefahr reduzieren. Und damit ist keine Wanderkluft gemeint, sondern ein spezielles Equipment. Ein Restrisiko gibt es trotzdem. Gefährlich sind vor allem Steinschläge im Eingangsbereich der Höhlen sowie die Wasserfluten bei Hochwasser.

Weshalb im Eingangsbereich?

In den Höhlen ist es immer ungefähr gleich warm, zwischen zwei und vier Grad. In den Eingängen, die näher an der Oberfläche sind, kann aber die Temperatur variieren. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Eis schmilzt, worauf sich Steine lösen.

Sie arbeiten mit wissenschaftlichen Instituten zusammen, werden auch von Behörden zu Rate gezogen. Gleichzeitig führen Sie ein Clublokal, lassen ein Bier brauen und organisieren immer wieder gemeinsame Ausflüge. Wie geht das zusammen?

Wir sind gemeinsam an Orten, die unbekannt sind und unser Leben gefährden könnten. Damit man unter diesen extremen Bedingungen zusammen funktionieren kann, ist Vertrauen wichtig. Man muss wissen, wie die Kolleginnen und Kollegen sind, wie sie reagieren. Dieses Vertrauen baut man bei solchen Anlässen auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen