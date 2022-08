Alterswohnheim Raphael feiert Samstag ihr 30-jähriges Bestehen

Feier Mit Pizza und Panflöte: Das Alterswohnheim Raphael in St.Georgen feiert sein 30-jähriges Bestehen Vor dreissig Jahren begann alles mit einer Wohngenossenschaft. Der langjährige Genossenschafter und Architekt Ruedi Frei blickt anlässlich der Feier zurück. Und die Pflegeleiterin Ronya Straub gibt einen Einblick in die Philosophie des Heims. Elia Fagetti 19.08.2022, 05.00 Uhr

Zelt und Bestuhlung sind bereits aufgestellt und bereit für die Party. Am Samstag gibt es dann Pizza vom Pizzamobil. Bild: Elia Fagetti

Von aussen wirkt das Haus ruhig. Doch sobald man durch die Türe tritt, ist etwas los. Es laufen Elektriker umher und arbeiten. In den Jahreszeiten nachempfundenen Zimmer im Erdgeschoss sitzen die Bewohnenden und essen ihr Frühstück und plaudern miteinander. Seit 1992 gibt es das Haus in seiner heutigen Form. Deswegen veranstaltet das Alterswohnheim, in dem bis zu 15 Pensionärinnen und Pensionäre leben, am Samstag von 10 bis 17 Uhr ein Fest, um das 30-jährige Bestehen zu feiern.